Hernando Cevallos: "No veo ninguna intención de Juntos por el Perú de salir a estatizar"

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El exministro de Salud, Hernando Cevallos, analizó la participación del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, en el debate frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Durante una entrevista en 'Fuerte y Claro', Cevallos sostuvo que no ve posible que un eventual gobierno de Sánchez impulse la estatización de empresas o instituciones.

Asimismo, el integrante del equipo técnico de JP señaló que las principales propuestas del aspirante presidencial fueron discutidas y consensuadas tanto con otras organizaciones políticas como con los especialistas que integran su equipo técnico.

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"El primer tema es alejar cualquier temor que nace de la confusión. Nosotros no hemos dicho que vamos a expropiar todas las empresas y que vamos a estatizar todo lo que se nos cruce por delante. No hay una intención que entendamos que se puede dar al margen de un consenso nacional y una circunstancia especial. Nosotros lo que hemos hecho es puntualizar que Juntos por el Peru va a respetar en un gobierno. No vamos a salir a expropiar, por supuesto que no. No veo la intención inicial de Juntos por el Perú de salir a estatizar empresas", afirmó.

En esa línea, Cevallos afirmó que un eventual gobierno de Juntos por el Perú respetará los contratos vigentes con las empresas. Sin embargo, señaló que buscarán insistir para debatir las condiciones de aquellos acuerdos que consideren desfavorables para el país, con el objetivo de mejorarlos.

"¿Esta elección que nos muestra? Nos muestra una enorme fragmentación. Entendemos que esta elección ha sido dispuesta de esa manera para favorecer a algunos partidos políticos, pero en definitiva es la voluntad del pueblo peruano que no ha agotado un programa que pudiéramos consensuar", comentó.

"No vamos a poner en riesgo la estabilidad económica, no vamos a poner en riesgo el crecimeinto que necesitamos seguir manteniendo en el país, pero sí vamos a hacer incapié en una mejor política. Que este crecimiento no solo sea para favorecer al empresario, sino también al Estado como tal", agregó.