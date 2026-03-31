HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa

En la jornada electoral del 12 de abril de 2026, los ciudadanos votarán en una cédula de cinco secciones para elegir presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y Parlamento Andino. El nuevo Congreso contará con una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado de 60 integrantes.

Candidatos a senadores y diputados por Arequipa. | Composición/Jazmin Ceras

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Arequipa y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

Candidatos al Senado por Arequipa en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Arequipa en los comicios de 2026:

ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS

  • Wilber Octavio Cayani Condori
  • Giovanna Verónica Lanchipa Ticona

ALIANZA PARA EL PROGRESO

  • Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
  • Jamily Beatriz Tapia Quiroz

AVANZA PAÍS

  • Enrique Alfonso Santana Yepez
  • María Perpetua Calcina Pereira

AHORA NACIÓN

  • Isaac Samuel Noa Supo
  • Yobana Jitrudis Huisa Vargas

FE EN EL PERÚ

  • César Soto Anquise
  • Angela Maria Peñaloza Baca

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ

  • Romulo Coyla Condori
  • Celedonia Corrales Sivincha

FUERZA POPULAR

  • Mauricio Fernando Arnillas González
  • Victoria Vilma Tuco Vera

FUERZA Y LIBERTAD

  • Herberto Isaias Cáceres Condori
  • María Roxana Velasquez Zaga

JUNTOS POR EL PERÚ

  • Ronal Hamilton Fernandez Bravo
  • Reyna Isabel Chancolla Calle

LIBERTAD POPULAR

  • José Antonio Nuñez Salas
  • Emilia Manuela Corzo Tranca

PARTIDO APRISTA PERUANO

  • Juan Carlos Guillermo Saravia Ramos
  • Laura Veia Nelly Torero Zegarra

PARTIDO CÍVICO OBRAS

  • Rosa Luz Pérez
  • Alfredo Daniel Martínez Zegarra

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE PERÚ

  • Tomás Bustinza Benavidez
  • Elsa Grimalda Pari de Obando

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

  • Juver Nilson Flores Suarez
  • Agripina Lima Huisa

PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ

  • Efren Cecilio Diaz Vera
  • Georgina Victoria Avalos de Mamani

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

  • Reymy Paolo Pino Moncada
  • María del Pilar Chalán Alvarado

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

  • Hector Jesus Arias Cáceres
  • Rosa Yeny Yauri Mamani

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

  • Luisa Giovanna Bedoya Maque
  • Federico Jorge Cárdenas Quiroz

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

  • Juan Molina Patiño
  • Lucy Callohuari Alanguia

PARTIDO MORADO

  • Eduardo Alfredo Zacarías del Carpio Manchego
  • Milagros del Pilar Purihuaman García

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

  • Anselmo Elmer Arenas Pérez
  • Eleana Beatriz Vela Ramos

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

  • Beningno Leonel Cabrera Pino
  • Gladis Guia Serna

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

  • Bernardo Gilberto Alvarado Olanda
  • Yaner Amparo Riquelme Ali

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE

  • Miguel Angel Chani Ortiz
  • Clara Quispe Quispe

PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN

  • Norma Beatriz Marcela Chirinos de Dalmao
  • Exon Luis Flores Suaquita

PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO

  • Sergio Francisco Felix Dávila Vizcarra
  • Marina Nora Allasi de Apaza

PARTIDO POLÍTICO PRIN

  • Sugey Rodríguez Achire de Jaila
  • Juan Amilcar Reyes Larico

PERÚ MODERNO

  • Hector Juan Mayta Coaguila
  • Ruth Noemi Acosta Sánchez

PODEMOS PERÚ

  • Leoncio Remberto Cuty Taquima
  • Gladys Norma Meitani Murguia

PRIMERO LA GENTE

  • Hispana María Apaza Cáceres
  • Hamer Eduardo Villena Zuñiga

PROGRESEMOS

  • Geovani Emilio Riquelme Valencia
  • Elsa Molina Coaquia

RENOVACIÓN POPULAR

  • Ricardo Alfredo Ramirez del Villar Llosa
  • Yngrid Alcionit Andia Concha

SALVEMOS AL PERÚ

  • Angel Wilfredo Hualpa Bendezu
  • Jenny Rosario Aco Coaguila

UN CAMINO DIFERENTE

  • Carlos Alberto Segundo Franco Quipuzco
  • Verónica Haydee Ascate la Portilla

UNIDAD NACIONAL

  • Anthony Milko Muñoz Ramos
  • Juana Betty Medina Paz

Candidatos a Diputados por Arequipa en las Elecciones 2026

Estas son las listas de candidatos a Diputados por Arequipa para las elecciones 2026:

AHORA NACIÓN

  • Marleny Bibiana Arminta Valencia
  • Remil Emilio Paredes Angulo
  • Sheyla Maria Vilca Neira
  • Flavio Pascual Calcina Quispe
  • Ysabel Reyna Castro Avendaño De Tintaya
  • Cirilo Metadio Supo Quico

ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS

  • Oscar Ado Belizario Umaña
  • Carmen Rosa Cayo Mamani
  • Juan Miguel Meza Igme
  • Mercy Belinda Arias Ibarcena
  • Domingo Alberto Cueva Ojeda
  • Gladys Julia Pari Quispe

ALIANZA PARA EL PROGRESO

  • Lily Margoth Juarez Salazar
  • Adolfo Erick Donayre Sarolli
  • Yudit Elena Carhuas Rios
  • Jose Antonio Supo Condori
  • Maryory Atenas Palomino Ramos
  • Walter Isidoro Vera Delgado

AVANZA PAÍS

  • Renzo Andre Estrada Huerta
  • Marilia Xiomara Zuñiga Paco
  • Juan Carlos Banich Galdos
  • Daniela Andrea Montañez Flores
  • Abel Dongo Ramos
  • Margiori Fiorela Paja Tipula

