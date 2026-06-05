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ONP: El derecho y los beneficios que todo cónyuge o conviviente de un pensionista fallecido tiene de por vida

Este programa permite a los beneficiarios de la ONP obtener su pensión en menos de 24 horas, lo que reduce significativamente los tiempos de espera, que antes podían ser de hasta 30 días hábiles.

Además de la pensión mensual, quienes acceden a este beneficio pueden participar en talleres gratuitos de Yuyaq Casa del Pensionista y recibir prestaciones de salud a través de EsSalud.
Además de la pensión mensual, quienes acceden a este beneficio pueden participar en talleres gratuitos de Yuyaq Casa del Pensionista y recibir prestaciones de salud a través de EsSalud. | Foto: Andina/Dall-E/Composición LR
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Los cónyuges y convivientes de pensionistas fallecidos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden acceder a una pensión de viudez, un beneficio que les permite recibir un ingreso mensual y acceder a otras prestaciones contempladas en la normativa vigente. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) recordó este derecho al anunciar que ya otorgó más de 1.000 pensiones de viudez mediante su servicio ONP Te Acompaña.

La entidad informó que este programa fue creado para brindar atención rápida a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido. Gracias a este mecanismo, quienes cumplen con los requisitos pueden obtener la resolución de su pensión en menos de 24 horas, lo que reduce significativamente los tiempos de espera, que antes podían extenderse hasta 30 días hábiles.

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¿Quiénes pueden acceder a la pensión de viudez de la ONP?

La pensión de viudez puede ser solicitada por el cónyuge o conviviente de un pensionista fallecido afiliado al Sistema Nacional de Pensiones. En el caso de las uniones de hecho, los solicitantes deben acreditar la convivencia conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La ONP destacó que desde octubre de 2025 más de 1.000 familias han sido beneficiadas con este servicio de atención especializada. Uno de los casos corresponde a Blanca Ignacio Oliva, quien recibió la pensión tras el fallecimiento de su esposo y obtuvo la resolución correspondiente en un solo día, luego de recibir orientación personalizada durante el proceso.

Las solicitudes pueden realizarse en los centros de atención de la ONP, en los Centros MAC habilitados a nivel nacional y también mediante la plataforma virtual de la institución.

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Beneficios adicionales para quienes reciben la pensión

Además del acceso a una pensión mensual, estas personas pueden participar gratuitamente en los talleres y actividades organizados por Yuyaq Casa del Pensionista, iniciativa orientada a promover el bienestar y la integración de los usuarios del sistema previsional.

Asimismo, quienes reciben la pensión de viudez pueden acceder a las prestaciones de salud que les correspondan a través de EsSalud, con lo que se amplía la cobertura disponible para este grupo de ciudadanos.

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