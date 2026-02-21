Llegaron a la frontera con Chile y dijeron que llevaban “un regalo”: tenían US$ 363 mil sin declarar

Más de 300 mil dólares incautados por la Sunat a dos bolivianas

Más de 300 mil dólares incautados por la Sunat a dos bolivianas

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evitó que dos mujeres de nacionalidad boliviana sacaran 363 mil dólares del país sin declarar. Ambas fueron detenidas en territorio peruano, cuando transitaban por la frontera con Chile, en el Complejo Chacalluta.

A los agentes aduaneros les llamó la atención la actitud sospechosa durante las acciones de control de pasajeros en el referido complejo fronterizo. Los oficiales de Aduanas las observaron con signos de nerviosismo y procedieron a intervenirlas. Luego las trasladaron al Centro de Atención en Frontera Santa Rosa.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Cuando les pidieron sus equipajes se percataron de que estaban algo tensas. “No tengo nada que declarar, no compré nada”, contestaba reiterativamente una de ellas, lo cual llamó más aún la atención de los agentes, que decidieron inspeccionar las mochilas.

Primero revisaron un bolso de mano, pero no encontraron nada. Luego inspeccionaron una mochila de lona. “Acá sólo llevo un regalo”, contestó la mujer al ser indagada por los agentes, mientras sujetaba el equipaje con fuerza y sin intenciones de soltarlo.

El personal de la Aduana le solicitó que lo abriera, a lo cual accedió tras manifestar algo de resistencia. Y en ese momento, llegó la sorpresa: en el interior compartimentos secretos llevaba los fajos que contenían una enorme cantidad de dólares que no había declarado.

Las bolivianas responden a los nombres de Kathrin Guzmán Montesinos y Lucía Mamani Chino. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, cuyo representante ordenó la incautación del dinero y la detención de las intervenidas.

Fuentes de la Sunat manifestaron que toda persona está obligada a declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo del país cuando la suma es mayor a los 10 mil dólares o su equivalente en soles u otra moneda.