HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Sánchez sube y Nieto muy cerca de alcanzar a López Aliaga | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Tráfico en Perú: CIP exige al próximo gobierno soluciones técnicas ante la congestión vehicular

El Colegio de Ingenieros del Perú advierte que el crecimiento desproporcionado del parque automotor y deficiente infraestructura vial agravan la situación. Además, resalta la necesidad de soluciones sostenibles para mejorar la movilidad urbana y la competitividad económica.

CIP advierte que la congestión vehicular le cuesta hasta 150 horas al año a cada conductor y exige soluciones técnicas al próximo gobierno.
CIP advierte que la congestión vehicular le cuesta hasta 150 horas al año a cada conductor y exige soluciones técnicas al próximo gobierno. | Composición LR/ Difusión

En medio del actual proceso electoral, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) encendió las alertas sobre el impacto creciente de la congestión vehicular en la economía, la productividad y la calidad de vida de millones de ciudadanos. A través de un pronunciamiento, el gremio exhortó a las próximas autoridades a priorizar una estrategia técnica para enfrentar una crisis del transporte urbano que, según advierten, ha sido subestimada durante décadas.

Únete a nuestro canal de política y economía

El CIP sostiene que el tráfico ha dejado de ser una simple molestia cotidiana para convertirse en un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social del país. Entre sus efectos destacan el aumento de los costos logísticos, la menor eficiencia laboral y la pérdida de competitividad de ciudades como Lima y Arequipa.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: ¿FRAUDE ELECTORAL? Y CONTEO DE VOTOS RÁPIDOS EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

lr.pe

Según el TomTom Traffic Index 2025, un conductor en Lima puede perder entre 120 y 150 horas al año debido a la congestión, lo que impacta directamente en la productividad y eleva los costos operativos en sectores clave como el comercio, los servicios y la logística.

“La congestión impacta directamente en los costos logísticos, la eficiencia laboral y la calidad de vida de millones de ciudadanos, porque representa una pérdida de tiempo de vida y de oportunidades económicas. Resolverla debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo de nuestras ciudades”, señaló el decano nacional del CIP, Jaime Ruiz Béjar, al remarcar la necesidad de que el tema del transporte urbano forme parte central de la agenda del próximo gobierno

PUEDES VER: Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

lr.pe

Perú fue el segundo país más congestionado de Sudamérica

Este pronunciamiento se da en un contexto respaldado por cifras preocupantes según el mismo ranking internacional, que ubica a Perú como el segundo país más congestionado de Sudamérica, mientras que Lima y Arequipa figuran entre las ciudades con mayores niveles de congestión a nivel mundial. 

En el caso de Lima, el informe indica que la velocidad promedio en hora punta apenas alcanza los 17 kilómetros por hora y que los conductores pueden perder hasta 188 horas al año debido al tráfico. Para el Colegio de Ingenieros del Perú, estas cifras confirman la urgencia de adoptar decisiones técnicas y sostenibles que permitan revertir una problemática que hoy representa un alto costo económico y social para el país

Clasificación del flujo de tráfico en América del Sur.

Clasificación del flujo de tráfico en América del Sur.

Lima: crecimiento acelerado del parque automotor genera mayor colapso

A este problema se suma el crecimiento acelerado del parque automotor, que en la última década ha superado los 2 millones de vehículos solo en la capital, sin que la infraestructura vial y el sistema de transporte público hayan avanzado al mismo ritmo. Desde el Colegio de Ingenieros advierten que este desbalance ha generado un sistema de transporte desarticulado y cercano al colapso

“El crecimiento del parque automotor, sumado a una infraestructura vial que no ha avanzado de forma proporcional, ha provocado una saturación del sistema. A ello se añade la falta de integración entre los distintos modos de transporte y la ausencia de políticas sostenidas en el tiempo”, advirtió el gremio en su pronunciamiento. 

