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Con su propio dinero: buses de la empresa Santa Catalina ahora cuentan con cámaras y botón de pánico ante ola de inseguridad

Además, un centro de monitoreo en San Juan de Lurigancho supervisará en tiempo real la seguridad, integrando la información con la Policía Nacional para mejorar la respuesta ante emergencias.

Santa Catalina implementa sistemas de videovigilancia y botones de pánico en sus buses para aumentar la seguridad de conductores.
Santa Catalina implementa sistemas de videovigilancia y botones de pánico en sus buses para aumentar la seguridad de conductores. | Foto: Panamericana TV/Francisco Erazo/Composición LR

Las unidades de la empresa de transportes Santa Catalina han incorporado sistemas de videovigilancia y botones de pánico en sus buses como respuesta a los recientes casos de extorsión y ataques registrados en Lima sur. La medida, implementada en rutas como Lurigancho–San Gabriel en sus líneas A, B y C, busca reforzar la seguridad de conductores y pasajeros ante situaciones de riesgo.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con autoridades del sector Interior, que han dispuesto además la presencia de efectivos policiales dentro de las unidades. En total, cerca de 300 vehículos operarían bajo este esquema, que permite una reacción más rápida frente a emergencias durante los recorridos.

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Unidades de Santa Catalina refuerzan seguridad con sistemas de alerta y videovigilancia

Los buses cuentan ahora con botones de pánico que pueden ser activados por los conductores en caso de incidentes, lo que facilita la alerta inmediata a las autoridades. Este sistema se suma a la instalación progresiva de cámaras de seguridad dentro de las unidades, con el objetivo de registrar lo que ocurre durante los trayectos.

Además, el plan contempla el acompañamiento de personal policial en los buses, como parte de una estrategia para prevenir actos delictivos en rutas consideradas de alto riesgo. Usuarios del servicio han señalado que estas acciones aportan mayor tranquilidad durante sus desplazamientos diarios.

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Centro de monitoreo en SJL permitiría seguimiento en tiempo real de las unidades

Como parte de las medidas complementarias, el Ministerio del Interior inició la operación de un centro de monitoreo desde la sede de la empresa en San Juan de Lurigancho. Este espacio permite supervisar las cámaras instaladas y los sistemas de alerta en los buses, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El sistema se encuentra en proceso de integración con la Central 105 y el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Policía Nacional, lo que permitirá articular la información en tiempo real. Esta implementación forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la vigilancia en el transporte público y optimizar la intervención ante situaciones de emergencia.

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