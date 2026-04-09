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Triple asesinato en Bolivia: víctimas serían peruanas y crimen tendría vínculo con el narcotráfico

Un sospechoso está detenido, vinculado a uno de los fallecidos, mientras continúan las investigaciones para identificar todos los cuerpos.

Un brutal crimen en El Torno, Santa Cruz, está bajo investigación por la Felcc y el Ministerio Público. Tres cuerpos fueron hallados en un incendio vinculado al narcotráfico.
Un brutal crimen en El Torno, Santa Cruz, está bajo investigación por la Felcc y el Ministerio Público. Tres cuerpos fueron hallados en un incendio vinculado al narcotráfico. | Difusión

Un brutal crimen ocurrido en El Torno, en Santa Cruz (Bolivia), ha encendido las alertas en la región por su presunto vínculo con el narcotráfico. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz y el Ministerio Público, que iniciaron diligencias tras el hallazgo de tres cuerpos en medio de un incendio registrado en una vivienda del barrio Bolivia.

Preliminarmente, se supo que se trataba de dos hombres y una mujer, pero los cadáveres aún no han sido identificados. Sin embargo, se confirmó que al menos una de las víctimas era de nacionalidad peruana y no se descarta que haya más connacionales entre los asesinados.

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¿Qué ocurrió en La Paz?

Las pericias forenses han permitido establecer con mayor claridad la secuencia del crimen: los sujetos fueron asesinados con disparos de arma de fuego antes de que sus cuerpos fueran incendiados.

Según la Fiscalía, dos de ellos recibieron impactos directos. Posteriormente, una explosión —reportada por vecinos el día del hallazgo— habría desencadenado el incendio dentro del inmueble, en un aparente intento de eliminar evidencias.

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Continúan las pericias en Bolivia

En el plano investigativo, la Policía boliviana no descarta que el móvil esté relacionado con una transacción de dinero ligada al narcotráfico, línea que coincide con versiones previas sobre una posible deuda a una banda brasileña por un cargamento ilegal.

Asimismo, se confirmó que un sospechoso cumple detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, acusado de complicidad. Las investigaciones revelan que el detenido mantenía una relación cercana con una de las víctimas, a quien habría servido como chofer y hombre de confianza, pese a que inicialmente negó conocerla.

El caso continúa bajo investigación y en reserva, mientras se esperan los resultados de las pruebas dactilares que permitan confirmar las identidades y esclarecer el vínculo entre las víctimas.

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