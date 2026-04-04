Su éxito se debe a su continuo liderazgo en innovación de las tres marcas principales, según el Global 500 2026. Foto: Composición LR.

Su éxito se debe a su continuo liderazgo en innovación de las tres marcas principales, según el Global 500 2026. Foto: Composición LR.

El ranking de Brand Finance Global 500 de 2026 ponderó a tres marcas como las más valiosas del mundo, todas del sector tecnológico. Apple se mantiene en el primer lugar por cuarto año consecutivo, alcanzando un valor superior a los US$600.000 millones. Su éxito se debe a su continuo liderazgo en innovación, la fuerte demanda de sus productos como el iPhone, iPad y Mac, así como su creciente ecosistema de servicios, como Apple Music e iCloud.

En segundo puesto, Microsoft se consolida con un valor cercano a los US$565.000 millones. El sello de Redmond logró un crecimiento impresionante gracias a su enfoque en la nube y su diversificación hacia soportes empresariales como Azure y Microsoft 365.

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Por último, Google ocupa el tercer sitio en la clasificación, con un valor superior a los US$430.000 millones. El motor de búsqueda más utilizado del mundo sigue siendo su principal fuente de ingresos, aunque su diversificación en publicidad digital, YouTube, Android y Google Cloud ha sido clave para mantener su relevancia.

China también está presente en el ranking

China se destaca con dos marcas en el top 10. TikTok/Douyin, la popular plataforma de redes sociales de ByteDance, ocupa el puesto 6 con un valor de marca cercano a los US$100.000 millones, reflejando su enorme influencia en el ámbito del entretenimiento y las redes sociales.

Además, State Grid Corporation of China, una de las mayores empresas de servicios públicos del mundo, se posiciona en el puesto 10, destacándose como una clave en el sector energético. Estas marcas lograron consolidarse entre las más poderosas, con un fuerte desarrollo impulsado por sectores clave como las tecnologías digitales.

¿Qué pasó con NVIDIA?

NVIDIA tuvo un crecimiento notable y se posicionó como la quinta más valiosa del mundo, ascendiendo varios puestos con respecto a años anteriores. Su valor se estimó en alrededor de US$184.300 millones, lo que representa un aumento de más del 110% a diferencia del año anterior.

La compañía se colocó por encima de otras grandes como TikTok/Douyin, Facebook y Walmart. Este avance refleja su papel central en la infraestructura global de inteligencia artificial (IA), donde sus chips y tecnologías son cada vez más demandados por empresas y centros de datos en todo el mundo.