Revelan nuevas imágenes del asalto millonario de lingotes de oro en el Circuito de Playas en San Miguel

El material ya ha sido entregado a las autoridades para las investigaciones respectivas. | Composición LR / Captura Panamericana

El material ya ha sido entregado a las autoridades para las investigaciones respectivas. | Composición LR / Captura Panamericana

Un asalto a plena luz del día sorprendió a los limeños la mañana del 22 de marzo. Un grupo de delincuentes utilizó armas de largo alcance para interceptar y arrebatar lingotes de oro, valorizados en más de US$1 millón, a dos personas que se trasladaban en autos particulares por el Circuito de Playas, a la altura de la intersección con la bajada de Gamarra, en el distrito de San Miguel.

Hasta el momento, el hecho solo había quedado registrado en grabaciones de usuarios que presenciaron el atraco, ya que estaban cerca de la zona. Sin embargo, la municipalidad de la jurisdicción reveló este lunes nuevas imágenes que aportan más detalles sobre lo ocurrido y serán claves para las investigaciones.

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Las unidades implicadas

En las imágenes del Centro de Videovigilancia de la comuna se observa que, a las 8:15 a. m., tres vehículos sospechosos circulaban antes de que se perpetrara el delito. Minutos después, y varios kilómetros más adelante, se ve a dos camionetas y una motocicleta participando directamente en el robo en la subida de la avenida Escardó, que al ser fin de semana se encontraba despejada.

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El gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel, Carlos Tineo Crispin, señaló a Panamericana que también se identificó a más de una moto en la escena, pero indicó que su vinculación tendrá que ser confirmada por la Policía. Además, afirmó que habrían captado la ruta de escape que siguieron los delincuentes, y detectaron que incluso se pasaron una luz roja en su huida, a la altura del cruce con el jirón Manco Segundo. Toda esta información ya ha sido puesta a disposición de las autoridades, según aseguró el vocero municipal.

Ministerio Público interviene

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) informó que investiga este caso bajo la figura legal del delito de robo agravado en perjuicio de una empresa dedicada al comercio de lingotes de oro.

De momento, solo se conoce que los afectados, César Sernaque y Elmer Valverde, aseguraron a la Policía que habían sido citados vía WhatsApp para trasladar el oro hasta un almacén cerca del puente Quilca, en el Callao. El primero sufrió un golpe en la cabeza que provocó sangrado. Ambos recibieron asistencia médica en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

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