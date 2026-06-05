¿Cómo ubicar tu número de mesa en el DNI para votar este 7 de junio?

El DNI no muestra el número de mesa de sufragio, solo identifica al elector. Se recomienda usar la plataforma de la ONPE para verificar la información electoral antes de votar. | Foto: Andina/ONPE/Composición LR

El DNI no muestra el número de mesa de sufragio, solo identifica al elector. Se recomienda usar la plataforma de la ONPE para verificar la información electoral antes de votar. | Foto: Andina/ONPE/Composición LR

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La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará este domingo 7 de junio y miles de ciudadanos ya revisan los detalles necesarios para acudir a votar. Entre las consultas más frecuentes está cómo encontrar el número de mesa de sufragio con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Aunque muchas personas creen que este dato aparece directamente en el documento, las autoridades electorales han precisado que la información sobre la mesa y el local de votación debe consultarse a través de las plataformas habilitadas para el proceso electoral.

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¿El número de mesa aparece en el DNI?

No. El DNI no contiene el número de mesa de sufragio asignada para las elecciones. El documento únicamente sirve para identificar al elector al momento de emitir su voto.

Por esta razón, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda verificar previamente el local de votación, el número de mesa y el orden de elector mediante su plataforma oficial de consulta.

Realizar esta verificación antes del día de los comicios permite evitar retrasos y facilita el ingreso al local de sufragio.

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¿Cómo saber cuál es tu número de mesa para votar?

La forma más rápida es ingresar a la plataforma "Consulta tu local de votación" habilitada por la ONPE.

Para conocer esta información, el ciudadano deberá:

Ingresar su número de DNI .

. Completar el código de seguridad solicitado por el sistema.

Consultar los datos registrados.

Tras realizar estos pasos, la plataforma mostrará el local de votación asignado, la dirección exacta, el número de mesa de sufragio y el orden que le corresponde dentro de dicha mesa.

¿Qué información te pedirán el día de la votación?

Al llegar a tu local de votación, los miembros de mesa solicitarán tu DNI para verificar tu identidad y comprobar que figuras en el padrón electoral.

Luego de identificar tu mesa de sufragio, podrás acercarte al aula correspondiente para emitir tu voto. Una vez concluido el proceso, recibirás la constancia de sufragio que acredita tu participación en las elecciones.

Las autoridades electorales recomiendan acudir con anticipación, revisar previamente la ubicación de la mesa y llevar únicamente el DNI, incluso si este se encuentra vencido, ya que Reniec autorizó excepcionalmente su uso para la segunda vuelta electoral.

¿Qué pasa si no conoces tu mesa de votación el día de las elecciones?

Si llegas al local sin conocer tu número de mesa, podrás consultar la información en los módulos de orientación instalados por la ONPE o mediante los códigos QR y paneles informativos que suelen ubicarse en el ingreso de los centros de votación.

Sin embargo, las autoridades aconsejan realizar la consulta con anticipación para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones durante la jornada electoral del 7 de junio.