HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
EN VIVO

Elecciones 2026 y Conteo Rápido EN VIVO: ¿Cuáles serán los resultados? | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Remodelan emblemáticas avenidas en Lima Norte: peruanos tendrán menos horas en el tráfico y más seguridad

Renovación de vías en Lima Norte incorpora mejoras en pistas, señalización, veredas y áreas verdes para agilizar el tránsito y reforzar la seguridad vial en zonas de alto flujo.

Mejoran vías clave en San Martín de Porres y Los Olivos con renovación de pistas, señalización y áreas verdes.
Mejoran vías clave en San Martín de Porres y Los Olivos con renovación de pistas, señalización y áreas verdes. | Foto: composición LR

Dos de las emblemáticas avenidas de Lima Norte han sido rehabilitadas y entregadas al tránsito vehicular. La Municipalidad de Lima finalizó las obras de mantenimiento vial en los tramos de Angélica Gamarra y Carlos Izaguirre, ubicadas en San Martín de Porres y Los Olivos, como parte de una estrategia para mejorar la circulación y la seguridad en puntos críticos de la capital.

Las intervenciones se realizaron en zonas de alto tránsito vehicular y peatonal, donde el deterioro de la infraestructura vial generaba congestión y riesgos para los usuarios. Los trabajos incluyeron mejoras en la superficie de rodadura, señalización y acondicionamiento de espacios urbanos, con el objetivo de optimizar el desplazamiento diario.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

lr.pe

Obras en vía alcanzan más de 4 kilómetros en Lima Norte

En la avenida Angélica Gamarra, los trabajos abarcaron poco más de 3 kilómetros. La intervención se enfocó en renovar el asfalto para eliminar los baches y grietas que afectaban el paso de los vehículos. El proyecto también incluyó la mejora de veredas y áreas verdes, junto con la instalación de nuevas luces.

En el caso de la avenida Carlos Izaguirre, ubicada en San Martín de Porres, los trabajos abarcaron una extensión de 1.12 kilómetros, desde la avenida Canta Callao hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

PUEDES VER: La megaobra que conectará varios puntos de Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

lr.pe

Siembran 400 árboles para mejorar áreas verdes y calidad ambiental en Lima Norte

En el marco de estas obras, también se desarrollaron acciones orientadas a mejorar el entorno urbano en Lima Norte. Como parte de estos trabajos, se llevó a cabo la siembra de 400 árboles en coordinación con el Servicio de Parques de Lima (Serpar).

Las especies incorporadas incluyen molle serrano, papalillo, huaranhuay, callistemon citrinus y lagerstroemia. Esta medida busca fortalecer las áreas verdes en la zona y contribuir a mejores condiciones ambientales para los vecinos, en espacios cercanos a las vías recientemente rehabilitadas.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: MML multó a Juntos por el Perú y al Partido Cívico Obras por cierres de campaña en el Centro Histórico

Elecciones 2026: MML multó a Juntos por el Perú y al Partido Cívico Obras por cierres de campaña en el Centro Histórico

LEER MÁS
Municipalidad de Lima informa que está prohibido concentraciones en el centro tras mitin de Ricardo Belmont

Municipalidad de Lima informa que está prohibido concentraciones en el centro tras mitin de Ricardo Belmont

LEER MÁS
Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

LEER MÁS
Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

LEER MÁS
Familia viaja de Pichanaqui a Huánuco por elecciones y desaparece: sospechan caída al río Mantaro

Familia viaja de Pichanaqui a Huánuco por elecciones y desaparece: sospechan caída al río Mantaro

LEER MÁS
Vecinos denuncian que rompieron cédulas en Pachacámac y cuestionan falta de claridad de la ONPE tras ampliarse la votación

Vecinos denuncian que rompieron cédulas en Pachacámac y cuestionan falta de claridad de la ONPE tras ampliarse la votación

LEER MÁS
Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Remodelan emblemáticas avenidas en Lima Norte: peruanos tendrán menos horas en el tráfico y más seguridad

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Cusco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Cusco FC - Estudiantes de La Plata: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Sociedad

Hombre llegó en camilla a votar en Ica: ONPE le negó exoneración de la multa pese a fractura

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Delincuentes ingresan por hueco en pared y sustraen cerca de S/42.000 de tienda Mass en Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Cusco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones 2026 se siguen moviendo: no hay certeza de quién pasará a segunda vuelta

Resultados Pasco EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025