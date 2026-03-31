Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa
En la jornada electoral del 12 de abril de 2026, los ciudadanos votarán en una cédula de cinco secciones para elegir presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y Parlamento Andino. El nuevo Congreso contará con una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado de 60 integrantes.
Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Arequipa y cómo quedaron conformadas las postulaciones.
Candidatos al Senado por Arequipa en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Arequipa en los comicios de 2026:
ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS
- Wilber Octavio Cayani Condori
- Giovanna Verónica Lanchipa Ticona
ALIANZA PARA EL PROGRESO
- Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
- Jamily Beatriz Tapia Quiroz
AVANZA PAÍS
- Enrique Alfonso Santana Yepez
- María Perpetua Calcina Pereira
AHORA NACIÓN
- Isaac Samuel Noa Supo
- Yobana Jitrudis Huisa Vargas
FE EN EL PERÚ
- César Soto Anquise
- Angela Maria Peñaloza Baca
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ
- Romulo Coyla Condori
- Celedonia Corrales Sivincha
FUERZA POPULAR
- Mauricio Fernando Arnillas González
- Victoria Vilma Tuco Vera
FUERZA Y LIBERTAD
- Herberto Isaias Cáceres Condori
- María Roxana Velasquez Zaga
JUNTOS POR EL PERÚ
- Ronal Hamilton Fernandez Bravo
- Reyna Isabel Chancolla Calle
LIBERTAD POPULAR
- José Antonio Nuñez Salas
- Emilia Manuela Corzo Tranca
PARTIDO APRISTA PERUANO
- Juan Carlos Guillermo Saravia Ramos
- Laura Veia Nelly Torero Zegarra
PARTIDO CÍVICO OBRAS
- Rosa Luz Pérez
- Alfredo Daniel Martínez Zegarra
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE PERÚ
- Tomás Bustinza Benavidez
- Elsa Grimalda Pari de Obando
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
- Juver Nilson Flores Suarez
- Agripina Lima Huisa
PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ
- Efren Cecilio Diaz Vera
- Georgina Victoria Avalos de Mamani
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
- Reymy Paolo Pino Moncada
- María del Pilar Chalán Alvarado
PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL
- Hector Jesus Arias Cáceres
- Rosa Yeny Yauri Mamani
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
- Luisa Giovanna Bedoya Maque
- Federico Jorge Cárdenas Quiroz
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
- Juan Molina Patiño
- Lucy Callohuari Alanguia
PARTIDO MORADO
- Eduardo Alfredo Zacarías del Carpio Manchego
- Milagros del Pilar Purihuaman García
PARTIDO PAÍS PARA TODOS
- Anselmo Elmer Arenas Pérez
- Eleana Beatriz Vela Ramos
PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
- Beningno Leonel Cabrera Pino
- Gladis Guia Serna
PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA
- Bernardo Gilberto Alvarado Olanda
- Yaner Amparo Riquelme Ali
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
- Miguel Angel Chani Ortiz
- Clara Quispe Quispe
PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN
- Norma Beatriz Marcela Chirinos de Dalmao
- Exon Luis Flores Suaquita
PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO
- Sergio Francisco Felix Dávila Vizcarra
- Marina Nora Allasi de Apaza
PARTIDO POLÍTICO PRIN
- Sugey Rodríguez Achire de Jaila
- Juan Amilcar Reyes Larico
PERÚ MODERNO
- Hector Juan Mayta Coaguila
- Ruth Noemi Acosta Sánchez
PODEMOS PERÚ
- Leoncio Remberto Cuty Taquima
- Gladys Norma Meitani Murguia
PRIMERO LA GENTE
- Hispana María Apaza Cáceres
- Hamer Eduardo Villena Zuñiga
PROGRESEMOS
- Geovani Emilio Riquelme Valencia
- Elsa Molina Coaquia
RENOVACIÓN POPULAR
- Ricardo Alfredo Ramirez del Villar Llosa
- Yngrid Alcionit Andia Concha
SALVEMOS AL PERÚ
- Angel Wilfredo Hualpa Bendezu
- Jenny Rosario Aco Coaguila
UN CAMINO DIFERENTE
- Carlos Alberto Segundo Franco Quipuzco
- Verónica Haydee Ascate la Portilla
UNIDAD NACIONAL
- Anthony Milko Muñoz Ramos
- Juana Betty Medina Paz
Candidatos a Diputados por Arequipa en las Elecciones 2026
Estas son las listas de candidatos a Diputados por Arequipa para las elecciones 2026:
AHORA NACIÓN
- Marleny Bibiana Arminta Valencia
