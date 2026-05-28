Boca Juniors vs U Católica EN VIVO: pronósticos, horario y canal de TV del partido por Copa Libertadores

Boca Juniors se ubica en el tercer lugar del grupo D de la Copa Libertadores. Foto: ESPN Chile

Boca Juniors se ubica en el tercer lugar del grupo D de la Copa Libertadores. Foto: ESPN Chile

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Boca Juniors vs U. Católica de Chile EN VIVO juegan por el pase a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El cotejo, correpondiente a la fecha 6 del grupo D, empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y chilena). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2; asimismo, podrás seguir el minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

El conjunto xeneize se ubica en la tercera casilla de su grupo con 7 unidades. Los dirigidos por Claudio Úbeda tienen la obligación de ganar en la mítica Bombonera para poner su nombre en la siguiente fase.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs U Católica?

En suelo peruano, el choque entre Boca Juniors vs Universidad Católica de Chile por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026 empezará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs U Católica?

La transmisión del Boca Juniors vs U Católica por el pase a octavos de final de Copa Libertadores estará a cargo de Fox Sports en territorio argentino, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá seguir vía ESPN 2. Además, la cobertura online gratis de La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias.

Pronóstico de Boca Juniors vs U Católica

Para las principales casas de apuestas, Boca Juniors parte con un amplio favoritismo frente a los cruzados.

Betsson: gana Boca (1,41), empate (4,15), gana U Católica (8,30)

Betano: gana Boca (1,40), empate (4,80), gana U Católica (9,75)

Bet365: gana Boca (1,40), empate (4,10), gana U Católica (10,00)

1XBet: gana Boca (1,43), empate (4,38), gana U Católica (8,75)

Coolbet: gana Boca (1,43), empate (4,40), gana U Católica (8,00)

Doradobet: gana Boca (1,40), empate (4,75), gana U Católica (8,00).

¿Qué necesita Boca Juniors para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores?

Un triunfo le permitiría a Boca Juniors alcanzar los 10 puntos e igualar a U Católica; sin embargo, los argentinos pasarían a la siguiente ronda debido al criterio del desempate olímpico. Otro escenario favorable para el xeneize es que Cruzeiro iguale ante Barcelona de Guayaquil; de esta manera, los brasileños se quedarían solo con 9 unidades.