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Judicialidad

Jueces ordenan 25 años de cárcel para sujeto que abusó de menor de 11 años

Víctima fue captada mediante popular video juego.

El joven, que confesó su culpabilidad, utilizó el videojuego "Free Fire" para atraer a la víctima. Fuente: Difusión.
El joven, que confesó su culpabilidad, utilizó el videojuego "Free Fire" para atraer a la víctima. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal Colegiado, subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa sentenció, en primera instancia, a 25 años, ocho meses y 18 días de pena privativa de la libertad a Cristo Clemente Huanccollucho (19) al encontrarlo responsable de la violación sexual en agravio de una menor de tan solo 11 años de edad.

Tras concluir el debate en el juicio oral, las magistradas Crisley Herrera Clauré, Giovanna Flores Aquino y Ángela Flores Flores determinaron, de manera unánime, la culpabilidad del procesado, quien confesó la responsabilidad de los hechos que sumada a la responsabilidad restringida por tener 19 años de edad concluyeron que la condena se fije en 25 años de pena efectiva la misma que es de ejecución inmediata.

El sentenciado captó a la menor mediante el videojuego en línea "Free Fire", iniciando una supuesta relación sentimental a distancia. Pese a que la víctima le confesó su edad (11 años), Clemente Huanccollucho viajó desde la ciudad de Cusco hacia Arequipa para conocer personalmente a la menor.

En estas circunstancias y aprovechando que la madre de la víctima se ausentaba durante el día por motivos laborales, el sujeto permaneció oculto en la habitación de la víctima en el distrito de Paucarpata entre el 29 de octubre y el 07 de noviembre de 2024. Durante ese periodo, sometió a la niña a constantes agresiones sexuales, llegando a suministrarle anticonceptivos de emergencia.

Los hechos fueron descubiertos la madrugada del 07 de noviembre, cuando la madre ingresó al cuarto de su hija y encontró al desconocido durmiendo en la cama de la menor, procediendo de inmediato a solicitar la intervención policial.

En juicio oral, se visualizaron chats de WhatsApp donde el agresor enviaba contenido pornográfico e instruía a la menor sobre actos sexuales.

El colegiado además ordenó que la agraviada se someta a terapia psicológica especializada y reciba el pago de una reparación civil de S/.50 000.

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