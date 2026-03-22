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Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

Sujetos armados interceptaron a las víctimas cuando trasladaban la carga rumbo al Callao. Uno de ellos recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Robo de lingotes de oro dejó dos heridos en San Miguel
Robo de lingotes de oro dejó dos heridos en San Miguel | Composición LR | Difusión

Un violento asalto se registró la mañana de este domingo 22 de mayo, alrededor de las 08:30 a. m., en el Circuito de Playas, a la altura de la intersección con la bajada de Gamarra, en el distrito de San Miguel. La alerta fue dada por la comisaría del sector, que reportó dos personas heridas y solicitó la presencia de paramédicos para atender a los afectados.

César Sernaque y Elmer Valverde, quienes, según información preliminar, transportaban lingotes de oro en dos vehículos rumbo al Callao, fueron interceptados por delincuentes armados. Uno de ellos sufrió un golpe en la cabeza que provocó sangrado, mientras que ambos recibieron asistencia médica en el lugar antes de ser trasladados a un centro de salud.

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Asalto en el Circuito de Playas, en San Miguel

Las víctimas se desplazaban en dos vehículos con placas CLC-470 y ADV-608 cuando fueron seguidas por dos camionetas negras. Los ocupantes descendieron de sus vehículos armados y, tras reducir a los conductores, les arrebataron la carga y escaparon con rumbo desconocido.

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El ataque generó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona, quienes observaron lo sucedido

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