Sociedad

Cambios en la Panamericana Sur: MML obliga a camiones de carga a ir por carril derecho desde El Derby hasta Conchán

La medida busca mejorar la fluidez y reducir accidentes en el tramo más congestionado de la Panamericana Sur, donde circulan más de 75.000 vehículos diarios, de los cuales el 30% son camiones de carga pesada.

Municipalidad de Lima inicia marcha blanca para ordenamiento vehicular en la Panamericana Sur
Municipalidad de Lima inicia marcha blanca para ordenamiento vehicular en la Panamericana Sur | MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició un periodo de marcha blanca de 15 días para el ordenamiento vehicular en la Panamericana Sur, que obliga a los carros de carga pesada a circular únicamente por el carril derecho y el contiguo, mientras que queda prohibido el uso del carril izquierdo.

La disposición se aplicará desde la avenida El Derby hasta la altura del puente Conchán, en cumplimiento de la Ordenanza 2807 y del Reglamento Nacional de Tránsito.

Actualmente, la Panamericana Sur soporta el tránsito de 75.000 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 30% corresponde a unidades de carga pesada, según el gerente general de EMAPE, Edgar Lara Florian. El incremento del parque automotor en comparación con años anteriores ha generado deterioro en la vía y congestión constante, indicó.

La medida busca reducir la congestión y los accidentes, mientras que la supervisión se realizará con cinemómetros y personal en puntos clave. Foto: MML.

Supervisión y fiscalización permanente

El cumplimiento de la medida será supervisado mediante cinemómetros y personal municipal desplegado en puntos estratégicos, como los paraderos Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua. La iniciativa busca reducir el riesgo de accidentes, debido a que los camiones presentan velocidad limitada y dificultades de frenado que generan congestión, especialmente en el carril izquierdo, destinado a mayor velocidad.

La inspección también alcanzará a buses y colectivos informales, responsables de paradas indebidas y demoras en la vía. EMAPE coordina con la Gerencia de Movilidad Urbana, el SAT, la Gerencia de Fiscalización, la Gerencia de Seguridad y la Policía Nacional del Perú, que realizarán controles diarios y supervisarán los paraderos autorizados.

Supervisión y fiscalización en la Panamericana Sur para reducir riesgos de accidentes. Foto: MML

Vías alternativas y desvíos

La ordenanza municipal contempla desvíos para unidades que se desplazan de sur a norte, permitiendo el uso de la Antigua Panamericana Sur y la avenida Pedro Miotta al el entorno del Mall del Sur, donde podrán reincorporarse a la vía principal.

Además, los domingos se mantiene el cambio de sentido vehicular de la playa Santa María al el intercambio vial Atocongo entre las 4.00 p. m. y 8.00 p. m., lo que permite ampliar de 3 a 5 carriles el retorno a Lima y reducir el tiempo de viaje de una hora y 30 minutos a 45 minutos.

EMAPE ejecuta acciones permanentes con el objetivo de mantener la vía limpia y libre de residuos sólidos. La entidad recordó que arrojar desperdicios está prohibido y sancionado con multas de hasta S/1.337. La ciudadanía puede reportar accidentes o incidentes a la Central de Emergencias 939-561-906, disponible a fin de recibir auxilio vial y realizar denuncias.

