Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver el partido por la clasificación a octavos de final

Sporting Cristal se ubica en la tercera posición del grupo F de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Sporting Cristal se ubica en la tercera posición del grupo F de la Copa Libertadores. Foto: AFP

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VER Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentarán por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. El compromiso empezará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

Los rimenses llegan a este partido en medio de una serie de cuestionamientos por su rendimiento en el Torneo Apertura de la Liga 1. El elenco comandado por Zé Ricardo necesita ganar en Asunción para seguir con la ilusión de clasificar a octavos de final del certamen.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

En suelo peruano, el partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño empezará desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m. (viernes 29)

Canal para ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Cerro Porteño se podrá ver a través de la cadena ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN 3

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN 2

México: Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN Sports Ñ

Canadá: beIN Sports Ñ.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por internet gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Sporting Cristal vs Cerro Porteño: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Zé Ricardo y Ariel Holan para el duelo de fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Cazonatti, Martín Távara; Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgajero, Lucas Quintana, Guillermo Benitez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta; Jorge Morel, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Cerro Porteño vs Sporting Cristal le otorgan una amplia ventaja al equipo local, que tiene la primera opción para clasificar.

Betsson: gana Sporting Cristal (5,40), empate (3,55), gana Cerro Porteño (1,65)

Betano: gana Sporting Cristal (6,20), empate (3,85), gana Cerro Porteño (1,65)

Bet365: gana Sporting Cristal (5,75), empate (3,70), gana Cerro Porteño (1,62)

1XBet: gana Sporting Cristal (5,76), empate (3,73), gana Cerro Porteño (1,67)

Coolbet: gana Sporting Cristal (5,50), empate (3,65), gana Cerro Porteño (1,68)

Doradobet: gana Sporting Cristal (6,33), empate (3,66), gana Cerro Porteño (1,61).

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco partidos entre peruanos y paraguayos por la Conmebol Libertadores. El historial muestra una ventaja para los blaugranas.