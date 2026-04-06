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Policía abate a delincuente en balacera: menor de edad asaltó a 15 profesores en La Libertad

Los hampones arrebataron sus pertenencias al grupo de maestros que viajaban a Chao para iniciar sus labores. Sin embargo, un agente repelió el ataque, recuperó lo robado e hirió a uno de los malandros, de 17 años.

Un agente de la Policía Nacional repelió un intento de asalto a 15 docentes en Chao, La Libertad. El incidente ocurrió la noche del 5 de abril, cuando delincuentes armados interceptaron a los educadores.
Un agente de la Policía Nacional repelió un intento de asalto a 15 docentes en Chao, La Libertad. El incidente ocurrió la noche del 5 de abril, cuando delincuentes armados interceptaron a los educadores.

Un agente de la Policía Nacional se enfrentó con un grupo de delincuentes que intentaron asaltar a un conjunto de quince docentes que se dirigían a dictar clases en diferentes instituciones educativas de Chao, en la provincia de Virú, región de La Libertad.

Según información preliminar, el acto delictivo ocurrió la noche del 5 de abril en el sector Sausalito-Palermo-Buena Vista, cuando los educadores que viajaban en una combi fueron interceptados por cuatro sujetos armados, quienes los obligaron a bajarse de la unidad vehicular para robarles sus pertenencias.

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Un efectivo que pasaba por la zona acudió en ayuda de las víctimas y enfrentó la situación, lo que provocó un intercambio de disparos contra los facinerosos.

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Heridos tras gresca

Como resultado del enfrentamiento, las autoridades policiales indicaron que uno de los hampones, que sería un menor de 17 años, fue alcanzado por una bala.

Sin embargo, sus cómplices lograron huir con rumbo desconocido. Además, uno de los maestros también sufrió una herida de proyectil en el estómago.

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PNP recuperó lo robado

Tras la valiente acción del agente, se lograron recuperar los celulares y parte del dinero en efectivo que fueron arrebatados a los profesores.

“Se ha producido un enfrentamiento armado entre un grupo de delincuentes y un policía. Nuestro colega puso a buen recaudo a los profesores y logró recuperar lo robado”, dijo a la prensa el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Franco Panta Moreno.

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