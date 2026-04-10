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Sociedad

Incendiaban casas y negocios en Lima Norte si no pagaban cupos: capturan a Los Capuchas Negras

Además, se incautaron celulares y dinero en efectivo, que servirán en la investigación. Las autoridades investigan posibles vínculos con otros atentados ante el aumento de extorsiones.

La Policía Nacional del Perú capturó a miembros de la banda Los Capuchas Negras, acusados de extorsionar a empresarios en Lima Norte. Los delincuentes usaban amenazas y artefactos incendiarios.
La Policía Nacional del Perú capturó a miembros de la banda Los Capuchas Negras, acusados de extorsionar a empresarios en Lima Norte. Los delincuentes usaban amenazas y artefactos incendiarios. | composición LR

La criminalidad en Lima Norte vuelve a quedar en evidencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a presuntos integrantes de la banda Los Capuchas Negras del Cono Norte, sindicada de extorsionar a empresarios y atacar viviendas con artefactos incendiarios cuando sus víctimas se negaban a pagar cupos.

Según las investigaciones, los delincuentes operaban mediante amenazas directas y mensajes intimidatorios. Incluso, registros de cámaras de seguridad muestran el modo de actuar: un vehículo llegaba hasta el inmueble de la víctima, un sujeto descendía encapuchado, colocaba un artefacto incendiario y huía, provocando incendios que ponían en riesgo vidas y propiedades.

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¿Quiénes fueron detenidos?

Durante los operativos simultáneos ejecutados en Independencia, Santa Anita y Ventanilla, las autoridades lograron detener a los presuntos implicados, entre ellos Brigitte Zabalaga Quispe (28), Juan Carlos Zabalaga Carreño (46), Félix Alexis (19) y Lorena Flores Chávez (34). Cada uno cumplía un rol específico dentro de la organización, desde el envío de mensajes extorsivos hasta la administración del dinero ilícito.

De acuerdo con la PNP, la banda exigía hasta S/10.000 como pago inicial para “permitir” operar a sus víctimas, además de cuotas mensuales que rondaban los S/700. En uno de los casos más graves, una empresaria fue atacada en su vivienda con bombas molotov tras negarse a pagar.

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Incautaciones en operativo de Lima Norte

En las intervenciones, los agentes incautaron celulares, tarjetas bancarias y dinero en efectivo, presuntamente proveniente del cobro de cupos. Todo este material será clave en las investigaciones que ya lidera el Ministerio Público.

Las autoridades no descartan que esta banda esté vinculada a otros atentados registrados en Lima Metropolitana, en medio de un contexto de creciente ola de extorsiones que afecta a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.

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