FE EN EL PERÚ

  • Alvaro Florencio Rojas Chavez
  • Milagros Limascca Ninacondo
  • Santos Flores Calle
  • Ana Paola Mejia Callo
  • Fernando Pio Chacon Saloma
  • Teresa Morales Valdivia

FREPAP (Frente Popular Agrícola Fia del Perú)

  • Michael Armando Chuctaya Choquevilca
  • Reyna Marlene Rado Flores
  • Rodrigues Juan Uscamayta Totocayo
  • Gloria Maria Quispe Anco De Casani
  • Moises Ludeña Cahuana
  • Maria Giovanna Villegas Quispe

FUERZA POPULAR

  • Carlos Raul Paredes Ponce
  • Diana Patricia Esquinarila Anaya
  • Percy Emilio Zuñiga Nuñez
  • Yurico Margot Oviedo Ruiz
  • Juan Andres Dueñas Escobar
  • Nelly Elsa Lima Chavez

JUNTOS POR EL PERÚ

  • Andres Eloy Antallaca Ginez
  • Amalia Emilia Palomino Pacheco
  • Pablo Salas Charca
  • Luisa Edith Velarde Alvarez
  • Victor Manuel Chirinos Zereceda
  • Karina Mamani Meneses

PARTIDO APRISTA PERUANO

  • Daniel Ernesto Vera Ballon
  • Mary Luz Choquepata Tito
  • Jorge Enrique Chirinos Chavez
  • Mercedes Milagros Nuñez Gutierrez
  • Miguel Luis Flores Chavez
  • Vilma Yolanda Gallegos Silva

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

  • Edgar Dember Gonzales Polar
  • Gloria Charito Hirache Pizarro
  • Rafael Angel Aragon Aramburu
  • Jakelin Milagros Carrion Lima
  • Ricardo Julian Silva Amanqui
  • Flor Elisa Roxana Neira Tejada

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

  • Yania Delma Bernal Huayhua
  • Michael Raul Atencio Castro
  • Sofia Nicolt Najar Oblitas
  • Paul William Dotson Alayza
  • Elizabeth Hurtado Valdez De Koenig
  • Oscar Johnny Armas Rojas

PARTIDO MORADO

  • Jose Diaz Rodriguez
  • Pilar Teresa Vera Madariaga
  • Jesus Martin Vera Cruz
  • Sayuri Stheffanny Sütel Miñin
  • Heber Diomedes Cueva Escobedo
  • Carla Andrea Roque Perez

PERÚ MODERNO

  • Carlos Alberto Alvarez Loayza
  • Miguel Enrique Fernandez Mares
  • Vilma Zuñiga Farfan
  • Jolwer Alberto López Zúñiga
  • Patricia Mabel Nuñez Velez De Villa De Luna
  • Marat Santos Huaman

PODEMOS PERÚ

  • Cosme Fidel Huaman Sanchez
  • Zulay Magali Quispe Sarmiento
  • Victor Hugo Aguilar Chavez
  • Mary Luz Cayllahua Quispe
  • Ranulfo Ciro Jara Begazo
  • Maria Angelica Sanchez Flores De Curahua

PRIMERO LA GENTE

  • Katiuzka Jacovina Apaza Rondon
  • Nilo Madbe Cruz Cuentas
  • Virna Victoria Deza Gutierrez
  • Juan Elias Rojas Paredes
  • Mery Antonieta Zela Valdivia
  • Andres Fernando Luque Ruiz De Somocurcio

RENOVACIÓN POPULAR

  • Esdras Ricardo Medina Minaya
  • Olga Zonia Condori Quispe
  • Luis Carlos Candia Contreras
  • Sandra Olga Quilla Fernandez
  • Christian Aranda Vasquez
  • Jerika Maria Del Pilar Cacya Oviedo

SALVEMOS AL PERÚ

  • Wenceslao Eduardo Nuñez Toledo
  • Patricia Maria Angelica Portugal Palo
  • Pedro Alejandrino Apaza Mamani
  • Ana Maria Huamani Colque
  • Luis Alberto Garcia Vizcarra
  • Carmen Rosa Apaza Huarache

SÍ CREO

  • Carlos Manuel Armas Zevallos
  • Beatriz Choque Huamani
  • Wilfredo Quispe Ramos
  • Elena Valdivia Salas
  • Mario Zegarra Caceres
  • Rosa Huarache Puma

SOMOS PERÚ

  • Guido Moises Del Carpio Rodriguez
  • Magaly Roxana Agramonte Gutierrez
  • Juan Carlos Callacondo Velarde
  • Katia Gricel Arevalo Rodriguez
  • Inocencio Andres Nina Ticona
  • Nelly Margot Ccora Sucasaire

Arequipa es una de las regiones con mayor peso electoral del país, por lo que la elección de sus representantes al Senado y la Cámara de Diputados será clave en la conformación del nuevo Congreso. Los resultados en este departamento podrían influir directamente en el equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conciertos de abril en Lima 2026: fechas, lugares, precios y dónde comprar entradas para Milo J, Laura Pausini, Sebastián Yatra y todos los artistas que llegan a Perú este mes

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

El Pentágono advierte que "los próximos días serán decisivos" en la guerra con Irán mientras Trump pide que "tomen" Ormuz

Política

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

Jaime Antezana sobre los abatidos en el Vraem: "El terrorismo para favorecer al fujimorismo"

Jusdem rechaza las declaraciones de Jorge Montoya contra el juez Jorge Chávez Tamariz: "Son temerarias y antidemocráticas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

Jaime Antezana sobre los abatidos en el Vraem: "El terrorismo para favorecer al fujimorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025