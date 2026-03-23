HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 23 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Revelan nuevas imágenes del asalto millonario de lingotes de oro en el Circuito de Playas en San Miguel

Cámaras de videovigilancia de la comuna registraron con más detalle el atraco que dejó a dos personas heridas el último domingo. La Fiscalía ya investiga el caso bajo el delito de robo agravado.

El material ya ha sido entregado a las autoridades para las investigaciones respectivas.
El material ya ha sido entregado a las autoridades para las investigaciones respectivas. | Composición LR / Captura Panamericana

Un asalto a plena luz del día sorprendió a los limeños la mañana del 22 de marzo. Un grupo de delincuentes utilizó armas de largo alcance para interceptar y arrebatar lingotes de oro, valorizados en más de US$1 millón, a dos personas que se trasladaban en autos particulares por el Circuito de Playas, a la altura de la intersección con la bajada de Gamarra, en el distrito de San Miguel.

Hasta el momento, el hecho solo había quedado registrado en grabaciones de usuarios que presenciaron el atraco, ya que estaban cerca de la zona. Sin embargo, la municipalidad de la jurisdicción reveló este lunes nuevas imágenes que aportan más detalles sobre lo ocurrido y serán claves para las investigaciones.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LIDERA VOTOS Y ¿EXMINISTRO SE "ENAMORÓ" DE MENOR? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

lr.pe

Las unidades implicadas

En las imágenes del Centro de Videovigilancia de la comuna se observa que, a las 8:15 a. m., tres vehículos sospechosos circulaban antes de que se perpetrara el delito. Minutos después, y varios kilómetros más adelante, se ve a dos camionetas y una motocicleta participando directamente en el robo en la subida de la avenida Escardó, que al ser fin de semana se encontraba despejada.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel, Carlos Tineo Crispin, señaló a Panamericana que también se identificó a más de una moto en la escena, pero indicó que su vinculación tendrá que ser confirmada por la Policía. Además, afirmó que habrían captado la ruta de escape que siguieron los delincuentes, y detectaron que incluso se pasaron una luz roja en su huida, a la altura del cruce con el jirón Manco Segundo. Toda esta información ya ha sido puesta a disposición de las autoridades, según aseguró el vocero municipal.

Ministerio Público interviene

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) informó que investiga este caso bajo la figura legal del delito de robo agravado en perjuicio de una empresa dedicada al comercio de lingotes de oro.

De momento, solo se conoce que los afectados, César Sernaque y Elmer Valverde, aseguraron a la Policía que habían sido citados vía WhatsApp para trasladar el oro hasta un almacén cerca del puente Quilca, en el Callao. El primero sufrió un golpe en la cabeza que provocó sangrado. Ambos recibieron asistencia médica en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

LEER MÁS
Asesinan a joven chofer de bus de ruta San Bartolo: sicarios dispararon frente a pasajeros en Villa El Salvador

Asesinan a joven chofer de bus de ruta San Bartolo: sicarios dispararon frente a pasajeros en Villa El Salvador

LEER MÁS
Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga vuelve a mentir sobre las serpientes como guardianas naturales de cárceles en la selva: el veneno del jergón no mata en 10 minutos

Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

Paul Michael hace escena de celos a Pamela López por hablar a solas con Mark Vito y ella enfurece: “Eres insoportable”

Sociedad

Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

Transportistas anuncian paro de 48 horas por alza de combustibles en Juliaca

Minsa activa alerta epidemiológica por leptospirosis: Se elevan a más de 1.000 los casos en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

RMP exhorta a no votar por partidos con bancada en el Congreso: "Que no pasen la valla"

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Grozo estarán frente a frente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025