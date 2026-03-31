Caen 4 miembros de ‘Los Engendros del Norte’ que exigían US$ 7 millones por empresario secuestrado

La banda de secuestradores que apuntaron a hombres de negocios en La Libertad, para pedir rescates multimillonarios, eran muy meticulosos en su actividad de inteligencia hacia las víctimas, lo que no los ponía a salvo de los contratiempos. Así, cuatro de los plagiarios del empresario trujillano Javier Eduardo Mercedes Chávez, vinculado a la minería artesanal y por quien pedían US$ 7 millones, ya se encuentran en prisión.

Se trata de remanentes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, cuyo cabecilla es Jhonsson Smith Cruz Arce, alias Jhonsson, según confirmaron agentes de la Dirección de Investigación Criminal.

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Los detenidos, hasta el momento, son Cristhian Monteza Yarango (29), alias Cristhian, Oscar Cirilo Aguirre Palacios (51), alias gordo Oscar, Marcos Fabian Espinoza (19) alias Colorado y José Danner Monteza Mera (39), alias Danner. Todos peruanos.

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El 23 de febrero, agentes de la División Antisecuestros tomaron conocimiento del secuestro del empresario minero y hotelero Javier Mercedes Chávez, conocido como Muky. El hecho ocurrió cuando se encontraba frente a su domicilio, en la vía pública (Cajabamba–Cajamarca).

Seis sujetos armados, que lucían indumentaria similar a la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), y a bordo de tres camionetas pick up 4x4, se lo llevaron a la fuerza y exigieron a la familia la suma de 7 millones de dólares como rescate.

Al día siguiente, tras acciones operativas, la policía logró la detención de dos individuos implicados en el secuestro y la incautación de una de las camionetas utilizadas para el plagio. De este modo se consiguó la liberación del agraviado y se ubicó el lugar de cautiverio.

Se trataba de un socavón acondicionado en un predio fuera de la ciudad de Cajabamba donde se hallaron evidencias relacionadas al hecho, incautándose tres armas de fuego de largo alcance (AR-15) y de corto alcance (pistolas de guerra), municiones, cacerinas, uniformes camuflados y otros elementos.

Asimismo, agentes de la Divincri Trujillo ubicaron la segunda camioneta por inmediaciones del centro de la ciudad hallando en su interior documentos personales de uno de los implicados del secuestro y elementos incriminatorios.

Durante el desarrollo de la investigación que estuvo al mando del coronel Jorge Carpio, la Divise identificó a los integrantes de la banda ‘Los Engendros del Norte’, liderada por Gordo Luigi e integrada por los alias La Loca, Cocinero, Murga y otros remanentes de la banda Los Pulpos.

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Con las pruebas suficientes, la Policía solicitó la detención preliminar y allanamiento de los inmuebles de los integrantes de la banda criminal, resolución que fue emitida por el Juzgado Penal de Cajabamba. Durante la madrugada se capturó a los cuatro sujetos y se allanó 8 inmuebles.

Se incautó chalecos antibalas, municiones de armas de guerra, equipos celulares, chips, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, vehículos menores y otros elementos incriminatorios.

Esta banda es catalogada por los investigadores como una de las más “importante de Trujillo”.