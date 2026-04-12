JNE amplía horario de votación en locales donde no se instalaron las mesas: "El lunes 13 de abril hasta las 6 de la tarde"

JNE anuncia nuevo horario de votación tras escándalo por instalación de mesas: "El lunes 13 de abril hasta las 6 de tarde"

JNE anuncia nuevo horario de votación tras escándalo por instalación de mesas: "El lunes 13 de abril hasta las 6 de tarde"

El JNE anunció una extensión del horario de votación en aquellos centros de votación donde no se instalaron las mesas por la falta de material electoral y dos circunscripciones electorales del extranjero (Orlando y Paterson).

“Se ampliará el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde”, precisó la institución. Especificaron que las horas indicadas se adecuan a cada huso horario.

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Para este cometido, solicitaron a la Presidencia del Consejo de Ministros que se brinden las facilidades para que a través del Ministerio de Educación los centros educativos se mantengan a disposición. Además, que se brinde el apoyo militar y logístico desde la PNP y las Fuerzas Armadas.