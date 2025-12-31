HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

No todas las películas del afamado cineasta francés fueron obras maestras, pero hubo algunas que en sus sencillas coordenadas cumplieron con contar una historia entretenida sin descuidar matices humanos, como la que protagonizó Charles Denner en 1977.

"El hombre que amaba a las mujeres". Imagen: Difusión.
"El hombre que amaba a las mujeres". Imagen: Difusión.

El hombre que amaba a las mujeres (1977) no está entre lo mejor de la filmografía de François Truffaut. Esta película, la primera que vi del cineasta francés a los 17 años en el cineclub del BCR, fue calificada por la crítica de frívola y esquemática, pero a su favor podemos anotar que es muy entretenida y, sin exagerar, hasta perdurable.

Bertrand Morane (Charles Denner) no puede vivir sin el cariño de las mujeres, a quienes divide entre las potrancas y las gatitas. Este tipo es capaz de todo con tal de poder cruzar palabra con aquella que le gusta, siempre y cuando sus piernas le llamen la atención, porque, según él, a través de una somera observación del contorno de las pantorrillas y tobillos, se puede llegar a conocer el carácter y la personalidad de las mujeres.

Podría pensarse que Bertrand es un seductor incorregible, un hormonal que deambula por las calles de Montpellier. Pues no. No es el clásico mujeriego en búsqueda de aventuras; es solo un sujeto normal y corriente, de casi 50 años, dispuesto a ofrecer honestas dosis de afecto, ternura y cariño. A Bertrand solo le basta su franqueza para hacer que las mujeres se enamoren perdidamente de él, tal y como le ocurre con Delphine (Nelly Borgeaud). Delphine está obsesionada con recibir toda la atención posible, toda una loca de atar que llega a matar a su esposo para tener el camino libre con Bertrand.

Sin embargo, es con Helene (Geneviève Fontanel), de 41 años y dueña de una tienda de lencería femenina, con quien experimenta el primer rechazo de su vida, ya que ella solo se enrola con hombres menores de 30. Esta cachetada al orgullo le impulsa a exorcizarse por medio de la escritura de sus memorias amatorias. Ese ejercicio de exploración lo lleva a exponer la difícil relación que tenía con su madre, para quien sus novios eran más importantes que el pequeño Bertrand. Bertrand envía el manuscrito de sus memorias a varias editoriales, pero solo una acepta publicarlo tras ser aprobado por la lectora editorial Geneviève (Brigitte Fossey). Entre Bertrand y ella, vaya novedad, surge un romance basado en el mutuo apoyo. Bertrand está por publicar su primer libro y, por ello, anda nervioso.

Cierta noche, Bertrand se dirige al encuentro con una examante. Mientras camina, reconoce a una mujer en la acera de enfrente, pero al cruzar la pista para darle el alcance, es atropellado. En el hospital fallece luego de un fallido intento por tocar las piernas de su enfermera. Días después es despedido en el cementerio por todas las mujeres de su vida, quienes, en honor del hombre que las amó, y pese a no conocerse, al parecer se han puesto de acuerdo para llevar falda.

Todo indica que lo único que esperó Truffaut de esta película fue divertirse. Contar una historia simple, perfilar bien a sus personajes, que cada detalle cuajara en la estructura sin hacer ruido. Todo un digno trabajo de relojería. Esta película no es una obra maestra, pero tiene encanto.

Edición. Sugerimos la lectura de El cine según Hitchcock de Truffaut. Es una clase maestra de cómo armar una historia.

Ineludible. François Truffaut es un pilar de la Nouvelle Vague francesa. Entre sus títulos más importantes: Los 400 golpes (1959) y Jules y Jim (1962).

Notas relacionadas
Pedro Llosa: “Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí”

Pedro Llosa: “Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí”

LEER MÁS
Mario Vargas Llosa y los libros peruanos de 2025

Mario Vargas Llosa y los libros peruanos de 2025

LEER MÁS
Laura Restrepo: “Los tiranos tienen un talón de Aquiles que es su inmenso ego y había que vulnerarlo a través de la parodia”

Laura Restrepo: “Los tiranos tienen un talón de Aquiles que es su inmenso ego y había que vulnerarlo a través de la parodia”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"El último tango en París", la película que expuso la agresión sexual a María Schneider

"El último tango en París", la película que expuso la agresión sexual a María Schneider

LEER MÁS
Disney Plus Begin: ¿cómo ingresar a Disney+ con código en tu Smart TV?

Disney Plus Begin: ¿cómo ingresar a Disney+ con código en tu Smart TV?

LEER MÁS
Brigitte Bardot (1934-2025): más que un sex symbol

Brigitte Bardot (1934-2025): más que un sex symbol

LEER MÁS
‘Una familia normal’, reparto: ¿quiénes son los actores y personajes en la nueva serie de Netflix?

‘Una familia normal’, reparto: ¿quiénes son los actores y personajes en la nueva serie de Netflix?

LEER MÁS
Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

LEER MÁS
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Cine y series

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Tráiler 'Malcolm in the Middle': cuándo y dónde ver el estreno del avance de la serie de Frankie Muniz en Disney Plus

Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, las inseparables hermanas de 'La familia Ingalls', se reconciliaron tras años de distanciamiento

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025