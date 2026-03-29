HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     
Política

Cajamarca: detienen a alcalde distrital por presunta coima de S/200 mil tras agilizar trámites a empresario

Además del alcalde Santos Alejandro Delgado Díaz. También fueron detenidos la secretaria municipal y el gerente municipal. Todos presuntamente implicados en una organización criminal llamada "Los Pro 200 mil Soles de Miguel Iglesias".

Autoridades de Celendín estan resguardadas en la Comisaría de Celendín | Composición: LR.
Autoridades de Celendín estan resguardadas en la Comisaría de Celendín | Composición: LR.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al alcalde del distrito de Miguel Iglesias, ubicado en la provincia de Celendín, región Cajamarca. Se trata de Santos Alejandro Delgado Díaz, investigado por presuntamente haber recibido un soborno de S/200 mil a cambio de favorecer a un empresario local mediante la agilización de trámites administrativos dentro de la municipalidad.

Únete a nuestro canal de política y economía

La República pudo constatar, a través del portal InfoGob, que Delgado Díaz fue militante activo del partido político Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, hasta el año 2024.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: Multa por no votar 2026: montos según distrito para las Elecciones Generales del 12 de abril

lr.pe

Otros capturados en Celendín

Asimismo, según Latina Noticias, también fueron detenidos la secretaria municipal, Mirella Mendoza Bustamante, y el gerente municipal, Edson Ronald Mendoza Domínguez. De acuerdo con las autoridades a cargo de la investigación, entre los implicados se habría conformado una organización denominada “Los Pro 200 mil Soles de Miguel Iglesias”.

PUEDES VER: La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

lr.pe

Los investigados habrían diseñado un plan destinado a intervenir en los sistemas digitales de gestión municipal, con el fin de generar trámites ficticios. Esta maniobra tenía como objetivo facilitar la entrega y el posterior cobro ilícito del monto exigido al empresario.

Actualmente, los implicados se encuentran recluidos en la comisaría de Celendín. En tanto, la PNP y miembros del Ministerio Público continúan con las diligencias para recabar mayores elementos probatorios.

Notas relacionadas
Ataúd cae al río tras colapso de puente peatonal en Jaén mientras era trasladado por familiares

Ataúd cae al río tras colapso de puente peatonal en Jaén mientras era trasladado por familiares

LEER MÁS
Tres jóvenes mueren en la catarata Santa María Colasay durante un viaje turístico en Cajamarca

Tres jóvenes mueren en la catarata Santa María Colasay durante un viaje turístico en Cajamarca

LEER MÁS
Napoleón Becerra: velatorio será en Lima y su entierro en la región de Cajamarca

Napoleón Becerra: velatorio será en Lima y su entierro en la región de Cajamarca

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

LEER MÁS
Multa por no votar 2026: montos según distrito para las Elecciones Generales del 12 de abril

Multa por no votar 2026: montos según distrito para las Elecciones Generales del 12 de abril

LEER MÁS
La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

LEER MÁS
JNE ratificó sanción contra Fuerza Popular por uso indebido de financiamiento público durante el 2023

JNE ratificó sanción contra Fuerza Popular por uso indebido de financiamiento público durante el 2023

LEER MÁS
López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

LEER MÁS
Analissa Corrado, jefa de la misión electoral de la Unión Europea: “En las últimas elecciones de 2021 no detectamos ningún fraude en Perú”

Analissa Corrado, jefa de la misión electoral de la Unión Europea: “En las últimas elecciones de 2021 no detectamos ningún fraude en Perú”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Colombia vs Francia EN VIVO vía América tv GO: empatan 0-0 en el primer tiempo

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Diego Rebagliati cuestionó a la selección peruana tras perder contra Senegal: "La posición donde más nos cuesta es el centro delantero"

Política

Elecciones 2026: un total de 33 partidos gastaron más de 15 millones; mientras que otros 6 no presentaron su rendición

López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara en el debate presidencial: fecha, horarios y canales TV

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cajamarca: detienen a alcalde distrital por presunta coima de S/200 mil tras agilizar trámites a empresario

Elecciones 2026: un total de 33 partidos gastaron más de 15 millones; mientras que otros 6 no presentaron su rendición

López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025