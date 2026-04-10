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Cita doble termina con robo de S/20.000: 'Peperas' dopan a jóvenes y vacían sus cuentas bancarias en Miraflores

Las víctimas relataban a la policía que fueron abordadas por las féminas tras compartir en la Calle de las Pizzas. Una vez dentro del inmueble, las mujeres encerraron a uno de los amigos.

Los jóvenes terminaron perdiendo S/20.000 tras ser pepeados por dos mujeres
Los jóvenes terminaron perdiendo S/20.000 tras ser pepeados por dos mujeres | Composición LR

Dos amigos ingresaron a un departamento junto a dos mujeres alrededor de las 5.00 a. m. luego de conocerlas en un bar ubicado en la Calle de las Pizzas, en Miraflores, durante el último domingo. De acuerdo con el comandante Gerardo Ramírez, jefe de Investigación Criminal de la zona, detalló que las víctimas estaban comiendo cuando fueron abordadas por las mujeres.

“Ellos han estado compartiendo a eso de las 3:30 a. m. en la Calle de las Pizzas. Les apeteció comer algo y en ese momento fueron abordados por las féminas, quienes entablaron conversación con ellos y tenían apariencia atractiva. Después de sostener la conversación, llegan a un acuerdo y se van al apartamento de uno de los agraviados”, explicó el comandante a TV Perú.

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‘Peperas’ operaban con un cómplice

Una de las víctimas contó que cuando estaban dentro del apartamento, todo cambió al notar que su amigo, quien había tomado licor, había sido encerrado en una de las habitaciones. Mientras tanto, las mujeres se apoderaron de sus celulares, joyas de oro y billeteras.

Al intentar detener a las mujeres, una de ellas salió del inmueble para buscar a otro cómplice que las esperaba en la vía pública. “La mujer salió intempestivamente a buscar una supuesta ayuda, es así que este sujeto aparece en escena. Llega al lugar, agrede al joven y la otra fémina también logra darse a la fuga”, sostuvo Ramírez.

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Capturan al agresor

El incidente fue filmado por una vecina, quien logró captar el rostro del cómplice agresor y el vehículo en el que huyeron. Con el apoyo de las cámaras de seguridad del municipio, la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a la unidad y siguió su recorrido.

“Con los medios de tecnología que cuenta la Municipalidad de Miraflores, identificamos al vehículo; inmediatamente se montó el operativo, logrando capturarlo en el distrito de El Agustino”, precisó el comandante.

El implicado fue capturado en El Agustino, mientras que las mujeres involucradas aún no han sido identificadas. En cuanto a lo robado, las víctimas denunciaron que hubo sustracción de objetos de valor y el retiro de S/20.000 de sus cuentas bancarias.

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