Municipalidad de Lima inicia marcha blanca para ordenamiento vehicular en la Panamericana Sur | MML

Municipalidad de Lima inicia marcha blanca para ordenamiento vehicular en la Panamericana Sur | MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició un periodo de marcha blanca de 15 días para el ordenamiento vehicular en la Panamericana Sur, que obliga a los carros de carga pesada a circular únicamente por el carril derecho y el contiguo, mientras que queda prohibido el uso del carril izquierdo.

La disposición se aplicará desde la avenida El Derby hasta la altura del puente Conchán, en cumplimiento de la Ordenanza 2807 y del Reglamento Nacional de Tránsito.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Actualmente, la Panamericana Sur soporta el tránsito de 75.000 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 30% corresponde a unidades de carga pesada, según el gerente general de EMAPE, Edgar Lara Florian. El incremento del parque automotor en comparación con años anteriores ha generado deterioro en la vía y congestión constante, indicó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La medida busca reducir la congestión y los accidentes, mientras que la supervisión se realizará con cinemómetros y personal en puntos clave. Foto: MML.

Supervisión y fiscalización permanente

El cumplimiento de la medida será supervisado mediante cinemómetros y personal municipal desplegado en puntos estratégicos, como los paraderos Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua. La iniciativa busca reducir el riesgo de accidentes, debido a que los camiones presentan velocidad limitada y dificultades de frenado que generan congestión, especialmente en el carril izquierdo, destinado a mayor velocidad.

La inspección también alcanzará a buses y colectivos informales, responsables de paradas indebidas y demoras en la vía. EMAPE coordina con la Gerencia de Movilidad Urbana, el SAT, la Gerencia de Fiscalización, la Gerencia de Seguridad y la Policía Nacional del Perú, que realizarán controles diarios y supervisarán los paraderos autorizados.

Supervisión y fiscalización en la Panamericana Sur para reducir riesgos de accidentes. Foto: MML

Vías alternativas y desvíos

La ordenanza municipal contempla desvíos para unidades que se desplazan de sur a norte, permitiendo el uso de la Antigua Panamericana Sur y la avenida Pedro Miotta al el entorno del Mall del Sur, donde podrán reincorporarse a la vía principal.

Además, los domingos se mantiene el cambio de sentido vehicular de la playa Santa María al el intercambio vial Atocongo entre las 4.00 p. m. y 8.00 p. m., lo que permite ampliar de 3 a 5 carriles el retorno a Lima y reducir el tiempo de viaje de una hora y 30 minutos a 45 minutos.

EMAPE ejecuta acciones permanentes con el objetivo de mantener la vía limpia y libre de residuos sólidos. La entidad recordó que arrojar desperdicios está prohibido y sancionado con multas de hasta S/1.337. La ciudadanía puede reportar accidentes o incidentes a la Central de Emergencias 939-561-906, disponible a fin de recibir auxilio vial y realizar denuncias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.