De acuerdo con el reciente informe del TomTom Traffic Index 2025, ciudades como Lima y Arequipa están entre las más congestionadas del mundo.

De acuerdo con el reciente informe del TomTom Traffic Index 2025, ciudades como Lima y Arequipa están entre las más congestionadas del mundo.

PUEDES VER: Elecciones 2026: solo 4 de los 34 planes de gobierno proponen una estrategia para industrializar el Perú

lr.pe

El CIP subrayó que la congestión vehicular no es un fenómeno exclusivo del Perú. A nivel regional y global, grandes urbes como Ciudad de México y Bogotá registran niveles similares o incluso mayores de saturación, con conductores que pueden perder hasta 180 horas al año en el tráfico. Sin embargo, el gremio señaló que en el caso peruano la situación se ve agravada por problemas estructurales adicionales. 

Entre ellos destacan la deficiente planificación urbana, la expansión desordenada de las ciudades y un transporte público aún insuficiente para atender la demanda de la población. Esta combinación, señalaron, eleva los costos de movilización de personas y mercancías, reduce la competitividad económica y afecta de manera directa la calidad de vida de millones de ciudadanos. 

En ese sentido, el Colegio de Ingenieros del Perú consideró que el actual contexto electoral representa una oportunidad clave para colocar el problema del tráfico en el centro del debate público y exigir compromisos claros a quienes asumirán la conducción del país en los próximos años. 

PUEDES VER: Seis de cada 10 empresarios industriales no invertirá en los próximos tres meses: ¿cuáles son sus mayores preocupaciones?

lr.pe

“El tráfico y la movilidad urbana no pueden seguir siendo abordados con medidas aisladas o de corto plazo. Se requiere una estrategia técnica de largo aliento, basada en planificación, integración del transporte, fortalecimiento del transporte público y ejecución de proyectos sostenibles”, sostuvo el decano Jaime Ruiz Béjar. 

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las próximas autoridades a entender que resolver la crisis del tráfico no es solo un tema de transporte, sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo económico, reducir brechas sociales y mejorar la calidad de vida en las ciudades. “Postergar las soluciones solo incrementa los costos para el país. Atender este problema debe ser una prioridad estratégica para el futuro”, concluyó. 

Notas relacionadas
Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

LEER MÁS
Semana Santa: habilitan carriles adicionales en la Panamericana Sur para salida hacia playas

Semana Santa: habilitan carriles adicionales en la Panamericana Sur para salida hacia playas

LEER MÁS
Uno de cada cinco peruanos entre 18 a 25 años usa el celular al conducir en Lima: estudio revela serios riesgos en el tráfico

Uno de cada cinco peruanos entre 18 a 25 años usa el celular al conducir en Lima: estudio revela serios riesgos en el tráfico

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Aprueban bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000

Aprueban bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000

LEER MÁS
Exportaciones peruanas marcan fuerte alza, pero siete sectores siguen en rojo: conoce cuáles son

Exportaciones peruanas marcan fuerte alza, pero siete sectores siguen en rojo: conoce cuáles son

LEER MÁS
Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

LEER MÁS
Esta es la tarjeta de crédito más barata: ¿a qué banco pertenece?

Esta es la tarjeta de crédito más barata: ¿a qué banco pertenece?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tráfico en Perú: CIP exige al próximo gobierno soluciones técnicas ante la congestión vehicular

Arqueólogos egipcios descubren un monumento de piedra que muestra a un emperador romano como faraón en pleno ritual

Alianza Lima vs ADT Tarma EN VIVO HOY: juegan partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Economía

Aprueban bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000

Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

Exportaciones peruanas marcan fuerte alza, pero siete sectores siguen en rojo: conoce cuáles son

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tensión en la frontera: Colombia pide a Perú esclarecer ataque armado contra embarcación en río Putumayo

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez busca meterse en la segunda vuelta

Carlos Álvarez y Ricardo Belmont renuncian a la política y dejarían a sus diputados electos a la deriva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025