- Remil Emilio Paredes Angulo
- Sheyla Maria Vilca Neira
- Flavio Pascual Calcina Quispe
- Ysabel Reyna Castro Avendaño De Tintaya
- Cirilo Metadio Supo Quico
ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS
- Oscar Ado Belizario Umaña
- Carmen Rosa Cayo Mamani
- Juan Miguel Meza Igme
- Mercy Belinda Arias Ibarcena
- Domingo Alberto Cueva Ojeda
- Gladys Julia Pari Quispe
ALIANZA PARA EL PROGRESO
- Lily Margoth Juarez Salazar
- Adolfo Erick Donayre Sarolli
- Yudit Elena Carhuas Rios
- Jose Antonio Supo Condori
- Maryory Atenas Palomino Ramos
- Walter Isidoro Vera Delgado
AVANZA PAÍS
- Renzo Andre Estrada Huerta
- Marilia Xiomara Zuñiga Paco
- Juan Carlos Banich Galdos
- Daniela Andrea Montañez Flores
- Abel Dongo Ramos
- Margiori Fiorela Paja Tipula
FE EN EL PERÚ
- Alvaro Florencio Rojas Chavez
- Milagros Limascca Ninacondo
- Santos Flores Calle
- Ana Paola Mejia Callo
- Fernando Pio Chacon Saloma
- Teresa Morales Valdivia
FREPAP (Frente Popular Agrícola Fia del Perú)
- Michael Armando Chuctaya Choquevilca
- Reyna Marlene Rado Flores
- Rodrigues Juan Uscamayta Totocayo
- Gloria Maria Quispe Anco De Casani
- Moises Ludeña Cahuana
- Maria Giovanna Villegas Quispe
FUERZA POPULAR
- Carlos Raul Paredes Ponce
- Diana Patricia Esquinarila Anaya
- Percy Emilio Zuñiga Nuñez
- Yurico Margot Oviedo Ruiz
- Juan Andres Dueñas Escobar
- Nelly Elsa Lima Chavez
JUNTOS POR EL PERÚ
- Andres Eloy Antallaca Ginez
- Amalia Emilia Palomino Pacheco
- Pablo Salas Charca
- Luisa Edith Velarde Alvarez
- Victor Manuel Chirinos Zereceda
- Karina Mamani Meneses
PARTIDO APRISTA PERUANO
- Daniel Ernesto Vera Ballon
- Mary Luz Choquepata Tito
- Jorge Enrique Chirinos Chavez
- Mercedes Milagros Nuñez Gutierrez
- Miguel Luis Flores Chavez
- Vilma Yolanda Gallegos Silva
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
- Edgar Dember Gonzales Polar
- Gloria Charito Hirache Pizarro
- Rafael Angel Aragon Aramburu
- Jakelin Milagros Carrion Lima
- Ricardo Julian Silva Amanqui
- Flor Elisa Roxana Neira Tejada
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
- Yania Delma Bernal Huayhua
- Michael Raul Atencio Castro
- Sofia Nicolt Najar Oblitas
- Paul William Dotson Alayza
- Elizabeth Hurtado Valdez De Koenig
- Oscar Johnny Armas Rojas
PARTIDO MORADO
- Jose Diaz Rodriguez
- Pilar Teresa Vera Madariaga
- Jesus Martin Vera Cruz
- Sayuri Stheffanny Sütel Miñin
- Heber Diomedes Cueva Escobedo
- Carla Andrea Roque Perez
PERÚ MODERNO
- Carlos Alberto Alvarez Loayza
- Miguel Enrique Fernandez Mares
- Vilma Zuñiga Farfan
- Jolwer Alberto López Zúñiga
- Patricia Mabel Nuñez Velez De Villa De Luna
- Marat Santos Huaman
PODEMOS PERÚ
- Cosme Fidel Huaman Sanchez
- Zulay Magali Quispe Sarmiento
- Victor Hugo Aguilar Chavez
- Mary Luz Cayllahua Quispe
- Ranulfo Ciro Jara Begazo
- Maria Angelica Sanchez Flores De Curahua
PRIMERO LA GENTE
- Katiuzka Jacovina Apaza Rondon
- Nilo Madbe Cruz Cuentas
- Virna Victoria Deza Gutierrez
- Juan Elias Rojas Paredes
- Mery Antonieta Zela Valdivia
- Andres Fernando Luque Ruiz De Somocurcio
RENOVACIÓN POPULAR
- Esdras Ricardo Medina Minaya
- Olga Zonia Condori Quispe
- Luis Carlos Candia Contreras
- Sandra Olga Quilla Fernandez
- Christian Aranda Vasquez
- Jerika Maria Del Pilar Cacya Oviedo
SALVEMOS AL PERÚ
- Wenceslao Eduardo Nuñez Toledo
- Patricia Maria Angelica Portugal Palo
- Pedro Alejandrino Apaza Mamani
- Ana Maria Huamani Colque
- Luis Alberto Garcia Vizcarra
- Carmen Rosa Apaza Huarache
SÍ CREO
- Carlos Manuel Armas Zevallos
- Beatriz Choque Huamani
- Wilfredo Quispe Ramos
- Elena Valdivia Salas
- Mario Zegarra Caceres
- Rosa Huarache Puma
SOMOS PERÚ
- Guido Moises Del Carpio Rodriguez
- Magaly Roxana Agramonte Gutierrez
- Juan Carlos Callacondo Velarde
- Katia Gricel Arevalo Rodriguez
- Inocencio Andres Nina Ticona
- Nelly Margot Ccora Sucasaire
Arequipa es una de las regiones con mayor peso electoral del país, por lo que la elección de sus representantes al Senado y la Cámara de Diputados será clave en la conformación del nuevo Congreso. Los resultados en este departamento podrían influir directamente en el equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional.
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.
