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Puno: piden que Poder Judicial sancione a policías que cobraban cupos para transportes de contrabando

Hasta el momento se han intervenido a 23 personas. Los investigados son 62 policías de diversas unidades

La Fiscalía inició una investigación contra más de 60 agentes policiales. Foto: Difusión
La Fiscalía inició una investigación contra más de 60 agentes policiales. Foto: Difusión

La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios investiga a 62 policías de la región policial de Puno, como parte de una banda criminal que cobraba cupos a comerciantes que importaban toda clase de productos de Bolivia al Perú sin pagar impuestos.

El general PNP, Jorge Tomás Guardia Riveros, jefe de la región policial Puno, pidió que las autoridades hagan su trabajo para que cuando antes la Policía Nacional retire de sus filas a todos los malos elementos que se pasaron de bando contrario.

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La investigación está a cargo del fiscal Arturo Sirena. Según el Ministerio Público, los agentes cobraban diversos montos de dinero para que la culebra del norte (conjunto de vehículos) que partían desde Tilali, frontera con Bolivia, hacia Juliaca, circulen sin ningún tipo de control.

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Los comerciantes pagaban cupos en cada puesto policial y los altos oficiales, vía celular, ordenaban a los subalternos el pase de las unidades sin ningún tipo de supervisión. Cada unidad cargaba un promedio de 100 mil dólares en mercadería.

El sábado 14 de marzo, agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) realizaron varias intervenciones en diversos puntos de Puno y el país. Se logró detener en total a 23 personas de las cuales 11 eran policías y 12 eran los comerciantes que coordinaban los pagos.

 “Todo esto nos golpea, pero a la vez nos fortalece porque fuimos nosotros los que ayudamos en las intervenciones. A todo lo malo la justicia tiene que hacer su trabajo e inspectoría tiene que hacer lo suyo. Acá no hay espíritu de cuerpo. El que cruza la ley tiene que responder por sus actos, nos daña la imagen, pero los buenos tenemos que seguir combatiendo de crimen”, precisó la autoridad policial.

 

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