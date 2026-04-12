Resultados Elecciones 2026 en Arequipa: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Arequipa elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Arequipa elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Arequipa participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Resultados de las Elecciones 2026 en Arequipa: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Arequipa.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Lista de candidatos al Senado por Arequipa en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan al Senado por Arequipa en los comicios de 2026:

Alianza Electoral Venceremos

Wilber Octavio Cayani Condori (1)

Giovanna Verónica Lanchipa Ticona (2)

Alianza para el Progreso

Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga (1)

Jamily Beatriz Tapia Quiroz (2)

Avanza País

Enrique Alfonso Santana Yepez (1)

María Perpetua Calcina Pereira (2)

Ahora Nación

Isaac Samuel Noa Supo (1)

Yobana Jitrudis Huisa Vargas (2)

Fe en el Perú

César Soto Anquise (1)

Angela Maria Peñaloza Baca (2)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Romulo Coyla Condori (1)

Celedonia Corrales Sivincha (2)

Fuerza Popular

Mauricio Fernando Arnillas González (1)

Victoria Vilma Tuco Vera (2)

Fuerza y Libertad

Herberto Isaias Cáceres Condori (1)

María Roxana Velasquez Zaga (2)

Juntos por el Perú

Ronal Hamilton Fernandez Bravo (1)

Reyna Isabel Chancolla Calle (2)

Libertad Popular

José Antonio Nuñez Salas (1)

Emilia Manuela Corzo Tranca (2)

Partido Aprista Peruano

Juan Carlos Guillermo Saravia Ramos (1)

Laura Veia Nelly Torero Zegarra (2)

Partido Cívico Obras

Rosa Luz Pérez (1)

Alfredo Daniel Martínez Zegarra (2)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú

Tomás Bustinza Benavidez (1)

Elsa Grimalda Pari de Obando (2)

Partido del Buen Gobierno

Juver Nilson Flores Suarez (1)

Agripina Lima Huisa (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Efren Cecilio Diaz Vera (1)

Georgina Victoria Avalos de Mamani (2)

Partido Demócrata Verde

Reymy Paolo Pino Moncada (1)

María del Pilar Chalán Alvarado (2)

Partido Democrático Federal

Hector Jesus Arias Cáceres (1)

Rosa Yeny Yauri Mamani (2)

Partido Democrático Somos Perú

Luisa Giovanna Bedoya Maque (1)

Federico Jorge Cárdenas Quiroz (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Juan Molina Patiño (1)

Lucy Callohuari Alanguia (2)

Partido Morado

Eduardo Alfredo Zacarías del Carpio Manchego (1)

Milagros del Pilar Purihuaman García (2)

Partido País para Todos

Anselmo Elmer Arenas Pérez (1)

Eleana Beatriz Vela Ramos (2)

Partido Político Cooperación Popular

Beningno Leonel Cabrera Pino (1)

Gladis Guia Serna (2)

Partido Político Integridad Democrática

Bernardo Gilberto Alvarado Olanda (1)

Yaner Amparo Riquelme Ali (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Miguel Angel Chani Ortiz (1)

Clara Quispe Quispe (2)

Partido Político Perú Acción

Norma Beatriz Marcela Chirinos de Dalmao (1)

Exon Luis Flores Suaquita (2)

Partido Político Perú Primero

Sergio Francisco Felix Dávila Vizcarra (1)

Marina Nora Allasi de Apaza (2)

Partido Político PRIN

Sugey Rodríguez Achire de Jaila (1)

Juan Amilcar Reyes Larico (2)

Perú Moderno

Hector Juan Mayta Coaguila (1)

Ruth Noemi Acosta Sánchez (2)

Podemos Perú

Leoncio Remberto Cuty Taquima (1)

Gladys Norma Meitani Murguia (2)

Primero la Gente

Hispana María Apaza Cáceres (1)

Hamer Eduardo Villena Zuñiga (2)

Progresemos

Geovani Emilio Riquelme Valencia (1)

Elsa Molina Coaquia (2)

Renovación Popular

Ricardo Alfredo Ramirez del Villar Llosa (1)

Yngrid Alcionit Andia Concha (2)

Salvemos al Perú

Angel Wilfredo Hualpa Bendezu (1)

Jenny Rosario Aco Coaguila (2)

Un Camino Diferente

Carlos Alberto Segundo Franco Quipuzco (1)

Verónica Haydee Ascate la Portilla (2)

Unidad Nacional

Anthony Milko Muñoz Ramos (1)

Juana Betty Medina Paz (2)

Lista de candidatos a Diputados por Arequipa en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan a Diputados por Arequipa en los comicios de 2026:

Aquí tienes la lista con más aire y separación entre candidatos para mejor lectura web 👇

Candidatos a Diputados por Arequipa en las Elecciones 2026

Ahora Nación

Marleny Bibiana Arminta Valencia (1)

Remil Emilio Paredes Angulo (2)

Sheyla Maria Vilca Neira (3)

Flavio Pascual Calcina Quispe (4)

Ysabel Reyna Castro Avendaño De Tintaya (5)

Cirilo Metadio Supo Quico (6)

Alianza Electoral Venceremos

Oscar Ado Belizario Umaña (1)

Carmen Rosa Cayo Mamani (2)

Juan Miguel Meza Igme (3)

