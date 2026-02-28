HOYSuscripcion LR Focus

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     
Sociedad

Roban 60 kilos de oro y más de S/6 millones a empresario en Cusco, pero no presenta denuncia: PNP sospecha de procedencia ilegal de los bienes

Debido a la falta de colaboración de la víctima, las autoridades remitieron el caso a la Unidad de Lavado de Activos, a fin de evaluar posibles delitos adicionales.

La Policía capturó a tres presuntos integrantes de la banda.
La Policía capturó a tres presuntos integrantes de la banda. | Foto: Difusión.

La noche del martes 24 de febrero, un empresario fue víctima de un violento asalto en Cusco. Según la información policial, un grupo de delincuentes armados le sustrajeron 60 kilos de oro y más de seis millones de soles en efectivo tras interceptar su camioneta en la zona de Horacio Zevallos, en el distrito de San Sebastián.

Luego de una persecución con varios disparos, entre 10 a 12 individuos descendieron de dos vehículos y ejecutaron el robo, dejando además a dos transeúntes heridos, un chofer de bus y un menor de edad, quienes posteriormente recibieron atención médica.

A pesar de la magnitud del asalto, los agentes del orden indicaron que la víctima no formalizó una denuncia ante las autoridades, lo cual generó preocupación entre los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que ello limitará las diligencias para esclarecer el caso y recuperar los bienes.

Entre 10 y 12 individuos asaltaron al empresario. Foto: Difusión.

Entre 10 y 12 individuos asaltaron al empresario. Foto: Difusión.

PNP sospecha de origen ilegal

La PNP mantiene la hipótesis de que el oro y el dinero podrían tener procedencia ilegal y que ello explicaría la negativa del empresario. Además, para formalizar la denuncia se requiere demostrar la procedencia y existencia previa de los bienes. La situación podría derivar en la investigación de delitos adicionales de confirmarse que los recursos sustraídos provienen de actividades ilícitas.

Pese a ello, las fuerzas del orden iniciaron diligencias de oficio junto con el Ministerio Público para identificar a los responsables del atraco. Como parte de estas acciones, lograron detener a tres presuntos integrantes de la banda, entre ellos el propietario de uno de los vehículos utilizados y sus acompañantes, todos procedentes de Puno.

Las investigaciones apuntan a que detrás del robo estaría la organización criminal denominada Los Gatilleros del Sur, con miembros de Ica, Puerto Maldonado y la región mencionada.

La falta de colaboración del denunciante ha llevado a las autoridades a remitir el caso a la Unidad de Lavado de Activos, a fin de evaluar posibles delitos adicionales si se comprueba que los bienes provienen de actividades ilícitas.

