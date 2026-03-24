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Robo de oro en la Costa Verde: Ni rastro de los hampones ni del valioso metal

Policía, sin embargo, investiga a L.Q.R.R. por el robo agravado de 8 kilos de oro cotizado en US$ 1 millón. Elmer Valverde y César Sernaque son citados por agentes de la División de Robos. Ellos han manifestado que el oro era trasladado desde Miraflores hasta los Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA).

Acta de intervención policial sobre el oro de oro en la Costa Verde
Acta de intervención policial sobre el oro de oro en la Costa Verde

El domingo último se registró un espectacular robo en el que un grupo de delincuentes dio un golpe de película y se llevó dos cajas con 4 kilos de oro cada uno. Desde entonces no hay novedades sobre el cargamento cotizado en US$1 millón. Tampoco se sabe nada sobre los hampones, aunque las autoridades ya investigan a un sospechoso.

Aquella mañana, el golpe sacudió a los limeños en la Costa Verde, a la altura de San Miguel. Los hampones, que utilizaron automóviles y motocicletas, irrumpieron en la zona y actuaron en dos grupos para apoderarse de los lingotes.

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En el camino, los delincuentes dejaron dos heridos, ninguno de ellos de gravedad, a los que sorprendieron cerrándoles el paso.

Lo que no quedó, hasta ahora, fueron rastros que permitieran identificar a los hampones. Al día de hoy, todos siguen prófugos. Y no hay señales del paradero del oro.

PUEDES VER: Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público revelaron que la fiscal Geyme Gastañaga Tito solicitó al mayor Manuel Villegas Regalado, comisario de San Miguel, remitir todo lo actuado -originales- a la División de Robos de la Dirincri, sobre la investigación seguida en contra de L.Q.R.R. por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Elmer Valverde y César Sernaque.

La República tuvo acceso al acta de intervención policial que el día del robo dieron a la Policía los dos testigos que trasladaban el valioso cargamento.

Cuando César Augusto Sernaque Villarreal refirió que a las 8.10 de la mañana, “en circunstancia que se desplazaba en el vehículo CLC-470, marca Nissan, color negro, por el circuito de playa, a la altura de la rampa de salida a la avenida Rafael Escardó, un aproximado de tres vehículos y cinco motos le cerraron el paso y de un vehículo descendieron cuatro sujetos de forma violenta, amenazándolos con armas de fuego y le robaron una caja de madera conteniendo 4 kilos de oro y la llave del carro”.

Asimismo, refirió que se llevaron su teléfono celular marca Honor 6 Life, de operador Entel, con SIM 933215015.

Por otro lado, refiere que durante el asalto recibió un golpe en la cabeza con la cacha de un arma y también refirió una patada en el rostro. No dio más detalles de lo ocurrido.

Poco después se hizo presente la ambulancia 03 de la Municipalidad de San Miguel. Esta unidad estuvo a cargo del paramédico Franco Toledo Campo Manes, quien brindó los primeros auxilios y estabilizó al agraviado.

Luego, entrevistaron a Elmer Ciriaco Valverde Torres, quien manifestó que “a las 8.10 am se desplazaba en el vehículo ADV-608, marca Peugeot, color rojo, por el mismo lugar, en el sentido de este a oeste, cuando fueron interceptados por cuatro sujetos quienes de forma violenta abrieron las puertas del vehículo, y los amenazaron con arma de largo alcance, al parecer AKM y logrando arrebatarle una caja de madera con 4 kilos de oro y 500 soles, además de su celular y la llave del carro”.

Refirió que el oro era trasladado desde Miraflores hasta los Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), especialistas en servicios aeroportuarios de carga, rampa y FBO a nivel nacional.

También refirió que la caravana de seguridad que lo conformaban consistía en tres automóviles y una camioneta blindada, la cual, junto a un automóvil, se fueron siguiendo a los sujetos con la intención de recuperar el mineral robado.

Finalmente señala que producto del robo a mano armada los vehículos ADV-608 y CLC-470 sufrieron daños. No dio mayor detalle.

Entre tanto, el cuarto despacho provincial penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre, dispuso que la División de Robos investigue el caso.

Solicitaron que los agentes reciban la manifestación de Elmer Valverde y de César Sernaque con la finalidad de que aclaren y precisen los hechos denunciados. Estas diligencias deberán contar con la presencia del representante del Ministerio Público.

También han solicitado la manifestación del suboficial técnico de tercera Walter Monroy Broncano, de Eduard Estanislao Flores Hilaro y Giovanna Mercenario Serrot y Willy Valverde Torres, dueños del carro CLC-470, con la finalidad de que rindan su declaración sobre los hechos denunciados.

Se ha pedido los resultados del peritaje de la escena del crimen, de las huellas dactilares, de la pericia biológica forense, y las pericias físico químico

Asimismo, se ha solicitado los videos difundidos por fuente abierta para su visualización.

A los denunciantes se les ha ordenado que cumplan con presentar los documentos correspondientes para acreditar la preexistencia del mineral robado, según la manifestación que dieron inicialmente.

PUEDES VER: Revelan nuevas imágenes del asalto millonario de lingotes de oro en el Circuito de Playas en San Miguel

Un punto aparte es que, tras ser atendido en el hospital San José, por el doctor Luis Luna Julca, el herido César Sernaque solicitó su retiro voluntario, según refirió el instructor PNP Jorli Arteaga Castillo quien estaba de servicio con el suboficial técnico de primera José Landa Narazas

Sobre el robo de oro registrado, el general en situación de retiro de la PNP, César Guardia, exdirector de la Dirincri, confía en que el profesionalismo de la policía permitirá resolver este caso.

El exoficial dijo que sorprende que el propietario del oro no se haya presentado hasta el último lunes en la Dirincri ni haya puesto la denuncia respectiva sobre el robo, “todo esto haría suponer, que el oro provendría de la minería ilegal”, indicó.

Aseguró que las imágenes de las cámaras de seguridad, las huellas dejadas en los autos por los criminales, el lugar a donde trasladaban el metal, facilitarán las acciones de la policía para poder esclarecer el caso con prontitud.

“Para trasladar oro hay un protocolo de seguridad específico, que en este caso, aparentemente, no se ha respetado, lo que llama la atención, por lo que se podría hablar de un cargamento de procedencia dudosa.

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