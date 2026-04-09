Corte de Arequipa coordina acciones con policía de requisitorias ante elecciones

Durante la reunión, se evaluaron los mecanismos de coordinación entre el Poder Judicial y la Policía. Fuente: Difusión.

Durante la reunión, se evaluaron los mecanismos de coordinación entre el Poder Judicial y la Policía. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer las acciones destinadas a la ubicación y captura de personas con requisitoria vigente durante las elecciones generales del domingo 12 de abril, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Policía Nacional del Perú, específicamente con las áreas de la División de Investigación Criminal y Requisitorias.

Durante la cita, ambas instituciones evaluaron los mecanismos de coordinación existentes entre el Poder Judicial y la Policía Nacional para optimizar la ejecución de las órdenes de captura emitidas por los órganos jurisdiccionales, así como mejorar el intercambio de información que permita ubicar con mayor rapidez a las personas requeridas por la justicia.

Para coadyuvar con el eficaz trabajo de la Policía de Requisitorias, la administración del área Penal de la Corte de Justicia de Arequipa, Dr. Bernardino Gaona Huamaní levantó información de los diferentes juzgados de investigación preparatoria y juzgamiento y entregó copias físicas de las órdenes de captura emitidas para facilitar el trabajo de la Policía Nacional.

Asimismo, la autoridad judicial aseguró que personal del Registro Judicial de Arequipa permanecerá pendiente las 24 horas del día de los requerimientos policiales este domingo 12 de abril, considerando que la efectiva ejecución de las requisitorias es fundamental para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y evitar la impunidad.

Por su parte, los representantes policiales reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas orientadas a la captura de requisitoriados, destacando que la coordinación permanente con el Poder Judicial permite actuar con mayor eficiencia y dentro del marco legal establecido.

Participaron de esta reunión, el Coordinador del Registro Judicial de Arequipa, Dr. Manuel Gonzales Salazar y el Cnel. PNP Percy Torres Romero, jefe de la DIVINCRI y la Cap. PNP Zarela Navarro, Jefe de la Policía de Requisitorias y Judicial de Arequipa.