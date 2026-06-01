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Sociedad

Volcán Sabancaya registra nueva emisión de cenizas en Arequipa: IGP alerta posible afectación a pobladores

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el nivel de alerta naranja por la actividad eruptiva del volcán Sabancaya, con vigilancia constante en las emisiones de ceniza. Se recomienda a la población mantenerse informada.

La explosión registrada en el volcán Sabancaya generó una nube de cenizas que podría afectar al distrito de Huanca.
La explosión registrada en el volcán Sabancaya generó una nube de cenizas que podría afectar al distrito de Huanca. | Foto: X
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El volcán Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa, registró una nueva explosión con emisión de cenizas este lunes 1 de junio, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La dispersión del material volcánico se dirige hacia los sectores sureste y sur, por lo que el distrito de Huanca, además de centros poblados, estancias y zonas de pastoreo, podrían verse afectados.

Tras el evento, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la caída de ceniza. Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población de las zonas potencialmente afectadas a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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Volcán Sabancaya permanece en alerta naranja

El IGP recordó que el Sabancaya se mantiene en nivel de alerta naranja, condición que implica una vigilancia constante debido a la actividad eruptiva que presenta este volcán ubicado en la región Arequipa. En ese contexto, especialistas continúan monitoreando la evolución de las emisiones y su comportamiento.

Además, la entidad recomendó que las autoridades e instituciones competentes realicen evaluaciones permanentes sobre los efectos que las cenizas podrían generar en el agua, el suelo, la calidad del aire y la salud de la población expuesta.

volcán Sabancaya erupción IGP

IGP informa sobre explosión del Volcán Sabancaya, en Arequipa.

Recomendaciones para la población ante la actividad del Sabancaya

El Instituto Geofísico del Perú recomendó utilizar lentes de protección y mascarillas para evitar afectaciones en las vías respiratorias y digestivas ocasionadas por la exposición a las cenizas. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones difundidas por las autoridades.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a cubrir los depósitos de agua para evitar su contaminación, no acercarse al volcán y mantenerse atentos a la información oficial. También sugirió proteger a los animales, evitar el consumo de recursos expuestos a la ceniza y tener lista la mochila para emergencias ante cualquier eventualidad.

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