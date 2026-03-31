Remueven al director y a 70 agentes del penal de Challapalca

El gobierno removió de su cargo al director del penal de Challapalca así como a otros 70 agentes penitenciarios de ese reclusorio de máxima seguridad ubicado en Tacna y considerado como la de mayor altitud del mundo por situarse 4.270 metros sobre el nivel del mar.

El Ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, dijo que con esta medida se busca optimizar las condiciones del cuerpo de custodia, vigilancia y control del establecimiento donde purgan prisión los más temibles sicarios, secuestradores, extorsionadores, cabecillas de bandas y asesinos.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Jiménez Borra realizó este martes una supervisión inopinada a ese recinto carcelario para verificar la labor que ejecuta el nuevo director y el renovado equipo de 70 agentes penitenciarios. Estuvo también el presidente del INPE, Jorge Cotos Ochoa.





El funcionario de Estado precisó que, como parte de la política de fortalecimiento del orden en los establecimientos penitenciarios, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) designó como director del penal de Challapalca a Joel Franklin Quezada Márquez, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en el ámbito penitenciario.

PUEDES VER: Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

“Es bueno que venga con nuevos aires, pero además gente con experiencia y capacidad porque es algo que hay que promover en todos los penales, sobre todo en un penal como este con internos de alta peligrosidad”, afirmó.



El contingente conformado por los nuevos miembros del INPE llegó este martes a Challapalca. “La idea es generar una permanente rotación que permita refrescar y mejorar también el control del orden en el penal. Acá tiene que prevalecer tanto el orden como la disciplina. Es la mejor manera de garantizar que no se generen conductas delictivas", aseguró el ministro.



Durante su visita, el ministro Jiménez fue testigo de un operativo de control. Como resultado de la intervención, se incautaron dos equipos celulares en el pabellón 3. Asimismo, en el alero 2B del pabellón 2, se hallaron manuscritos en posesión del interno Fidel Luque Barra.

En ese recinto funciona el Centro de Monitoreo y Control que cuenta con 138 cámaras de videovigilancia con sistema de reconocimiento facial y detección de movimientos sospechosos. Además, el titular de Justicia anunció mejoras logísticas para prevenir el ingreso de objetos prohibidos al penal de Challapalca.



“No habrá un penal en el país donde el Estado no esté presente, supervisando, monitoreando y vigilando. El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario están trabajando, a través del plan de deshacinamiento y del plan de trabajo que ha presentado el INPE, vamos a asegurarnos de que se reduzca al mínimo cualquier posibilidad de cometer delitos en un penal”, aseguró.

PUEDES VER: Cárceles: ¿Cuarteles del crimen o solo un engaño del Gobierno de José Jerí?



En lo que va del presente año se ha realizado 42 requisas ordinarias en el penal de Challapalca que han permitido la incautación de nueve celulares, 27 accesorios de celular, 6,5 gramos de drogas y 26 armas blancas.