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Turquía construye un canal de 45 km que conectará 2 mares y aliviará el tráfico de un estrecho clave por más de US$1.000 millones

La nueva infraestructura impactará en el comercio marítimo y promete un trayecto más seguro para embarcaciones grandes.

Turquía comienza la construcción del Canal de Estambul, una vía marítima de 45 kilómetros que conectará el mar Negro y el mar de Mármara.
Turquía comienza la construcción del Canal de Estambul, una vía marítima de 45 kilómetros que conectará el mar Negro y el mar de Mármara. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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Turquía avanza con la construcción de una vía marítima artificial de 45 kilómetros que unirá el mar Negro con el mar de Mármara. El proyecto, conocido como Canal de Estambul, surge como una alternativa estratégica al estrecho del Bósforo, uno de los pasos navales más transitados del mundo. Con esta obra, la administración busca reforzar la posición logística del país y aliviar el intenso tráfico de embarcaciones que cruza entre Europa y Asia.

Esta megaestructura, impulsada por el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, está valorada en miles de millones de dólares y es una pieza clave de la infraestructura nacional. Desde el Gobierno afirman que el canal permitirá responder a la creciente demanda del comercio marítimo global y modernizará una ruta que registra decenas de miles de tránsitos anuales, especialmente de grandes buques petroleros y cargueros.

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¿Qué impacto tendrá el nuevo canal de Turquía en el comercio marítimo?

El Canal de Estambul operará como una hidrovía artificial de 45 kilómetros de longitud diseñada para enlazar el mar Negro con el mar de Mármara. Esta ruta alternativa se ubicará en la zona europea de la región y correrá de forma paralela al estrecho del Bósforo. El moderno corredor marítimo busca optimizar el tránsito de embarcaciones en un punto geográfico estratégico donde confluyen los continentes de Europa, Asia y Oriente Medio.

La meta principal de las autoridades turcas es disminuir la saturación actual del Bósforo, que registra el paso de más de 40.000 buques anuales. Con este diseño, el Gobierno busca aminorar los riesgos de colisiones y catástrofes ecológicas en la vía natural. La infraestructura ofrecerá un trayecto espacioso y seguro para embarcaciones de gran calado, barcos de carga pesada y buques petroleros.

Además, el plan nacional impulsará el desarrollo financiero mediante la edificación de complejos residenciales, terminales portuarias y centros logísticos en su trazado. Respecto al impacto geoeconómico, un funcionario de la administración local afirmó que el proyecto fortalecerá la competitividad global de Turquía y mejorará su conexión con las principales rutas comerciales del mundo.

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¿Qué impacto ambiental y geopolítico oculto esconde el Canal de Estambul?

Las organizaciones ecologistas y los expertos en urbanismo advierten sobre alteraciones graves en los ecosistemas de la región. Un estudio científico citado por fuentes internacionales señala que el impacto en los recursos hídricos locales, incluidos importantes reservorios de agua potable, podría ser profundo y no haber sido evaluado del todo en los informes ambientales y gubernamentales. Esta situación genera alarma entre los especialistas por la sostenibilidad de la zona.

Por otro lado, varios críticos subrayan que la obra civil implicaría transformaciones urbanas significativas y un desalojo forzoso de poblaciones. Según analistas del sector, las grandes áreas disponibles para el megaproyecto acelerarían la expansión residencial y comercial. Ese crecimiento periférico conllevará costos sociales que la administración local todavía no define con claridad.

Finalmente, diversos analistas señalan que la nueva vía marítima afectará de forma directa a la Convención de Montreux de 1936. Ese tratado clave regula el tránsito de buques en los estrechos turcos, por lo que la ruta alternativa genera enorme incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable frente al orden internacional vigente.

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