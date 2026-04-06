HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asesinan a joven motociclista frente a sedes del Ministerio Público y Poder Judicial en San Juan de Lurigancho

Los presuntos sicarios dispararon cinco veces antes de huir, dejando a la víctima herida de gravedad. A pesar de ser trasladado al hospital, llegó sin vida.

Los implicados huyeron de la escena tras cometer el crimen
Los implicados huyeron de la escena tras cometer el crimen | Composición LR | 24 Horas

La ola de asesinatos no cesa. Presuntos sicarios asesinaron de cinco balazos a un joven motociclista, identificado como José Luis Ramos Olivares (27). Él se encontraba reparando su vehículo en un taller ubicado en el cruce de la avenida San Hilarión con el jirón Pelitres, en San Juan de Lurigancho, durante la tarde del 6 de abril.

El crimen se registró a escasos metros de una sede del Poder Judicial y del Ministerio Público. De acuerdo con la información policial, los implicados huyeron por la mencionada avenida dejando herido de gravedad a Ramos, quien fue trasladado por la municipalidad hacia el Hospital N.º 1 del distrito. Sin embargo, el hombre llegó sin vida.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO VS ÁLVAREZ EN 2DA. VUELTA? Y LÓPEZ ALIAGA AMENAZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Asesinan a joven motociclista frente a una sede del Ministerio Público y Poder Judicial en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Detención de sospechosos

Instantes después del crimen, efectivos policiales atraparon a dos sospechosos del asesinato. Debido a que el hecho se encuentra en investigación, las identidades de los presuntos implicados se mantienen en reserva. Cabe resaltar que, de acuerdo con la Policía, la víctima no cuenta con ningún antecedente policial.

“(Escuchamos) 5 disparos; el sicario se fue caminando por la avenida. Grité que lo atraparan, pero se fue. Justo en ese rato no había ningún policía, no había a quién llamar”, sostuvo un testigo del incidente. Las diligencias están a cargo del Departamento de Investigación Criminal Depincri 2 - San Juan de Lurigancho.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cinco distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas en Semana Santa, según Sedapal: conoce las zonas afectadas y horarios programados

Cinco distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas en Semana Santa, según Sedapal: conoce las zonas afectadas y horarios programados

LEER MÁS
Incendio consumió almacén en San Juan de Lurigancho: bomberos controlaron la emergencia

Incendio consumió almacén en San Juan de Lurigancho: bomberos controlaron la emergencia

LEER MÁS
Extorsionadores amenazan a mototaxistas de SJL con granadas y pagos de S/15.000: “Tenemos ubicadas sus casas”

Extorsionadores amenazan a mototaxistas de SJL con granadas y pagos de S/15.000: “Tenemos ubicadas sus casas”

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Juez ordena transfusión urgente a recién nacido en UCI de Arequipa: padres se oponían por religión

Juez ordena transfusión urgente a recién nacido en UCI de Arequipa: padres se oponían por religión

LEER MÁS
¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS
Bloqueaban la señal del control remoto del vehículo: así robaban autos de alta gama en centros comerciales de Lima

Bloqueaban la señal del control remoto del vehículo: así robaban autos de alta gama en centros comerciales de Lima

LEER MÁS
Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

LEER MÁS
Beca 18-2026: más de 3.600 vacantes estarán disponibles a partir de este lunes 6 de abril

Beca 18-2026: más de 3.600 vacantes estarán disponibles a partir de este lunes 6 de abril

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alfonso López Chau firma pacto ético contra la corrupción en Puno: “Renunciaré si lo incumplo”

Piero Corvetto sobre narrativa de fraude impulsada por Fuerza Popular en 2021: “No hay ni una sola prueba”

Elecciones 2026: Cámara de Diputados estaría conformada por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y JPP

Sociedad

Policía abate a delincuente en balacera: menor de edad asaltó a 15 profesores en La Libertad

Creaban perfiles falsos en app de citas Tinder para captar víctimas con encuentros amorosos y robarles: banda cayó en La Victoria

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau firma pacto ético contra la corrupción en Puno: “Renunciaré si lo incumplo”

Piero Corvetto sobre narrativa de fraude impulsada por Fuerza Popular en 2021: “No hay ni una sola prueba”

Elecciones 2026: Cámara de Diputados estaría conformada por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y JPP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025