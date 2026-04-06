Los implicados huyeron de la escena tras cometer el crimen | Composición LR | 24 Horas

Los implicados huyeron de la escena tras cometer el crimen | Composición LR | 24 Horas

La ola de asesinatos no cesa. Presuntos sicarios asesinaron de cinco balazos a un joven motociclista, identificado como José Luis Ramos Olivares (27). Él se encontraba reparando su vehículo en un taller ubicado en el cruce de la avenida San Hilarión con el jirón Pelitres, en San Juan de Lurigancho, durante la tarde del 6 de abril.

El crimen se registró a escasos metros de una sede del Poder Judicial y del Ministerio Público. De acuerdo con la información policial, los implicados huyeron por la mencionada avenida dejando herido de gravedad a Ramos, quien fue trasladado por la municipalidad hacia el Hospital N.º 1 del distrito. Sin embargo, el hombre llegó sin vida.

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Detención de sospechosos

Instantes después del crimen, efectivos policiales atraparon a dos sospechosos del asesinato. Debido a que el hecho se encuentra en investigación, las identidades de los presuntos implicados se mantienen en reserva. Cabe resaltar que, de acuerdo con la Policía, la víctima no cuenta con ningún antecedente policial.

“(Escuchamos) 5 disparos; el sicario se fue caminando por la avenida. Grité que lo atraparan, pero se fue. Justo en ese rato no había ningún policía, no había a quién llamar”, sostuvo un testigo del incidente. Las diligencias están a cargo del Departamento de Investigación Criminal Depincri 2 - San Juan de Lurigancho.

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