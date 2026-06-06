HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta
¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta     ¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta     ¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta     
Sociedad

Cubanos quedan impactados tras entrar a supermercado en Perú y ver tantos alimentos: “Esto es el paraíso”

Los extranjeros que recién llegaron al país terminaron asombrados por la cantidad de productos ofertados en una tienda de la capital. Su reacción se volvió viral en redes sociales.

Cubanos impresionados tras ingresar a supermercado en Perú
Cubanos impresionados tras ingresar a supermercado en Perú | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Un par de ciudadanos procedentes de Cuba se volvieron virales en redes sociales debido a la reacción que tuvieron tras ingresar, por primera vez, a un supermercado en Perú. La pareja no ocultó su sorpresa al observar una gran variedad de alimentos durante su recorrido por los pasillos de una reconocida tienda de productos de consumo masivo en Lima.

Las personas, una maestra y un psicólogo cubanos que recién llegaron al país, quedaron impactadas al encontrar frutos como el limón o productos como la cebolla en grandes cantidades al interior del establecimiento. "Dios mío, mira ese tamaño (que tienen)", señaló la mujer, mientras una conocida suya los grababa y los guiaba, junto a su hijo, en el recorrido por el local de compras.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

lr.pe

"Esto es increíble"

La sorpresa de la pareja aumentó al ver la gran variedad de frutas y verduras que se ofertaban ya picadas y en empaques acondicionados para su refrigeración, como es el caso del brócoli, tomate, arándano y kiwi. Esto llevó al hombre a soltar una pregunta irónica al comparar esa escena con la realidad que vivía en su país: "¿Dónde estaba yo? ¿Estaba en el infierno?", afirmó entre risas el extranjero.

Por su parte, la mujer también confirmó su asombro al ser consultada por todo lo que estaba viendo. "Esto es increíble, esto es el paraíso, mami", señaló en respuesta a la pregunta de su allegada. El video dura apenas dos minutos, pero generó más de 30.000 interacciones en la red social TikTok.

Crisis humanitaria en Cuba

Un dato que podría ayudar a entender la impresión que tuvieron los ciudadanos cubanos en el supermercado limeño es la crisis que actualmente atraviesa su país. El 15 de mayo, Naciones Unidas alertó que la situación humanitaria en Cuba se vuelve cada vez más grave debido a la prolongada escasez de combustible, los apagones y las presiones económicas que afectan el acceso a la salud, los alimentos, el agua y otros servicios esenciales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

LEER MÁS
Adulto mayor de 93 años lamenta que su único hijo lo abandonara en un asilo: “Hasta el día de hoy no viene”

Adulto mayor de 93 años lamenta que su único hijo lo abandonara en un asilo: “Hasta el día de hoy no viene”

LEER MÁS
Hombre rompe en llanto al ver su vivienda destruida por huaico en Arequipa: “Todo está enterrado”

Hombre rompe en llanto al ver su vivienda destruida por huaico en Arequipa: “Todo está enterrado”

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Los 10 colegios con mensualidades y matrículas más caras: ¿dónde quedan y cuánto cuesta su cuota de ingreso?

Los 10 colegios con mensualidades y matrículas más caras: ¿dónde quedan y cuánto cuesta su cuota de ingreso?

LEER MÁS
Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

LEER MÁS
¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta

¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025