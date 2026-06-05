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La insólita historia de la fiscal que dejó el Ministerio Público y acabó al mando de una banda criminal por amor a un narco

Carmen López Chávez, exfiscal del Ministerio Público, es investigada como presunta líder de una red de narcotráfico internacional que enviaba cocaína desde Perú a Europa.

La exfiscal Carmen López Chávez se encuentra actualmente prófuga de la justicia peruana, con una orden de prisión preventiva de 18 meses vigente.
La exfiscal Carmen López Chávez se encuentra actualmente prófuga de la justicia peruana, con una orden de prisión preventiva de 18 meses vigente. | Foto: composición LR/Domingo al Día
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Lo que comenzó como una historia de amor terminó colocando a Carmen López Chávez, conocida como ‘Camucha’, en el centro de una investigación por narcotráfico internacional. La exfiscal del Ministerio Público es señalada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) como la presunta líder de una organización que enviaba cocaína desde Perú hacia países de Europa. Según las diligencias, mantenía una relación sentimental con José Bonifacio Muñoz Tarazona, alias ‘Titi’, identificado por las autoridades como quien dirigía la red criminal hasta ser asesinado en abril de 2024. A partir de ese momento, la exmagistrada habría quedado al frente de las operaciones de la organización.

Esta organización de narcotráfico operaba en España, Francia e Italia mediante emisarios encargados de trasladar los cargamentos al extranjero. Una vez concretadas las ventas, las ganancias eran enviadas de regreso al Perú a través de personas que transportaban dinero en efectivo de forma clandestina, una modalidad que les permitía evadir los controles financieros y las agencias de transferencia.

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De fiscal adjunta a presunta líder de una red internacional de drogas

Carmen López Chávez inició su trayectoria en el Ministerio Público en 2022 como asistente en un despacho fiscal. Desde ese cargo tuvo acceso a información reservada de diversas investigaciones, entre ellas una que seguía los pasos de José Bonifacio Muñoz Tarazona. Con el tiempo, la joven abogada entabló una relación sentimental con el investigado, mientras su carrera avanzaba dentro de la institución hasta convertirse en fiscal adjunta provisional en Lima Este en 2024 y, posteriormente, incorporarse a la Unidad de Flagrancia.

Durante esos años, López Chávez habría fortalecido su participación dentro de la estructura criminal liderada por “Titi”, convirtiéndose en una de sus personas de mayor confianza. La Policía Nacional del Perú (PNP) sostiene que exfiscal estaba encargada de coordinar la logística para el traslado de los llamados burriers, quienes viajaban hacia distintos países de Europa transportando los cargamentos ilícitos.

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Las pruebas y acciones judiciales que mantienen prófuga a Carmen López Chávez

Como parte de las diligencias, la Dirandro ejecutó un operativo en el departamento que compartían la exfiscal y Muñoz Tarazona. Durante la intervención se incautaron joyas, relojes de alta gama y otros bienes considerados de interés para la investigación. Además, la madre y el hermano de López Chávez fueron detenidos por presuntos actos de testaferrato relacionados con el patrimonio atribuido a la organización.

La situación judicial de López Chávez se complicó aún más cuando dejó de acudir a su centro de labores en medio de las pesquisas y solicitó vacaciones por varios días. El pedido fue declarado improcedente y, posteriormente, el Ministerio Público dispuso el término definitivo de su nombramiento como fiscal adjunta. En paralelo, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos investigados. Actualmente, permanece prófuga, mientras las autoridades mantienen vigente la orden de captura para ponerla a disposición de la justicia.

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