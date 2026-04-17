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Fuertes explosiones dejan cuatro heridos en Miraflores: taller operaba clandestinamente en Arequipa

El alcalde indicó que el siniestro se originó en un establecimiento pirotécnico clandestino, causando daños severos en la estructura y en viviendas cercanas.

Dos explosiones en Miraflores, Arequipa, el 17 de abril, dejaron cuatro heridos, incluido un menor. Los afectados fueron llevados al Hospital Goyeneche para recibir atención médica.
Dos explosiones en Miraflores, Arequipa, el 17 de abril, dejaron cuatro heridos, incluido un menor. Los afectados fueron llevados al Hospital Goyeneche para recibir atención médica. | Difusión

Dos fuertes explosiones registradas la tarde del viernes 17 de abril en el distrito de Miraflores, en Arequipa, dejaron como saldo cuatro personas heridas, entre ellas una mujer, tres varones y un menor de edad, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Goyeneche para recibir atención médica.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en la prolongación Puente Arnao 421, en el ingreso de la urbanización Tahuantinsuyo. De acuerdo con el alcalde del distrito, Germán Torres, en el predio funcionaba un taller pirotécnico clandestino que no contaba con autorización.

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¿Qué ocurrió en Arequipa?

La potencia de las detonaciones provocó severos daños en la estructura del inmueble, incluyendo el desprendimiento de muros de ladrillo y bloquetas. La onda expansiva también afectó viviendas aledañas, donde vecinos reportaron la destrucción de ventanas y mamparas, generando momentos de pánico en la zona.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Compañía de Bomberos N.º 77, que trabajaron para controlar el incendio originado tras las explosiones y evitar su propagación.

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Investigan origen de las explosiones en Miraflores

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y confirmar la naturaleza ilegal de las actividades en el inmueble. No se descarta que la manipulación inadecuada de material pirotécnico haya provocado la emergencia.

Entre los heridos fueron identificados Mónica García Navarro (60), Johan Surco Huayna (22) y Aymar Álvarez García (21), quienes fueron trasladados al hospital por personal de serenazgo. En tanto, un menor de edad fue evacuado en un vehículo particular.

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