HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Policía captura después de 18 años a sujeto que mató a su esposa alemana en Puno

El detenido contaba con una orden de captura vigente y una recompensa de 20 mil soles por información que llevara a su ubicación, tras más de diez años en la clandestinidad.

La detención ocurrió en Sicuani, Cusco, tras un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. | Foto: Liubomir Fernández
La detención ocurrió en Sicuani, Cusco, tras un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. | Foto: Liubomir Fernández | Foto: Liubomir Fernández

La Policía Nacional del Perú capturó el 10 de abril a un ciudadano identificado como Olguín Pacompía Calsín, quien era buscado desde 2008 por un caso de homicidio ocurrido en la región Puno. La intervención se realizó en la ciudad de Sicuani, en Cusco, tras un operativo de inteligencia ejecutado por agentes especializados que seguían su rastro desde hace varios años.

El detenido contaba con una orden de captura vigente y una requisitoria por el delito de homicidio calificado. Según información oficial, el Ministerio del Interior mantenía una recompensa de 20 mil soles para quienes brindaran datos que permitieran su ubicación, debido a que permanecía en la clandestinidad desde hace más de una década.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Olguin Pacompia en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior.

Olguin Pacompia en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. | Foto: Mininter

PUEDES VER: La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

lr.pe

Sujeto fue ubicado en Sicuani luego de años de búsqueda policial

La detención se produjo alrededor de las 09.30 de la mañana, cuando el sujeto transitaba por la vía pública en Sicuani. Agentes de la Dirección de Inteligencia lograron ubicarlo tras un seguimiento que incluyó desplazamientos en distintas regiones del país, principalmente en el sur.

Al momento de la intervención, el hombre se encontraba acompañado de una mujer y no opuso resistencia. Los efectivos le informaron sobre la requisitoria vigente en su contra, procediendo a su inmediata detención conforme a los protocolos establecidos.

PUEDES VER: Balacera en el Jirón de la Unión: capturan a dos asaltantes tras robo de US$16.000 a cambista

lr.pe

Detenido será trasladado a Puno para enfrentar proceso judicial

Tras su captura, las autoridades dispusieron su traslado a la región Puno, donde será puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial en su contra. Se prevé su internamiento en el penal de Yanamayo mientras se desarrollan las diligencias.

El caso se mantuvo en investigación durante varios años e incluyó la participación de instancias internacionales que recopilaron elementos relevantes para el proceso. Con la detención, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos dentro del marco legal vigente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hombre deja grave a expareja tras apuñalarla frente a comisaría en Chiclayo: PNP detuvo al sujeto por tentativa de feminicidio

Hombre deja grave a expareja tras apuñalarla frente a comisaría en Chiclayo: PNP detuvo al sujeto por tentativa de feminicidio

LEER MÁS
Policía que asesinó a su pareja en Santa Anita cumplirá 9 meses a prisión preventiva mientras se investiga feminicidio

Policía que asesinó a su pareja en Santa Anita cumplirá 9 meses a prisión preventiva mientras se investiga feminicidio

LEER MÁS
Expareja de mujer baleada en Jesús María es investigado por tentativa de feminicidio como presunto autor intelectual del ataque

Expareja de mujer baleada en Jesús María es investigado por tentativa de feminicidio como presunto autor intelectual del ataque

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

LEER MÁS
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS
Parkinson en Perú: el tiempo perdido antes del diagnóstico que empeora la enfermedad

Parkinson en Perú: el tiempo perdido antes del diagnóstico que empeora la enfermedad

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

LEER MÁS
Balacera en el Jirón de la Unión: capturan a dos asaltantes tras robo de US$16.000 a cambista

Balacera en el Jirón de la Unión: capturan a dos asaltantes tras robo de US$16.000 a cambista

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel y advierte que pagará "un precio inmediato"

Cantante Katy Jara desata revuelo al confesar su verdadera edad, pero sus seguidores no le creen: “¿Tan rápido pasan los años?”

Sociedad

Dejan artefacto explosivo en la puerta del colegio Dios Es Amor en Ancón: investigan posible caso de extorsión

Sistema penitenciario: Detienen interno con 4 celulares en penal de Arequipa

Parkinson en Perú: el tiempo perdido antes del diagnóstico que empeora la enfermedad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Loreto

José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente

Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025