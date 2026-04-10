Policía captura después de 18 años a sujeto que mató a su esposa alemana en Puno

La detención ocurrió en Sicuani, Cusco, tras un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. | Foto: Liubomir Fernández | Foto: Liubomir Fernández

La detención ocurrió en Sicuani, Cusco, tras un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. | Foto: Liubomir Fernández | Foto: Liubomir Fernández

La Policía Nacional del Perú capturó el 10 de abril a un ciudadano identificado como Olguín Pacompía Calsín, quien era buscado desde 2008 por un caso de homicidio ocurrido en la región Puno. La intervención se realizó en la ciudad de Sicuani, en Cusco, tras un operativo de inteligencia ejecutado por agentes especializados que seguían su rastro desde hace varios años.

El detenido contaba con una orden de captura vigente y una requisitoria por el delito de homicidio calificado. Según información oficial, el Ministerio del Interior mantenía una recompensa de 20 mil soles para quienes brindaran datos que permitieran su ubicación, debido a que permanecía en la clandestinidad desde hace más de una década.

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Sujeto fue ubicado en Sicuani luego de años de búsqueda policial

La detención se produjo alrededor de las 09.30 de la mañana, cuando el sujeto transitaba por la vía pública en Sicuani. Agentes de la Dirección de Inteligencia lograron ubicarlo tras un seguimiento que incluyó desplazamientos en distintas regiones del país, principalmente en el sur.

Al momento de la intervención, el hombre se encontraba acompañado de una mujer y no opuso resistencia. Los efectivos le informaron sobre la requisitoria vigente en su contra, procediendo a su inmediata detención conforme a los protocolos establecidos.

Detenido será trasladado a Puno para enfrentar proceso judicial

Tras su captura, las autoridades dispusieron su traslado a la región Puno, donde será puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial en su contra. Se prevé su internamiento en el penal de Yanamayo mientras se desarrollan las diligencias.

El caso se mantuvo en investigación durante varios años e incluyó la participación de instancias internacionales que recopilaron elementos relevantes para el proceso. Con la detención, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos dentro del marco legal vigente.

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