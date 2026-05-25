Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo | Foto: composición LR/AFP

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo | Foto: composición LR/AFP

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Iván Cepeda llega a las elecciones presidenciales como una de las figuras más visibles de la izquierda en Colombia y candidato del oficialista Pacto Histórico, movimiento del presidente Gustavo Petro. A sus 63 años, encabeza un proyecto político basado en la continuidad de la “paz total”, reformas sociales y la defensa de derechos humanos, tras una historia marcada por asesinatos políticos, exilio y décadas de activismo.

Su ascenso llegó después de años en el Senado y de ganar exposición pública por el proceso judicial que enfrentó al expresidente Álvaro Uribe. Aunque al principio no figuraba como el principal aspirante del oficialismo, terminó concentrando apoyos internos. “La muerte de mi padre me reorientó y me convirtió en lo que soy hoy”, declaró a la revista Semana al referirse al asesinato de Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en 1994.

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De activista exiliado a favorito presidencial en Colombia

Antes de llegar al Congreso, Iván Cepeda trabajó con organizaciones sociales y fue fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Entre 1998 y 2004 vivió fuera del país por amenazas ligadas a sus denuncias sobre paramilitarismo y violencia política.

Su trayectoria institucional comenzó en 2010 como representante a la Cámara por Bogotá. Cuatro años después obtuvo un escaño en el Senado, que mantuvo mediante sucesivas reelecciones. Participó como facilitador en el acuerdo de paz firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC e intervino también en acercamientos con el ELN y otros grupos armados.

Formado en Filosofía en Bulgaria y especializado en Derecho Internacional Humanitario en Francia, construyó una imagen ligada a la documentación de violaciones a los DD. HH. y a la memoria histórica. Esa experiencia reforzó su peso dentro del Pacto Histórico hasta convertirlo en heredero político del proyecto de Petro.

El asesinato de su padre marcó la carrera de Iván Cepeda

La historia personal del senador quedó definida por el homicidio de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica y congresista asesinado por agentes estatales vinculados con paramilitares. El caso fue reconocido años después como parte del exterminio político contra ese movimiento.

Las imágenes de un joven Iván Cepeda frente al vehículo baleado de su padre siguen en la memoria política colombiana. “Le pido al país que no quede este crimen impune”, expresó entonces.

El dirigente también sufrió persecución política. En su juventud militó en organizaciones estudiantiles y fue detenido por la policía durante movilizaciones sociales. Más tarde impulsó la Fundación Manuel Cepeda Vargas para acompañar procesos de memoria y litigios internacionales.

¿Cuáles son las propuestas de Iván Cepeda?

La campaña presidencial del candidato apuesta por profundizar las políticas impulsadas por Gustavo Petro. Entre sus principales propuestas figuran acelerar la implementación del acuerdo de paz, ampliar negociaciones con grupos armados y reforzar la protección de líderes sociales.

Su programa plantea una “revolución democrática, económica y ética”, además de avanzar en reforma agraria, redistribución mediante economía popular y fortalecimiento de comunidades rurales. También promueve una política exterior autónoma, la defensa de migrantes y el reconocimiento del Estado palestino.

Cepeda insiste en consolidar los cambios sociales. “Colombia no puede seguir atrapada en la violencia y la exclusión”, sostuvo durante actos de campaña. Lo acompaña como fórmula vicepresidencial la senadora indígena Aída Quilcué.

El choque con Álvaro Uribe que elevó su perfil político

La disputa entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe se convirtió en uno de los episodios más representativos de la polarización política en Colombia. En 2012, el expresidente denunció al senador por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema archivó el expediente contra Cepeda y abrió una investigación contra el exmandatario.

Ese proceso judicial aumentó la visibilidad del actual aspirante presidencial. Con el tiempo, el enfrentamiento fortaleció su posición entre sectores progresistas y consolidó su imagen como opositor histórico del uribismo.