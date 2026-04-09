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Ciudadano brasileño fue detenido luego de fingir que era policía en Arequipa: aseguraba ser teniente y llevaba una placa de sheriff

Durante su arresto por parte de la PNP, se le incautaron objetos inusuales como una placa y un grillete, lo que levantó sospechas sobre la autenticidad de su identidad. Enfrentará cargos por usurpación de función pública.

Un ciudadano brasileño fue detenido en Arequipa tras hacerse pasar por integrante de la PNP y causar disturbios en la vía pública.
Un ciudadano brasileño fue detenido en Arequipa tras hacerse pasar por integrante de la PNP y causar disturbios en la vía pública. | Foto: PNP

Un ciudadano brasileño fue detenido el miércoles 8 de abril en el distrito de Cayma, en Arequipa, tras hacerse pasar por miembro de la Policía Nacional del Perú y generar disturbios en la vía pública. El hecho ocurrió en los exteriores de una oficina de Reniec ubicada en la avenida Ramón Castilla, donde el sujeto daba órdenes a los ciudadanos y afirmaba tener el rango de teniente.

La intervención se produjo luego de que vecinos alertaran a efectivos de la comisaría de Acequia Alta sobre la conducta del extranjero, quien organizaba a las personas en filas y protagonizaba discusiones. Al ser abordado, el individuo se identificó como Francisco Dos Prazeres Neto, de 24 años, e indicó que trabajaba con un coronel, además de señalar que contaba con formación militar.

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Extranjero se hacía pasar por teniente y daba órdenes a ciudadanos en vía pública

De acuerdo con la Policía, el sujeto intentaba ejercer autoridad frente a los ciudadanos que acudían al local, generando confusión entre los presentes. Testigos señalaron que el hombre se comportaba como un agente en funciones, emitiendo indicaciones y tratando de controlar el orden en la zona.

Durante la intervención, se constató que portaba una placa metálica tipo sheriff con un escudo policial y un número de identificación, la cual llevaba colgada al pecho con una cadena. En la parte posterior del objeto se halló un carnet de extranjería, lo que levantó sospechas sobre su autenticidad y uso indebido.

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Detenido enfrentaría cargos por usurpación de función pública en Arequipa

Tras ser reducido, los agentes encontraron entre sus pertenencias un grillete de seguridad con dos llaves y una manopla metálica, elementos que no corresponden al equipamiento autorizado para civiles. Estos objetos fueron incautados como parte de las diligencias.

El ciudadano extranjero fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido por la presunta comisión del delito de usurpación de función pública. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades adicionales.

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