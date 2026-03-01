Un choque entre un camión de carga blanco y un bus de la empresa El Chino se registró la mañana del domingo 1 de marzo en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 30.5, en Puente Piedra. El accidente provocó congestión vehicular en la zona, mientras unidades de emergencia llegaron al lugar para atender la situación y controlar el tránsito.

Según los primeros reportes, el conductor del camión resultó herido tras el impacto. Bomberos se encuentran en el punto del siniestro brindando atención y coordinando acciones de auxilio, mientras se mantiene el flujo vehicular restringido en el tramo afectado.

Bomberos atienden emergencia tras choque en la Panamericana Norte

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se mantienen atendiendo la emergencia registrada en la Av. Panamericana Norte, km 30.5, en el distrito de Puente Piedra, de acuerdo con el reporte georreferenciado del incidente. El aviso fue clasificado como “accidente vehicular / particular / automóvil” y ubica el punto con coordenadas (-11.8619, -77.0782) en el tramo de la PE-1N, donde se reportan demoras por la presencia de vehículos siniestrados y personal de respuesta.

