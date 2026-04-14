Perro ingresa a colegio y muerde a 15 escolares en Arequipa: can era considerado ''dócil''

Quince escolares fueron heridos por un perro en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, en Majes, Arequipa, durante el recreo el 10 de abril. Los niños, de 9 a 12 años, sufrieron mordeduras y rasguños. | Composición LR

Quince escolares fueron heridos por un perro en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, en Majes, Arequipa, durante el recreo el 10 de abril. Los niños, de 9 a 12 años, sufrieron mordeduras y rasguños. | Composición LR

15 escolares resultaron heridos tras el ataque de un perro dentro de la institución educativa Juan Velasco Alvarado, en el sector El Pionero, distrito de Majes (Caylloma, Arequipa). El hecho ocurrió el viernes 10 de abril durante el recreo.

Los estudiantes, de entre 9 y 12 años, presentaron mordeduras, rasguños y golpes leves mientras jugaban con una pelota en el patio del colegio.

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Según Claudia Mena, coordinadora de Zoonosis de la Red Arequipa Caylloma, el animal pertenecía a un alumno y solía ingresar al plantel por ser considerado ‘dócil’. “El incidente ocurrió en un colegio donde los niños acuden con sus perros”, indicó. Sobre el ataque, añadió: “Quizá lo aplastaron o incomodado con un movimiento brusco”.

Atención médica y vacunación

Los menores fueron trasladados al hospital Sandrita Pérez, donde recibieron atención inmediata e iniciaron el esquema de vacunación antirrábica.

“A todos les han iniciado el esquema de vacunación, las cinco dosis; ahí mismo en el hospital les han puesto la primera dosis, ayer lunes 13 de abril, la segunda; mientras que la tercera dosis se les aplicará a los siete días, la cuarta a los 15 días y la quinta a los 21 días; mientras tanto los niños están siendo monitoreados para que cumplan con el cronograma”, detalló Mena.

Evaluación del perro y sanción

El perro, un mestizo de tamaño mediano con cruce de pitbull, fue trasladado al canil municipal de Majes, donde permanece en observación por 10 días.

“El veterinario que lo ha evaluado indica que al momento no presenta ningún síntoma de rabia, pero, de todas maneras, tiene que completar la observación de 10 días y se mantiene el esquema de vacunación como medida de precaución”, señaló.

La municipalidad inició un procedimiento sancionador contra el propietario del animal por presunta tenencia inadecuada.

Revisan normas en colegios y alta incidencia de mordeduras

El gerente regional de Educación, Marco Choque, informó que se evaluará el reglamento interno del plantel respecto al ingreso de mascotas. Entre las recomendaciones, se plantea prohibir animales dentro de instituciones educativas.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud, entre enero y el 4 de abril se registraron 2.429 personas mordidas por perros en Arequipa, con un promedio de 26 casos diarios. El 60% de los ataques involucra animales con propietario.

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