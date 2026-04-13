Remodelan emblemáticas avenidas en Lima Norte: peruanos tendrán menos horas en el tráfico y más seguridad

Mejoran vías clave en San Martín de Porres y Los Olivos con renovación de pistas, señalización y áreas verdes. | Foto: composición LR

Mejoran vías clave en San Martín de Porres y Los Olivos con renovación de pistas, señalización y áreas verdes. | Foto: composición LR

Dos de las emblemáticas avenidas de Lima Norte han sido rehabilitadas y entregadas al tránsito vehicular. La Municipalidad de Lima finalizó las obras de mantenimiento vial en los tramos de Angélica Gamarra y Carlos Izaguirre, ubicadas en San Martín de Porres y Los Olivos, como parte de una estrategia para mejorar la circulación y la seguridad en puntos críticos de la capital.

Las intervenciones se realizaron en zonas de alto tránsito vehicular y peatonal, donde el deterioro de la infraestructura vial generaba congestión y riesgos para los usuarios. Los trabajos incluyeron mejoras en la superficie de rodadura, señalización y acondicionamiento de espacios urbanos, con el objetivo de optimizar el desplazamiento diario.

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Obras en vía alcanzan más de 4 kilómetros en Lima Norte

En la avenida Angélica Gamarra, los trabajos abarcaron poco más de 3 kilómetros. La intervención se enfocó en renovar el asfalto para eliminar los baches y grietas que afectaban el paso de los vehículos. El proyecto también incluyó la mejora de veredas y áreas verdes, junto con la instalación de nuevas luces.

En el caso de la avenida Carlos Izaguirre, ubicada en San Martín de Porres, los trabajos abarcaron una extensión de 1.12 kilómetros, desde la avenida Canta Callao hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

Siembran 400 árboles para mejorar áreas verdes y calidad ambiental en Lima Norte

En el marco de estas obras, también se desarrollaron acciones orientadas a mejorar el entorno urbano en Lima Norte. Como parte de estos trabajos, se llevó a cabo la siembra de 400 árboles en coordinación con el Servicio de Parques de Lima (Serpar).

Las especies incorporadas incluyen molle serrano, papalillo, huaranhuay, callistemon citrinus y lagerstroemia. Esta medida busca fortalecer las áreas verdes en la zona y contribuir a mejores condiciones ambientales para los vecinos, en espacios cercanos a las vías recientemente rehabilitadas.

