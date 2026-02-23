HOYSuscripcion LR Focus

Reportan deceso de otro interno en penal de Challapalca: es el tercero en menos de tres meses

Willy Vargas Paredes, de 38 años y natural de Arequipa, cumplía sentencia por robo agravado, pero fue hallado sin vida al interior de su celda. Su cadáver será trasladado a la morgue central para determinar si se trató de un suicidio o si hubo participación de terceros.

El penal de Challapalca se ubica geográficamente en la provincia de Tarata, región Tacna; pero su administración operativa depende de la oficina regional del INPE Puno.
El penal de Challapalca se ubica geográficamente en la provincia de Tarata, región Tacna; pero su administración operativa depende de la oficina regional del INPE Puno.

Un interno fue hallado sin vida en el penal de máxima seguridad de Challapalca, situado en el límite entre Tacna y Puno. La víctima fue identificada como Willy Vargas Paredes, de 38 años y natural de Arequipa. El cuerpo fue encontrado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) durante una ronda de control realizada entre la tarde y la noche del domingo 22 de febrero.

Según información preliminar, el hombre que cumplía sentencia por robo agravado fue hallado en posición de ahorcamiento. Efectivos del área de Homicidios y de la comisaría de Ticaco acudieron al recinto para iniciar las diligencias correspondientes. En tanto, la fiscal provincial, Sandra Beatriz Nalvarte Apaza, supervisó el levantamiento del cadáver que será trasladado a la morgue central para la necropsia de ley, procedimiento que servirá para determinar si se trató de un suicidio o si hubo participación de terceros.

Muertes previas

Aunque el INPE hasta ahora no se ha pronunciado sobre este reciente hecho, se sabe que esta no es la primera vez que se produce el hallazgo de un fallecido al interior de la mencionada cárcel. En los últimos meses, al menos otras dos personas fueron encontradas sin vida en el lugar.

Uno de ellos fue Carlos Manuel Medina Jiménez, alias 'Cabezón', reo condenado por robo agravado y asociación ilícita para delinquir que murió el 29 de enero, producto de una gresca con otro recluso identificado como William Cerdán Mejía, alias 'Panquero'. Este último le habría originado múltiples heridas con un verdugillo, arma punzocortante artesanal, que provocaron su deceso. Ambos eran considerados delincuentes de alta peligrosidad.

El otro caso ocurrió el 25 de diciembre cuando se reportó el fallecimiento de Gean Carlo Noriega Asalde, quien cumplía una condena de nueve años por robo agravado. Fue encontrando en su celda del pabellón 2 sin signos vitales, luego de que personal del INPE ingresara ante la falta de respuesta. Él no pertenecía inicialmente a esa jurisdicción, pero fue trasladado en 2022 desde el penal de Huacariz, en Cajamarca, como parte de una medida disciplinaria tras intentar fugarse de ese establecimiento.

Comunicado del INPE informando el deceso de un interno en enero pasado. Foto: Difusión

Comunicado del INPE informando el deceso de un interno en enero pasado. Foto: Difusión

