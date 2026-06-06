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Dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos tras ser atacados a balazos cuando resguardaban los alrededores del Colegio Pacífico, en San Juan de Miraflores, previo a la jornada electoral del 7 de junio. Según información policial, los efectivos se desplazaban en una camioneta particular cuando fueron interceptados por otra unidad negra con lunas polarizadas. Los delincuentes intentaron robar el vehículo y, ante la resistencia de las víctimas, abrieron fuego.

El suboficial de segunda Uriel Montesinos Alanya sufrió una herida de bala en la mano izquierda, mientras que la suboficial Yesenia Soriano Limas sufrió una lesión en la frente por el roce de un proyectil. Ambos fueron trasladados a una clínica local, mientras la Policía realiza las investigaciones correspondientes.

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Intentaron robarles el vehículo

De acuerdo con las primeras diligencias, el ataque se registró la noche del 5 de junio, cuando una camioneta negra se aproximó de manera sospechosa al vehículo en el que se encontraba el personal policial. Pese a las señales de alerta de los agentes, los ocupantes descendieron de forma intempestiva y abrieron fuego contra el auto de los efectivos.

Ante esta agresión armada, los policías intentaron reaccionar para repeler el ataque; sin embargo, los delincuentes emprendieron la fuga tras advertir la respuesta inmediata de los agentes.

Investigan ataque contra policías en SJM

A través de un comunicado, la PNP informó que dispuso el despliegue de equipos especializados de investigación e inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este atentado. Asimismo, la institución señaló que brindará todo el apoyo necesario a los agentes heridos durante su recuperación, mientras continúan las diligencias para llevar a los responsables ante la justicia.

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