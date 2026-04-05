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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 5 de abril, según Jhan Sandoval

Este 5 de abril, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Descubre qué depara el destino según el horóscopo de Jhan Sandoval para Aries, Tauro, Géminis y más
Descubre qué depara el destino según el horóscopo de Jhan Sandoval para Aries, Tauro, Géminis y más | composición LR

Este domingo 5 de abril del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino.

Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

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¿Qué dice el horóscopo del domingo 5 de abril?

  • Aries: Necesitas ordenar documentos o avanzar en temas académicos que olvidaste atender. Aprovecha el día para ordenarte. Es posible que decidas alejarte de la persona que amas para reflexionar.  
  • Tauro: Es posible que pospongas actividades para descansar el mayor tiempo posible. Hoy le darás espacio a aquellas actividades que te agrada realizar. Si tienes pareja, es un día ideal para el amor.
  • Géminis: Tendrás un deseo por ordenar, limpiar o reparar cosas en casa. Las horas pasarán y sentirás que no terminas con todo. Al terminar el día los resultados te llenarán de satisfacción. Descansa.
  • Cáncer: No faltarán invitaciones o visitas, pero evadirás toda distracción para estar a solas. Necesitas meditar y tomar decisiones importantes, aprovecharás la tarde para reflexionar. Te hará bien.
  • Leo: Muchos de los problemas que habías afrontado se están resolviendo. Experimentarás una sensación de calma y tranquilidad interior que hace mucho no sentías. En el amor, mejorará la comunicación. 
  • Virgo: Te sientes agotado y piensas que la solución a tus problemas es cortar radicalmente con tu actividad laboral y buscar nuevas opciones. No es el momento de tomar decisiones, debes esperar. 
  • Libra: Estás recuperando tu estabilidad económica, pero no debes de confiarte en eso para invertir o apoyar a todo aquel que te necesite. Hacerlo podría generarte inestabilidad. No lo permitas. 
  • Escorpio: Tus emociones no deben de ganarte. Evita actuar de manera precipitada, especialmente si deseas reconciliarte con alguien que aún no supera las escenas que ambos vivieron. 
  • Sagitario: No estás escuchando a esa persona. Creer que tienes la razón te hace actuar con cierta intolerancia. De no cambiar esta tendencia es posible que sobrevenga una separación. Puedes evitarlo. 
  • Capricornio: Han terminado algunas cosas en tu vida. Aún te encuentras en el proceso de asimilar el cambio y no te está resultando fácil. Date tiempo, sé paciente contigo. Pronto te adaptarás. 
  • Acuario: No tienes que dar explicaciones a otras personas de las decisiones que tomas. Esperar aprobación solo te frustraría. Mantén en secreto tus planes y sigue adelante. Vienen grandes sorpresas. 
  • Piscis: Ahorra ese dinero y no lo inviertas en cosas de poca importancia. En el amor, no puedes aferrarte a nadie ni mostrar dependencia afectiva. Suelta y deja que esa persona se acerque a voluntad. 

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