Las diferencias de Juntos por el Perú y Fuerza Popular en las votaciones más controversiales del actual Congreso

Las bancadas de JP y Fuerza Popular tuvieron un fuerte protagonismo en las votaciones del Congreso. Foto: Composición/LR

Las bancadas de JP y Fuerza Popular tuvieron un fuerte protagonismo en las votaciones del Congreso. Foto: Composición/LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

A menos de 11 días de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, las bancadas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú han sido cuestionadas por sus votaciones en el actual Congreso de la República. Una de esas críticas fue la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el retorno a la bicameralidad y las inhabilitaciones de exfiscales de la Nación y consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La República revisó las votaciones de cada grupo parlamentario y detectó que, en algunas decisiones importantes, como la elección de los miembros del TC, ambos partidos coincidieron. En otras, como la Ley de Amnistía o la Ley Soto, estuvieron distantes.

TE RECOMENDAMOS BOTAN A KEIKO FUJIMORI DE HUANCAYO Y PARO AGRARIO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Congreso: fujimorismo bloqueó el referéndum

La primera iniciativa es la Ley 31399 (PL 644), que obliga a que toda reforma constitucional vía referéndum pase primero por el Congreso. En enero del 2022, el Parlamento promulgó la norma por insistencia con 23 votos a favor del fujimorismo. JP, incluido Sánchez, votó en contra.

La ley también prohíbe que se someta a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de leyes, las ordenanzas municipales y materias relativas al proceso de descentralización.

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional

La elección de los seis miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República estuvo marcada por la polémica. En mayo de 2022, el Parlamento designó como nuevos magistrados a César Ochoa Cardich, Manuel Monteagudo Valdez, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Francisco Morales Saravia. En ese entonces, el congresista Roberto Sánchez no participó en la votación debido a que contaba con licencia oficial.

En el caso de las elecciones de Ochoa Cardich y Monteagudo Valdez, Fuerza Popular respaldó ambas candidaturas con 24 votos a favor, mientras que Juntos por el Perú-Cambio Democrático apoyó las designaciones con cuatro votos.

Respecto a Pacheco Zerga, los 24 congresistas fujimoristas votaron a favor de su elección, mientras que los cuatro legisladores de izquierda lo hicieron en contra. Sin embargo, durante la reconsideración, Fuerza Popular rechazó el recurso y la bancada de izquierda lo respaldó.

En la votación de Domínguez Haro, Fuerza Popular apoyó de manera unánime su designación. En contraste, dentro de JP-CD se registraron dos votos en contra y dos abstenciones. Durante la reconsideración, las posiciones de las bancadas se invirtieron.

Sobre Gutiérrez Ticse, los 24 votos de Fuerza Popular fueron a favor, mientras que en JP-CD hubo un voto favorable, dos en contra y una abstención. En la reconsideración, la bancada de izquierda registró dos votos a favor, uno en contra y una abstención, mientras que el fujimorismo rechazó el recurso.

Finalmente, en la elección de Morales Saravia, Fuerza Popular respaldó su nombramiento por unanimidad, mientras que JP-CD emitió un voto a favor, dos en contra y una abstención. En la reconsideración, el fujimorismo volvió a oponerse de manera unánime, mientras que la bancada de izquierda registró dos votos a favor, uno en contra y una abstención.

Censura a Betssy Chávez como ministra de Trabajo de Pedro Castillo

El 26 de mayo del 2022, el Congreso censuró a Betssy Chávez como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del gobierno de Pedro Castillo.

La sanción fue impulsada porque, desde el Ministerio de Trabajo, se aprobó la huelga del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta) de Corpac. Esto ocasionó que cinco aeropuertos de Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y Tacna cerraran sus operaciones.

La medida fue aprobada con 23 votos a favor de Fuerza Popular. Cuatro congresistas de Juntos por el Perú-Cambio Democrático votaron en contra, pero uno de ellos no respondió. Sánchez votó en contra.

Vacancia de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

El 7 de diciembre del 2022, el sentenciado expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, motivo por el cual fue sentenciado en primera instancia a 11 años de prisión.

En la polémica votación que realizó el Congreso y que no alcanzó lo requerido por ley, el fujimorismo registró 24 votos a favor, mientras que Cambio Democrático-Juntos por el Perú tuvo tres a favor y una abstención (Roberto Sánchez).

Voto de confianza al gabinete Otárola en el gobierno de Boluarte

En medio de las muertes en protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, el Congreso aprobó la cuestión de confianza presentada por el gabinete de Alberto Otárola. El pedido fue aprobado con 73 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones.

De ese total, Fuerza Popular aportó 23 votos a favor, pese a los cuestionamientos, mientras que Juntos por el Perú-Cambio Democrático se opuso. Sánchez votó en contra.

