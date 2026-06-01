Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un menor de 7 años falleció el domingo 31 de mayo en la clínica TraumaCare Salud, en el distrito de Yanahuara, Arequipa, tras someterse a una intervención quirúrgica por una fractura en la mano derecha. El fatídico desenlace inició horas antes, cuando el pequeño fue trasladado de emergencia al hospital Goyeneche luego de que sufriera una lesión en la muñeca mientras jugaba en un parque.

Según denunció Jorge Cruz, padre de la víctima, luego de que el área de Traumatología del nosocomio confirmara mediante radiografías la gravedad de la fractura y la necesidad de una cirugía correctiva, el médico de turno, identificado como Alex Gustavo Limachi Centeno, les reveló que el hospital no realizaba tales intervenciones diariamente. Ante esta situación, el galeno les ofreció realizar la operación en su clínica privada por un costo de S/2.500

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

“El doctor nos indican que el hospital solo operan jueves y viernes. Y si había cama (para intervenirlo) No le ponían calmante y mi hijo lloraba de dolor. Eso fue lo que nos desesperó a nosotros y dijimos que lo llevaríamos a un particular. Es ahí donde este médico se ofrece a llevarlo a su clínica TraumaCare. Yo me voy a buscar el dinero, mi señora se queda y al regresar la encuentro llorando toda desesperada (…) Mi hijo llegó a la clínica San Juan de Dios ya sin vida. Mi hijo tenía toda una vida por delante. No puede ser”, señaló en una entrevista para RPP.

Denuncian presunta negligencia médica en la atención del menor

La madre denunció presuntas deficiencias en el centro médico, advirtió que los fármacos suministrados habrían estado caducados y cuestionó la seguridad del procedimiento anestésico. Actualmente, la familia espera que las indagaciones judiciales determinen la causa exacta del fallecimiento del menor, quien era el menor de cuatro hermanos.

“Nadie me lo va a devolver. Lo han matado. Han matado a mi hijo. Solo quiero justicia. Me lo han quitado (…) Entró, nisiquiera le hicieron la cirugía solo le aplicaron la anestesia, lo trasladaron a otra clínica donde me dijeron que llegó sin vida. La polcía dijo que el contenido de la anestesia estaba vencido", declaró a La República.

Por el momento, las autoridades investigan al anestesiólogo Gonzalo Jaime Delgado Zegarra y al traumatólogo Alex Gustavo Limachi Centeno, responsables del procedimiento en la Clínica TraumaCare Salud. Según informó la defensa legal de la familia, ambos profesionales serán procesados por los presuntos delitos de negligencia médica y homicidio culposo.