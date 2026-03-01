HOYSuscripcion LR Focus

Irán promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"
Irán promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"     
Sociedad

Choque entre camión de carga y bus de El Chino genera intenso tráfico en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra

Según los primeros reportes, hay un herido tras el accidente. Bomberos ya se encuentran atendiendo la emergencia en el lugar.

Accidente en panamericana norte
Accidente en panamericana norte

Un choque entre un camión de carga blanco y un bus de la empresa El Chino se registró la mañana del domingo 1 de marzo en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 30.5, en Puente Piedra. El accidente provocó congestión vehicular en la zona, mientras unidades de emergencia llegaron al lugar para atender la situación y controlar el tránsito.

Según los primeros reportes, el conductor del camión resultó herido tras el impacto. Bomberos se encuentran en el punto del siniestro brindando atención y coordinando acciones de auxilio, mientras se mantiene el flujo vehicular restringido en el tramo afectado.

Bomberos atienden emergencia tras choque en la Panamericana Norte

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se mantienen atendiendo la emergencia registrada en la Av. Panamericana Norte, km 30.5, en el distrito de Puente Piedra, de acuerdo con el reporte georreferenciado del incidente. El aviso fue clasificado como “accidente vehicular / particular / automóvil” y ubica el punto con coordenadas (-11.8619, -77.0782) en el tramo de la PE-1N, donde se reportan demoras por la presencia de vehículos siniestrados y personal de respuesta.

Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

Notaría desmiente traspaso de vehículo de Marisel Linares a Adrian Villar, vinculado al atropello de la deportista Lizeth Marzano

Notaría desmiente traspaso de vehículo de Marisel Linares a Adrian Villar, vinculado al atropello de la deportista Lizeth Marzano

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

"Lo planificó de antemano": el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Choque entre camión de carga y bus de El Chino genera intenso tráfico en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra

Partido Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: posibles alineaciones y horario del partido de hoy por la Liga 1

Detonan dinamita por segunda vez en la entrada del Instituto Tecnológico Ciro Alegría Bazán en La Libertad

Sociedad

Detonan dinamita por segunda vez en la entrada del Instituto Tecnológico Ciro Alegría Bazán en La Libertad

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza y Humberto Abanto pasaron a segunda vuelta

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y así va el resto de candidatos

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

