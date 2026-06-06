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¿Cuál es la diferencia entre la ONPE, JNE y Reniec?

La ONPE, el JNE y el Reniec cumplen funciones distintas dentro del sistema electoral peruano. Conoce cuál es el rol de cada institución antes, durante y después de una elección.

Conoce el rol de la ONPE, JNE y Reniec en el sistema electoral peruano
Conoce el rol de la ONPE, JNE y Reniec en el sistema electoral peruano | Foto: composición LR
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Durante la Segunda Elección Presidencial que se realizará el domingo 7 de junio, miles de peruanos escucharán con frecuencia los nombres de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Aunque las tres instituciones forman parte del sistema electoral peruano, cada una cumple funciones específicas antes, durante y después de la jornada de votación.

La ONPE organiza los comicios, el JNE supervisa la legalidad del proceso y resuelve controversias electorales, mientras que el Reniec se encarga de identificar a los ciudadanos y elaborar el padrón electoral. Estas entidades actúan de manera autónoma y coordinan acciones para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones.

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ONPE: organiza y ejecuta las elecciones

La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la responsabilidad de planificar y ejecutar los procesos electorales, referéndums y consultas populares. Entre sus principales funciones figuran la instalación de mesas de sufragio, la capacitación de miembros de mesa, la distribución del material electoral y la difusión de los resultados oficiales.

Además, la ONPE habilita las plataformas para que los ciudadanos consulten su local de votación, mesa asignada y otra información relacionada con la jornada electoral.

JNE: fiscaliza y resuelve controversias

El Jurado Nacional de Elecciones supervisa la legalidad de los procesos electorales y vela por el cumplimiento de las normas que rigen la participación política.

La institución resuelve apelaciones, atiende controversias electorales, proclama a los candidatos elegidos y fiscaliza la conducta de organizaciones políticas y autoridades durante las campañas. También tiene la facultad de imponer sanciones cuando detecta infracciones a la legislación electoral.

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Reniec: identifica a los ciudadanos y elabora el padrón

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil administra la identidad de los peruanos. Entre sus funciones destacan la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como la actualización de datos de los ciudadanos.

En época electoral, el Reniec elabora el padrón electoral, documento que contiene la relación de personas habilitadas para votar. Para ello, utiliza la información registrada en la base de datos nacional de identificación.

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