Mercy Belinda Arias Ibarcena (4)

Domingo Alberto Cueva Ojeda (5)

Gladys Julia Pari Quispe (6)

Alianza para el Progreso

Lily Margoth Juarez Salazar (1)

Adolfo Erick Donayre Sarolli (2)

Yudit Elena Carhuas Rios (3)

Jose Antonio Supo Condori (4)

Maryory Atenas Palomino Ramos (5)

Walter Isidoro Vera Delgado (6)

Avanza País

Renzo Andre Estrada Huerta (1)

Marilia Xiomara Zuñiga Paco (2)

Juan Carlos Banich Galdos (3)

Daniela Andrea Montañez Flores (4)

Abel Dongo Ramos (5)

Margiori Fiorela Paja Tipula (6)

Fe en el Perú

Alvaro Florencio Rojas Chavez (1)

Milagros Limascca Ninacondo (2)

Santos Flores Calle (3)

Ana Paola Mejia Callo (4)

Fernando Pio Chacon Saloma (5)

Teresa Morales Valdivia (6)

Frepap (Frente Popular Agrícola FIA del Perú)

Michael Armando Chuctaya Choquevilca (1)

Reyna Marlene Rado Flores (2)

Rodrigues Juan Uscamayta Totocayo (3)

Gloria Maria Quispe Anco De Casani (4)

Moises Ludeña Cahuana (5)

Maria Giovanna Villegas Quispe (6)

Fuerza Popular

Carlos Raul Paredes Ponce (1)

Diana Patricia Esquinarila Anaya (2)

Percy Emilio Zuñiga Nuñez (3)

Yurico Margot Oviedo Ruiz (4)

Juan Andres Dueñas Escobar (5)

Nelly Elsa Lima Chavez (6)

Juntos por el Perú

Andres Eloy Antallaca Ginez (1)

Amalia Emilia Palomino Pacheco (2)

Pablo Salas Charca (3)

Luisa Edith Velarde Alvarez (4)

Victor Manuel Chirinos Zereceda (5)

Karina Mamani Meneses (6)

Partido Aprista Peruano

Daniel Ernesto Vera Ballon (1)

Mary Luz Choquepata Tito (2)

Jorge Enrique Chirinos Chavez (3)

Mercedes Milagros Nuñez Gutierrez (4)

Miguel Luis Flores Chavez (5)

Vilma Yolanda Gallegos Silva (6)

Partido del Buen Gobierno

Edgar Dember Gonzales Polar (1)

Gloria Charito Hirache Pizarro (2)

Rafael Angel Aragon Aramburu (3)

Jakelin Milagros Carrion Lima (4)

Ricardo Julian Silva Amanqui (5)

Flor Elisa Roxana Neira Tejada (6)

Partido Demócrata Verde

Yania Delma Bernal Huayhua (1)

Michael Raul Atencio Castro (2)

Sofia Nicolt Najar Oblitas (3)

Paul William Dotson Alayza (4)

Elizabeth Hurtado Valdez De Koenig (5)

Oscar Johnny Armas Rojas (6)

Partido Morado

Jose Diaz Rodriguez (1)

Pilar Teresa Vera Madariaga (2)

Jesus Martin Vera Cruz (3)

Sayuri Stheffanny Sütel Miñin (4)

Heber Diomedes Cueva Escobedo (5)

Carla Andrea Roque Perez (6)

Perú Moderno

Carlos Alberto Alvarez Loayza (1)

Miguel Enrique Fernandez Mares (2)

Vilma Zuñiga Farfan (3)

Jolwer Alberto López Zúñiga (4)

Patricia Mabel Nuñez Velez De Villa De Luna (5)

Marat Santos Huaman (6)

Podemos Perú

Cosme Fidel Huaman Sanchez (1)

Zulay Magali Quispe Sarmiento (2)

Victor Hugo Aguilar Chavez (3)

Mary Luz Cayllahua Quispe (4)

Ranulfo Ciro Jara Begazo (5)

Maria Angelica Sanchez Flores De Curahua (6)

Primero la Gente

Katiuzka Jacovina Apaza Rondon (1)

Nilo Madbe Cruz Cuentas (2)

Virna Victoria Deza Gutierrez (3)

Juan Elias Rojas Paredes (4)

Mery Antonieta Zela Valdivia (5)

Andres Fernando Luque Ruiz De Somocurcio (6)

Renovación Popular

Esdras Ricardo Medina Minaya (1)

Olga Zonia Condori Quispe (2)

Luis Carlos Candia Contreras (3)

Sandra Olga Quilla Fernandez (4)

Christian Aranda Vasquez (5)

Jerika Maria Del Pilar Cacya Oviedo (6)

Salvemos al Perú

Wenceslao Eduardo Nuñez Toledo (1)

Patricia Maria Angelica Portugal Palo (2)

Pedro Alejandrino Apaza Mamani (3)

Ana Maria Huamani Colque (4)

Luis Alberto Garcia Vizcarra (5)

Carmen Rosa Apaza Huarache (6)

Sí Creo

Carlos Manuel Armas Zevallos (1)

Beatriz Choque Huamani (2)

Wilfredo Quispe Ramos (3)

Elena Valdivia Salas (4)

Mario Zegarra Caceres (5)

Rosa Huarache Puma (6)

Somos Perú