HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Llegaron a la frontera con Chile y dijeron que llevaban “un regalo”: tenían US$ 363 mil sin declarar

Personal de la Sunat descubrió los fajos de billtes durante un operativo de rutina en el paso fronterizo con Chile. Los agentes inspeccionaron los equipajes de dos mujeres bolivianas y descubrieron que llevaban el dinero oculto entre compartimentos secretos de sus mochilas.

Más de 300 mil dólares incautados por la Sunat a dos bolivianas
Más de 300 mil dólares incautados por la Sunat a dos bolivianas

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evitó que dos mujeres de nacionalidad boliviana sacaran 363 mil dólares del país sin declarar. Ambas fueron detenidas en territorio peruano, cuando transitaban por la frontera con Chile, en el Complejo Chacalluta.

A los agentes aduaneros les llamó la atención la actitud sospechosa durante las acciones de control de pasajeros en el referido complejo fronterizo. Los oficiales de Aduanas las observaron con signos de nerviosismo y procedieron a intervenirlas. Luego las trasladaron al Centro de Atención en Frontera Santa Rosa.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Cuando les pidieron sus equipajes se percataron de que estaban algo tensas. “No tengo nada que declarar, no compré nada”, contestaba reiterativamente una de ellas, lo cual llamó más aún la atención de los agentes, que decidieron inspeccionar las mochilas.

PUEDES VER: Así movía dinero la red del ‘Monstruo: operadores lavaban miles de soles en cuentas y remesas fuera del Perú

lr.pe

Primero revisaron un bolso de mano, pero no encontraron nada. Luego inspeccionaron una mochila de lona. “Acá sólo llevo un regalo”, contestó la mujer al ser indagada por los agentes, mientras sujetaba el equipaje con fuerza y sin intenciones de soltarlo.

El personal de la Aduana le solicitó que lo abriera, a lo cual accedió tras manifestar algo de resistencia. Y en ese momento, llegó la sorpresa: en el interior compartimentos secretos llevaba los fajos que contenían una enorme cantidad de dólares que no había declarado.

Las bolivianas responden a los nombres de Kathrin Guzmán Montesinos y Lucía Mamani Chino. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, cuyo representante ordenó la incautación del dinero y la detención de las intervenidas.

larepublica.pe

Fuentes de la Sunat manifestaron que toda persona está obligada a declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo del país cuando la suma es mayor a los 10 mil dólares o su equivalente en soles u otra moneda.

Notas relacionadas
Gobernador Regional de Tumbes permanecerá 15 días detenido

Gobernador Regional de Tumbes permanecerá 15 días detenido

LEER MÁS
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
José Domingo Pérez no pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori en medio de evaluación para archivar Caso Cócteles

José Domingo Pérez no pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori en medio de evaluación para archivar Caso Cócteles

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Ate destruye parte del emblemático colegio La Merced para liberar tramo de avenida: institución denuncia “atropello”

Municipalidad de Ate destruye parte del emblemático colegio La Merced para liberar tramo de avenida: institución denuncia “atropello”

LEER MÁS
Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

LEER MÁS
A un año de la tragedia, expediente expone fallas en la evaluación del Real Plaza Trujillo: el techo nunca fue inspeccionado

A un año de la tragedia, expediente expone fallas en la evaluación del Real Plaza Trujillo: el techo nunca fue inspeccionado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Llegaron a la frontera con Chile y dijeron que llevaban “un regalo”: tenían US$ 363 mil sin declarar

Ignacio Buse derrotó a Matteo Barrettini en un partidazo y clasifica a las semifinales del ATP Río Open 2026

Sociedad

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025