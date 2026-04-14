Tráfico en Perú: CIP exige al próximo gobierno soluciones técnicas ante la congestión vehicular

CIP advierte que la congestión vehicular le cuesta hasta 150 horas al año a cada conductor y exige soluciones técnicas al próximo gobierno. | Composición LR/ Difusión

CIP advierte que la congestión vehicular le cuesta hasta 150 horas al año a cada conductor y exige soluciones técnicas al próximo gobierno. | Composición LR/ Difusión

En medio del actual proceso electoral, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) encendió las alertas sobre el impacto creciente de la congestión vehicular en la economía, la productividad y la calidad de vida de millones de ciudadanos. A través de un pronunciamiento, el gremio exhortó a las próximas autoridades a priorizar una estrategia técnica para enfrentar una crisis del transporte urbano que, según advierten, ha sido subestimada durante décadas.

El CIP sostiene que el tráfico ha dejado de ser una simple molestia cotidiana para convertirse en un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social del país. Entre sus efectos destacan el aumento de los costos logísticos, la menor eficiencia laboral y la pérdida de competitividad de ciudades como Lima y Arequipa.

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Según el TomTom Traffic Index 2025, un conductor en Lima puede perder entre 120 y 150 horas al año debido a la congestión, lo que impacta directamente en la productividad y eleva los costos operativos en sectores clave como el comercio, los servicios y la logística.

“La congestión impacta directamente en los costos logísticos, la eficiencia laboral y la calidad de vida de millones de ciudadanos, porque representa una pérdida de tiempo de vida y de oportunidades económicas. Resolverla debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo de nuestras ciudades”, señaló el decano nacional del CIP, Jaime Ruiz Béjar, al remarcar la necesidad de que el tema del transporte urbano forme parte central de la agenda del próximo gobierno.

Perú fue el segundo país más congestionado de Sudamérica

Este pronunciamiento se da en un contexto respaldado por cifras preocupantes según el mismo ranking internacional, que ubica a Perú como el segundo país más congestionado de Sudamérica, mientras que Lima y Arequipa figuran entre las ciudades con mayores niveles de congestión a nivel mundial.

En el caso de Lima, el informe indica que la velocidad promedio en hora punta apenas alcanza los 17 kilómetros por hora y que los conductores pueden perder hasta 188 horas al año debido al tráfico. Para el Colegio de Ingenieros del Perú, estas cifras confirman la urgencia de adoptar decisiones técnicas y sostenibles que permitan revertir una problemática que hoy representa un alto costo económico y social para el país.

Clasificación del flujo de tráfico en América del Sur.

Lima: crecimiento acelerado del parque automotor genera mayor colapso

A este problema se suma el crecimiento acelerado del parque automotor, que en la última década ha superado los 2 millones de vehículos solo en la capital, sin que la infraestructura vial y el sistema de transporte público hayan avanzado al mismo ritmo. Desde el Colegio de Ingenieros advierten que este desbalance ha generado un sistema de transporte desarticulado y cercano al colapso.

“El crecimiento del parque automotor, sumado a una infraestructura vial que no ha avanzado de forma proporcional, ha provocado una saturación del sistema. A ello se añade la falta de integración entre los distintos modos de transporte y la ausencia de políticas sostenidas en el tiempo”, advirtió el gremio en su pronunciamiento.

De acuerdo con el reciente informe del TomTom Traffic Index 2025, ciudades como Lima y Arequipa están entre las más congestionadas del mundo.

El CIP subrayó que la congestión vehicular no es un fenómeno exclusivo del Perú. A nivel regional y global, grandes urbes como Ciudad de México y Bogotá registran niveles similares o incluso mayores de saturación, con conductores que pueden perder hasta 180 horas al año en el tráfico. Sin embargo, el gremio señaló que en el caso peruano la situación se ve agravada por problemas estructurales adicionales.

Entre ellos destacan la deficiente planificación urbana, la expansión desordenada de las ciudades y un transporte público aún insuficiente para atender la demanda de la población. Esta combinación, señalaron, eleva los costos de movilización de personas y mercancías, reduce la competitividad económica y afecta de manera directa la calidad de vida de millones de ciudadanos.

En ese sentido, el Colegio de Ingenieros del Perú consideró que el actual contexto electoral representa una oportunidad clave para colocar el problema del tráfico en el centro del debate público y exigir compromisos claros a quienes asumirán la conducción del país en los próximos años.

“El tráfico y la movilidad urbana no pueden seguir siendo abordados con medidas aisladas o de corto plazo. Se requiere una estrategia técnica de largo aliento, basada en planificación, integración del transporte, fortalecimiento del transporte público y ejecución de proyectos sostenibles”, sostuvo el decano Jaime Ruiz Béjar.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las próximas autoridades a entender que resolver la crisis del tráfico no es solo un tema de transporte, sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo económico, reducir brechas sociales y mejorar la calidad de vida en las ciudades. “Postergar las soluciones solo incrementa los costos para el país. Atender este problema debe ser una prioridad estratégica para el futuro”, concluyó.