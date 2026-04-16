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Sociedad

Ica: Detienen a psicólogo del Inpe que cobraba S/1.000 a internos

Jorge Condori Castro exigió el pago de mil soles a un interno del penal Cristo Rey de Cachiche cambio de emitir un informe psicológico a su favor. Durante el registro personal al servidor público, las autoridades hallaron S/ 700 que había sido previamente fotocopiado.

Psicólogo detenido en el penal de Cachiche. Foto: Ministerio Público
Psicólogo detenido en el penal de Cachiche. Foto: Ministerio Público

En Ica hay conmoción por el caso de un psicólogo clínico quien fue detenido bajo la acusación de cohecho pasivo impropio. La víctima, un recluso del penal Cristo Rey de Cachiche, que estaba recibiendo terapia del profesional, durante meses, había entregado un adelanto de dinero por un informe a su favor.

De acuerdo con la información detallada por las autoridades del Ministerio Público, este hombre, que ejercía como psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, se encargaba de ofrecer tratamiento a los internos que presentaban cuadros de depresión.

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La tarde de este jueves 16 de abril, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica logró la detención en flagrancia de Jorge Condori Castro, coordinador del área de salud mental.

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La intervención se produjo a solicitud del fiscal provincial Alexander Pérez López y la fiscal adjunta titular Rosmely Guillén Cortez, con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Según las investigaciones preliminares, el trabajador del Inpe exigió el pago de S/1.000 a un interno recluido en el referido establecimiento penitenciario, a cambio de emitir un informe psicológico a su favor.

Durante el registro personal al servidor público, las autoridades hallaron S/700 en efectivo, dinero que había sido previamente fotocopiado e impregnado con reactivo químico por el personal fiscal y policial para asegurar la validez de la prueba.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier acto de corrupción que vulnere la integridad de las instituciones del Estado y el sistema penitenciario.

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