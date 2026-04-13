“No quería pagar multa”: cerdo invade centro de votación en Ica y se vuelve viral en Elecciones 2026

Un cerdo sorprende en las Elecciones Generales 2026 en Ica, al ingresar sin problemas a un local de votación en Pampahuasi, causando risas entre electores y miembros de mesa. | composición LR

Un cerdo sorprende en las Elecciones Generales 2026 en Ica, al ingresar sin problemas a un local de votación en Pampahuasi, causando risas entre electores y miembros de mesa. | composición LR

Una escena inusual marcó la jornada de las Elecciones Generales 2026 en la región Ica. Un cerdo sorprendió a electores y miembros de mesa al ingresar sin inconvenientes a un local de votación, generando asombro y risas entre los presentes.

El hecho ocurrió en el poblado de Pampahuasi, distrito de Yauca del Rosario, específicamente en la institución educativa Colegio Manuel Prado Olaechea. Según testigos, el animal, de gran tamaño y color oscuro, caminó desde la calle y recorrió los pasillos y aulas del colegio con total tranquilidad.

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Chanchito de Ica se hizo viral

Durante varios minutos, el cerdo permaneció dentro del local e incluso se acercó a una de las mesas de sufragio, causando sorpresa entre votantes, personeros y miembros de mesa. En algunos momentos, se le vio merodear cerca de la cámara secreta, lo que obligó a los responsables de la mesa N.° 022595 a intervenir para retirarlo.

Aracely Chumbes, una de las electoras presentes, relató a los medios que el episodio fue tan inesperado como gracioso. “Nadie imaginó que terminaría entrando al aula”, comentó.

Varios asistentes registraron el peculiar momento con sus celulares. En pocas horas, los videos se viralizaron en redes sociales, donde usuarios compartieron memes y bromas. Algunos incluso ironizaron con que el animal “no quería pagar multa” por no votar.

Cerdito se fue a dormir

Tras permanecer por un tiempo en el colegio, el cerdo salió por su cuenta y se dirigió hacia el parque de Pampahuasi, donde finalmente se echó a descansar.

El insólito episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada electoral, y reflejó una vez más las situaciones inesperadas que suelen marcar procesos de votación en el país.

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