Fujimorismo bloqueó adelanto de elecciones en 2023

En febrero del 2023, luego de que se reportaran más de 50 muertos durante las protestas contra el gobierno de Boluarte, se presentaron una serie de proyectos de ley para el adelanto de elecciones congresales, del Parlamento Andino y presidenciales.

Sin embargo, las iniciativas fueron bloqueadas por el fujimorismo: 24 congresistas de Fuerza Popular votaron en contra, mientras que cinco de Juntos por el Perú-Cambio Democrático votaron a favor.

En la reconsideración de la votación, el partido de Keiko Fujimori también se opuso.

Elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo

En mayo del 2023, el Congreso eligió al exabogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como nuevo defensor del Pueblo.

La elección se dio con 23 votos a favor del fujimorismo, mientras que Juntos por el Perú y Roberto Sánchez se opusieron.

En la elección de Gutiérrez, el Congreso desatendió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales registradas durante las protestas señaló la necesidad de “adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, considerando la importante labor que desempeña”.

Fujimorismo inhabilitó a Zoraida Ávalos

Un mes después, el Congreso decidió inhabilitar a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por un periodo de cinco años. El motivo fue haber suspendido una investigación contra el expresidente Pedro Castillo debido a que se encontraba ejerciendo sus funciones como jefe de Estado, tal como lo señala la Constitución Política y así lo ratificó el Tribunal Constitucional en 2025, durante el gobierno de Boluarte. Según el TC, un mandatario no puede ser investigado hasta concluir sus funciones. Sin embargo, la Fiscalía puede realizar hasta dos diligencias.

No obstante, el Parlamento concretó ese objetivo. Lo hizo con 17 votos a favor del fujimorismo, pero Juntos por el Perú se opuso junto con Sánchez.

Es preciso resaltar que, tiempo después, el Poder Judicial anuló la inhabilitación impuesta por el Congreso por los motivos antes expuestos.

El retorno a la bicameralidad

En marzo del 2024, el Congreso ignoró que, en 2018, más del 90% del Perú votó en contra del retorno a la bicameralidad vía referéndum.

Modificó más de 50 artículos de la Constitución Política e impuso su decisión con 91 votos, de los cuales 22 fueron del fujimorismo, nueve de APP, Avanza País y Renovación Popular y aliados.

Sin embargo, Juntos por el Perú-Cambio Democrático aportó a esa iniciativa con un voto, mientras que ocho de sus integrantes votaron en contra.

Congreso inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez

En ese mismo mes, el Congreso decidió inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez, por 10 años. El motivo, según justificó el Parlamento, fue que los consejeros superaron el límite de edad permitido para estar en el puesto.

En el caso de Tello, 16 congresistas de Fuerza Popular votaron a favor, mientras que nueve de Juntos por el Perú lo hicieron en contra. En el pedido de reconsideración, el fujimorismo se opuso con 19 votos y JP votó a favor con 11 parlamentarios.

En el caso de Vásquez, Fuerza Popular aportó 15 votos, mientras que JP se opuso por mayoría.

Ley Soto

En mayo del 2024, el Congreso también aprobó la ley Soto, considerada una ley procrimen. La norma establece reducir la suspensión del plazo de prescripción penal a un año.

Fue aprobada con 19 votos a favor de Fuerza Popular; JP tuvo ocho votos en contra y una abstención.

Ley APCI

En marzo del 2025, el Congreso consumó otro de sus objetivos: aprobó la Ley APCI, que somete a las ONG e impide que brinden asesoría legal a las personas que sufren la vulneración de sus derechos por parte del Estado.

El Parlamento estableció que las multas contra las organizaciones no gubernamentales lleguen hasta las 500 UIT, lo que significaría su cierre inmediato y baja de oficio.

La medida fue aprobada con 19 votos de Fuerza Popular. Juntos por el Perú-Voces del Pueblo se opuso con cinco votos. Sánchez votó en contra.

Ley de Amnistía

Una ley de impunidad. Así calificaron los colectivos defensores de derechos humanos la norma aprobada por el Congreso.

Esta ley otorga amnistía a los militares y policías investigados y/o sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante 1980 y 2000.

En primera votación, la iniciativa consiguió 21 votos del fujimorismo, mientras que ocho de JP se opusieron, incluido Sánchez.

En segunda votación fue aprobada con 16 votos a favor (cinco de Fuerza Popular) y 11 en contra (dos de JP).

La promulgación de la norma se llevó a cabo en Palacio de Gobierno junto con la expresidenta Dina Boluarte. Incluso, a la ceremonia acudieron miembros del grupo Colina, creado durante la dictadura de Alberto Fujimori.