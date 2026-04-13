HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
Sociedad

“No quería pagar multa”: cerdo invade centro de votación en Ica y se vuelve viral en Elecciones 2026

El insólito suceso tuvo lugar en el Colegio Manuel Prado Olaechea, donde el chanchito, de color oscuro y gran tamaño, recorrió pasillos y aulas con total tranquilidad.

Un cerdo sorprende en las Elecciones Generales 2026 en Ica, al ingresar sin problemas a un local de votación en Pampahuasi, causando risas entre electores y miembros de mesa.
Un cerdo sorprende en las Elecciones Generales 2026 en Ica, al ingresar sin problemas a un local de votación en Pampahuasi, causando risas entre electores y miembros de mesa. | composición LR

Una escena inusual marcó la jornada de las Elecciones Generales 2026 en la región Ica. Un cerdo sorprendió a electores y miembros de mesa al ingresar sin inconvenientes a un local de votación, generando asombro y risas entre los presentes.

El hecho ocurrió en el poblado de Pampahuasi, distrito de Yauca del Rosario, específicamente en la institución educativa Colegio Manuel Prado Olaechea. Según testigos, el animal, de gran tamaño y color oscuro, caminó desde la calle y recorrió los pasillos y aulas del colegio con total tranquilidad.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

lr.pe

Chanchito de Ica se hizo viral

Durante varios minutos, el cerdo permaneció dentro del local e incluso se acercó a una de las mesas de sufragio, causando sorpresa entre votantes, personeros y miembros de mesa. En algunos momentos, se le vio merodear cerca de la cámara secreta, lo que obligó a los responsables de la mesa N.° 022595 a intervenir para retirarlo.

Aracely Chumbes, una de las electoras presentes, relató a los medios que el episodio fue tan inesperado como gracioso. “Nadie imaginó que terminaría entrando al aula”, comentó.

Varios asistentes registraron el peculiar momento con sus celulares. En pocas horas, los videos se viralizaron en redes sociales, donde usuarios compartieron memes y bromas. Algunos incluso ironizaron con que el animal “no quería pagar multa” por no votar.

PUEDES VER: Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

lr.pe

Cerdito se fue a dormir

Tras permanecer por un tiempo en el colegio, el cerdo salió por su cuenta y se dirigió hacia el parque de Pampahuasi, donde finalmente se echó a descansar.

El insólito episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada electoral, y reflejó una vez más las situaciones inesperadas que suelen marcar procesos de votación en el país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras que Sánchez, RLA y Nieto se disputan voto a voto, según Conteo Rápido Ipsos

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras que Sánchez, RLA y Nieto se disputan voto a voto, según Conteo Rápido Ipsos

LEER MÁS
Es falso que miembros de mesa destruyeran cédulas de sufragio por “falta de tinta” en el Callao

Es falso que miembros de mesa destruyeran cédulas de sufragio por “falta de tinta” en el Callao

LEER MÁS
ONPE desmiente que su personal haya firmado actas en blanco en mesa de votación de Trujillo

ONPE desmiente que su personal haya firmado actas en blanco en mesa de votación de Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

LEER MÁS
Hombre llegó en camilla a votar en Ica: ONPE le negó exoneración de la multa pese a fractura

Hombre llegó en camilla a votar en Ica: ONPE le negó exoneración de la multa pese a fractura

LEER MÁS
Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

LEER MÁS
Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“No quería pagar multa”: cerdo invade centro de votación en Ica y se vuelve viral en Elecciones 2026

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

Ley ampara a Piero Corvetto y no le permite renunciar en plenas elecciones

Sociedad

Techo propio 2026: cómo postular para construir tu casita con los bonos de vivienda del Estado

Delincuentes ingresan por hueco en pared y sustraen más de S/42.000 de tienda Mass en Arequipa

Sereno muere rumbo a votar junto a sus padres: quedó atrapado tras accidente de tránsito en Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ley ampara a Piero Corvetto y no le permite renunciar en plenas elecciones

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras que Sánchez, RLA y Nieto se disputan voto a voto, según Conteo Rápido Ipsos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025