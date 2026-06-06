Cubanos quedan impactados tras entrar a supermercado en Perú y ver tantos alimentos: “Esto es el paraíso”

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Un par de ciudadanos procedentes de Cuba se volvieron virales en redes sociales debido a la reacción que tuvieron tras ingresar, por primera vez, a un supermercado en Perú. La pareja no ocultó su sorpresa al observar una gran variedad de alimentos durante su recorrido por los pasillos de una reconocida tienda de productos de consumo masivo en Lima.

Las personas, una maestra y un psicólogo cubanos que recién llegaron al país, quedaron impactadas al encontrar frutos como el limón o productos como la cebolla en grandes cantidades al interior del establecimiento. "Dios mío, mira ese tamaño (que tienen)", señaló la mujer, mientras una conocida suya los grababa y los guiaba, junto a su hijo, en el recorrido por el local de compras.

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"Esto es increíble"

La sorpresa de la pareja aumentó al ver la gran variedad de frutas y verduras que se ofertaban ya picadas y en empaques acondicionados para su refrigeración, como es el caso del brócoli, tomate, arándano y kiwi. Esto llevó al hombre a soltar una pregunta irónica al comparar esa escena con la realidad que vivía en su país: "¿Dónde estaba yo? ¿Estaba en el infierno?", afirmó entre risas el extranjero.

Por su parte, la mujer también confirmó su asombro al ser consultada por todo lo que estaba viendo. "Esto es increíble, esto es el paraíso, mami", señaló en respuesta a la pregunta de su allegada. El video dura apenas dos minutos, pero generó más de 30.000 interacciones en la red social TikTok.

Crisis humanitaria en Cuba

Un dato que podría ayudar a entender la impresión que tuvieron los ciudadanos cubanos en el supermercado limeño es la crisis que actualmente atraviesa su país. El 15 de mayo, Naciones Unidas alertó que la situación humanitaria en Cuba se vuelve cada vez más grave debido a la prolongada escasez de combustible, los apagones y las presiones económicas que afectan el acceso a la salud, los alimentos, el agua y otros servicios esenciales.

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