Cajamarca: detienen a alcalde distrital por presunta coima de S/200 mil tras agilizar trámites a empresario
Además del alcalde Santos Alejandro Delgado Díaz. También fueron detenidos la secretaria municipal y el gerente municipal. Todos presuntamente implicados en una organización criminal llamada "Los Pro 200 mil Soles de Miguel Iglesias".
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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al alcalde del distrito de Miguel Iglesias, ubicado en la provincia de Celendín, región Cajamarca. Se trata de Santos Alejandro Delgado Díaz, investigado por presuntamente haber recibido un soborno de S/200 mil a cambio de favorecer a un empresario local mediante la agilización de trámites administrativos dentro de la municipalidad.
La República pudo constatar, a través del portal InfoGob, que Delgado Díaz fue militante activo del partido político Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, hasta el año 2024.
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Otros capturados en Celendín
Asimismo, según Latina Noticias, también fueron detenidos la secretaria municipal, Mirella Mendoza Bustamante, y el gerente municipal, Edson Ronald Mendoza Domínguez. De acuerdo con las autoridades a cargo de la investigación, entre los implicados se habría conformado una organización denominada “Los Pro 200 mil Soles de Miguel Iglesias”.
Los investigados habrían diseñado un plan destinado a intervenir en los sistemas digitales de gestión municipal, con el fin de generar trámites ficticios. Esta maniobra tenía como objetivo facilitar la entrega y el posterior cobro ilícito del monto exigido al empresario.
Actualmente, los implicados se encuentran recluidos en la comisaría de Celendín. En tanto, la PNP y miembros del Ministerio Público continúan con las diligencias para recabar mayores elementos probatorios.