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Un conductor de la empresa de transportes Etupsa 73 falleció tras ser atacado a balazos por desconocidos cuando circulaba con su unidad en el distrito de San Martín de Porres. El atentado se registró la noche de este sábado 6 de junio en el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra.

El chofer, quien recibió dos impactos de bala mientras manejaba la unidad de placa B1W-957, fue trasladado de emergencia a un hospital; sin embargo, llegó sin vida. Las autoridades ya llegaron a la zona del crimen y realizan las primeras diligencias del caso.

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Ataque mortal contra chofer

Según información preliminar, el conductor, de aproximadamente 45 años, fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los sicarios le habrían disparado directamente y luego huyeron con rumbo desconocido.

La víctima recibió dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en el brazo. Aún con signos vitales, el transportista fue trasladado de emergencia por personal policial al Hospital Luis Negreiros del Callao, pero lamentablemente llegó sin vida. Por el momento, se desconoce su identidad.

Compañía era extorsionada

La empresa de transportes Etupsa 73, que cubre la ruta desde San Martín de Porres hasta Pachacamac, venía siendo amenazada por el cobro de cupos. El último 31 de mayo, los delincuentes volvieron a enviar mensajes extorsivos a los transportistas exigiendo que cumplan con el pago solicitado para evitar consecuencias fatales.

Tras el reciente atentado, en perfiles de WhatsApp empezaron a circular mensajes que serían publicados por parte del grupo criminal detrás del ataque. “En vista de que la empresa Etupsa no quiere pagar el pago que se les está exigiendo, continuaremos con los ataques hacia los chóferes. Se les acabó el tiempo”, dice uno los escritos firmado por la banda autodenominada Los Occidentales. El caso aún es materia de investigación.

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