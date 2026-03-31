HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: Popy Olivera contra Valderrama | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Caen 4 miembros de ‘Los Engendros del Norte’ que exigían US$ 7 millones por empresario secuestrado

Según la Policía, se trata de remanentes de la banda criminal Los Pulpos. El 23 de febrero secuestraron al empresario minero y hotelero Javier Mercedes Chávez, en Cajabamba (Cajamarca). Les incautan armas, municiones, vehículos, indumentaria policial, celulares y otros elementos incriminatorios.

Cuatro integrantes de la banda Los Engendros del Norte detenidos
Cuatro integrantes de la banda Los Engendros del Norte detenidos

La banda de secuestradores que apuntaron a hombres de negocios en La Libertad, para pedir rescates multimillonarios, eran muy meticulosos en su actividad de inteligencia hacia las víctimas, lo que no los ponía a salvo de los contratiempos. Así, cuatro de los plagiarios del empresario trujillano Javier Eduardo Mercedes Chávez, vinculado a la minería artesanal y por quien pedían US$ 7 millones, ya se encuentran en prisión.

Se trata de remanentes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, cuyo cabecilla es Jhonsson Smith Cruz Arce, alias Jhonsson, según confirmaron agentes de la Dirección de Investigación Criminal.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Los detenidos, hasta el momento, son Cristhian Monteza Yarango (29), alias Cristhian, Oscar Cirilo Aguirre Palacios (51), alias gordo Oscar, Marcos Fabian Espinoza (19) alias Colorado y José Danner Monteza Mera (39), alias Danner. Todos peruanos.

PUEDES VER: Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes


El 23 de febrero, agentes de la División Antisecuestros tomaron conocimiento del secuestro del empresario minero y hotelero Javier Mercedes Chávez, conocido como Muky. El hecho ocurrió cuando se encontraba frente a su domicilio, en la vía pública (Cajabamba–Cajamarca).

Seis sujetos armados, que lucían indumentaria similar a la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), y a bordo de tres camionetas pick up 4x4, se lo llevaron a la fuerza y exigieron a la familia la suma de 7 millones de dólares como rescate.

Al día siguiente, tras acciones operativas, la policía logró la detención de dos individuos implicados en el secuestro y la incautación de una de las camionetas utilizadas para el plagio. De este modo  se consiguó la liberación del agraviado y se ubicó el lugar de cautiverio.

larepublica.pe

Se trataba de un socavón acondicionado en un predio fuera de la ciudad de Cajabamba donde se hallaron evidencias relacionadas al hecho, incautándose tres armas de fuego de largo alcance (AR-15) y de corto alcance (pistolas de guerra), municiones, cacerinas, uniformes camuflados y otros elementos.

larepublica.pe

Asimismo, agentes de la Divincri Trujillo ubicaron la segunda camioneta por inmediaciones del centro de la ciudad hallando en su interior documentos personales de uno de los implicados del secuestro y elementos incriminatorios.

Durante el desarrollo de la investigación que estuvo al mando del coronel Jorge Carpio, la Divise identificó a los integrantes de la banda ‘Los Engendros del Norte’, liderada por Gordo Luigi e integrada por los alias La Loca, Cocinero, Murga y otros remanentes de la banda Los Pulpos.

PUEDES VER: FBI abre primera oficina en Ecuador para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

Con las pruebas suficientes, la Policía solicitó la detención preliminar y allanamiento de los inmuebles de los integrantes de la banda criminal, resolución que fue emitida por el Juzgado Penal de Cajabamba. Durante la madrugada se capturó a los cuatro sujetos y se allanó 8 inmuebles.

Se incautó chalecos antibalas, municiones de armas de guerra, equipos celulares, chips, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, vehículos menores y otros elementos incriminatorios.

larepublica.pe

Esta banda es catalogada por los investigadores como una de las más “importante de Trujillo”.

Notas relacionadas
Tráfico de drogas, trata y minería ilegal: las economías criminales detrás de la inseguridad ciudadana

Tráfico de drogas, trata y minería ilegal: las economías criminales detrás de la inseguridad ciudadana

LEER MÁS
Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes

Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes

LEER MÁS
“La ley de interceptación telefónica ata de pies y manos a la Policía”

“La ley de interceptación telefónica ata de pies y manos a la Policía”

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Lizeth Marzano: Corte Superior de Justicia ratifica 9 meses prisión preventiva contra Adrián Villar

Caso Lizeth Marzano: Corte Superior de Justicia ratifica 9 meses prisión preventiva contra Adrián Villar

LEER MÁS
La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

LEER MÁS
Celia Ramos: 29 años después su caso halló justicia en la Corte IDH

Celia Ramos: 29 años después su caso halló justicia en la Corte IDH

LEER MÁS
Joven pierde vacante en la UNMSM por error de tipeo en su certificado de estudios: figuraba como primer puesto, pero ocupaba el 20

Joven pierde vacante en la UNMSM por error de tipeo en su certificado de estudios: figuraba como primer puesto, pero ocupaba el 20

LEER MÁS
Banda cobraba US$7.000 por vacantes en admisión de la UNFV y otras universidades: caen por fraude y suplantación

Banda cobraba US$7.000 por vacantes en admisión de la UNFV y otras universidades: caen por fraude y suplantación

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen 4 miembros de ‘Los Engendros del Norte’ que exigían US$ 7 millones por empresario secuestrado

Vladimir Cerrón: Poder Judicial renueva órdenes de búsqueda y captura por caso 'Aportes a Perú Libre'

Científicos chinos logran crear un objeto tan pequeño como una uña para transformar los drones militares en las guerras

Sociedad

Celia Ramos: 29 años después su caso halló justicia en la Corte IDH

Cierran tramo de la Costa Verde en Callao por mantenimiento y riesgos en la vía: consulta horario y desvíos

Caso Lizeth Marzano: Corte Superior de Justicia ratifica 9 meses prisión preventiva contra Adrián Villar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: Poder Judicial renueva órdenes de búsqueda y captura por caso 'Aportes a Perú Libre'

Debate presidencial 2026: estas fueron las propuestas de los candidatos para el lunes 30/03

Multa por no votar 2026: los montos que pagarás si no asistes a las Elecciones del 12/04

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025