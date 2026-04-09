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Fin de la confrontación: Sunarp le da la razón a Miraflores y ratifica su titularidad sobre el Mercado Municipal N.º 1

El conflicto por el Mercado N.º 1 supera los 80 años, con tensiones continuas entre Miraflores y Surquillo sobre la titularidad y administración del espacio comercial.

Sunarp confirmó que el Mercado Municipal N.º 1 pertenece a la Municipalidad de Miraflores, tras evaluar la inscripción de Surquillo.
Sunarp confirmó que el Mercado Municipal N.º 1 pertenece a la Municipalidad de Miraflores, tras evaluar la inscripción de Surquillo. | Foto: Andina

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) confirmó este 9 de abril de 2026 que el Mercado Municipal N.º 1 pertenece a la Municipalidad de Miraflores, luego de evaluar el intento de inscripción presentado por el distrito de Surquillo. La decisión se sustenta en la verificación de la partida registral N.° 07017698, donde el predio figura inscrito a nombre de la comuna miraflorina, lo que descarta cualquier cambio de titularidad.

El pronunciamiento se produce en medio de un conflicto entre ambos distritos por la posesión del espacio comercial. Según la entidad registral, la solicitud de Surquillo no cuenta con respaldo legal suficiente, lo que refuerza la posición de Miraflores como propietario del inmueble y aclara la situación ante la ciudadanía.

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Sunarp detecta “defecto insubsanable” en solicitud de Surquillo sobre el Mercado N.º 1

La resolución emitida por Sunarp concluye que el pedido presentado por la Municipalidad de Surquillo presenta un “defecto insubsanable”, lo que impide su corrección dentro del proceso administrativo. Este criterio determina la improcedencia total del trámite, cerrando la posibilidad de inscripción del predio a favor de dicho distrito.

Además, la entidad precisó que la norma que dio origen al distrito de Surquillo establece delimitaciones territoriales, pero no contempla la transferencia de propiedad de bienes registrados a nombre de otras jurisdicciones. Este punto fue clave para desestimar la interpretación utilizada en la solicitud, la cual generó controversia y confusión en el ámbito público.

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Disputa por el Mercado N.º 1 supera los 80 años y mantuvo tensiones entre distritos

El conflicto por el control del Mercado Municipal N.º 1 no es reciente, ya que se remonta a más de ocho décadas. A lo largo del tiempo, diferentes posturas legales y administrativas han alimentado la disputa, en la que ambas municipalidades sostienen posiciones sobre la titularidad y administración del espacio.

En este contexto, la Municipalidad de Miraflores ha reiterado que cualquier intervención en el inmueble, como proyectos de mejora o inversión, debe contar con la autorización del propietario legal. Asimismo, ha impulsado acciones para consolidar la inscripción registral del predio y evitar nuevos desacuerdos, mientras se mantiene el llamado a respetar el marco normativo vigente.

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